Cambios que traen buenos recuerdos para los hinchas de Boca: el 11 que planea Russo para visitar a Independiente Rivadavia

El entrenador probó un equipo con variantes, de cara al duelo del domingo en Mendoza por el Torneo Clausura

Miguel Russo prepara el equipo
Miguel Russo prepara el equipo de Boca que visitará a Independiente Rivadavia, este domingo en el Malvinas Argentinas de Mendoza (Photo by Chandan KHANNA / AFP)

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, encaró la semana previa al partido contra Independiente Rivadavia con la decisión de introducir variantes en la formación titular. La búsqueda de un funcionamiento más equilibrado llevó al cuerpo técnico a ensayar un esquema con doble volante central, integrando a Leandro Paredes y Rodrigo Battaglia como eje del mediocampo.

Una noticia que fue muy celebrada por los fanáticos, que remarcaron la posición natural del ex futbolista de Huracán, quien saldría de la zaga central para darle un lugar a Nicolás Figal. Vale recordar que Battaglia fue muy utilizado en la defensa y cuando Miguelo lo colocó de volante central fue cuando mejor rindió, en especial en los mejores partidos del equipo en el Mundial de Clubes, donde le marcó un gol a Benfica en el debut.

Rodrigo Battaglia celebra su gol
Rodrigo Battaglia celebra su gol ante Benfica en el debut en el Mundial de Clubes (AP Photo/Rebecca Blackwell)

Este miércoles, las prácticas se intensificaron en el predio del club, donde el plantel realizó doble turno con ejercicios físicos durante la mañana y un ensayo táctico por la tarde. La principal modificación propuesta por Russo pasa por unir a Paredes con Battaglia en el centro, un cambio diseñado para evitar el aislamiento del ex Roma, observado en compromisos anteriores. La dupla fue diferenciada con pecheras celestes durante la práctica y participó de ambos equipos, alternando entre tareas defensivas y ofensivas dependiendo la orden técnica.

La reestructuración del mediocampo es posible gracias al regreso de Nicolás Figal a la zaga central, lo que libera a Battaglia para desempeñarse en su función original. La intención del entrenador es darle mayor contención a Paredes y, a la vez, encontrar un socio que le permita explotar su visión de juego y dinámica.

En la defensa, Figal conformaría la dupla central junto a Marco Pellegrino o Ayrton Costa, otro que también se recuperó de una lesión que arrastraba desde el Mundial de Clubes, mientras que en los laterales aparecen Juan Barinaga por derecha y Lautaro Blanco por izquierda. Este bloque defensivo busca darle mayor solidez a una línea que padeció altibajos en los últimos encuentros.

Malcom Braida saldría del equipo
Malcom Braida saldría del equipo para visitar a Independiente Rivadavia

En el sector ofensivo, Russo analiza variar nombres y estructura, especialmente por la situación de Malcom Braida. El mediocampista, incorporación reciente y pedido expreso del DT, no logró afianzarse en lo futbolístico y arrastra problemas físicos luego de un golpe sufrido ante Racing, además de haberse ausentado en una práctica por el nacimiento de su hijo. Los estudios médicos descartaron una lesión, aunque su preparación reducida y el bajo rendimiento abren paso a alternativas en su puesto.

Para cubrir esa posición, el cuerpo técnico evalúa dos opciones: Exequiel Zeballos, de buen ingreso en el último partido, y Kevin Zenón. Ambos disputan un lugar entre los titulares detrás del delantero Miguel Merentiel, quien se perfila como única referencia de área en la probable nueva estructura 4-2-3-1.

El mediapunta Alan Velasco y el extremo Brian Aguirre completarían la línea de ataque del conjunto xeneize. Entre jueves y viernes, Russo tiene previsto un ensayo en la Bombonera donde definirá la formación para visitar el domingo a Independiente Rivadavia en Mendoza, en un duelo crucial por la Liga Profesional.

El posible equipo para el partido sería: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino o Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco, Exequiel Zeballos o Kevin Zenón; Miguel Merentiel.

