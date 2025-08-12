Deportes

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”

El exjugador del Real Madrid da su opinión sobre algunos de los jugadores con los que compartió vestuario

Ana Pérez Navarro

Por Ana Pérez Navarro

Guardar
El exjugador del Real Madrid
El exjugador del Real Madrid Eden Hazard (REUTERS/Pablo Morano)

Eden Hazard, quien anunció su retiro en octubre de 2023 a los 32 años, ha ofrecido una perspectiva poco habitual sobre su paso por equipos de élite y su relación con figuras destacadas del fútbol europeo. El jugador belga apareció en el foco de los mejores equipos internacional cuando portaba la camiseta del Chelsea. Con los Blues brilló con luz propia, desmarcándose como uno de los mejores jugadores del momento. Una actuación que llevó a varios clubes a plantar una oferta sobre la mesa, entre ellos al Real Madrid. Finalmente, Hazard decidió aceptar y se vistió de blanco. Ahora ha hablado sobre su etapa en Chamartín y sobre los grandes jugadores con los que partió vestuario a lo largo de su carrera profesional.

En una reciente intervención en el pódcast de Zack Nani, el exjugador belga abordó cómo vivió su convivencia profesional con Thibaut Courtois y Karim Benzema, dos nombres fundamentales en su trayectoria tanto en clubes como en la selección nacional. Hazard relató que, a lo largo de su carrera, Courtois, con quien coincidió en el Chelsea, el Real Madrid y la selección de Bélgica, solía mostrar una preferencia clara por otros compañeros. “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”, afirmó el exfutbolista, aludiendo a la jerarquía y admiración que el guardameta sentía por el delantero francés y el mediocampista croata.

Eden Hazard y Thibaut Courtois
Eden Hazard y Thibaut Courtois (REUTERS/Dylan Martinez)

En su repaso por los años compartidos con Benzema, Hazard destacó la buena relación personal y profesional que mantuvieron. “Karim fue genial desde el primer día. Hablamos y jugamos juntos. Creo que está decepcionado por cómo sucedieron las cosas, pero siempre tenemos buena relación”, señaló, dejando entrever una conexión sólida pese a las circunstancias deportivas que marcaron su etapa en el Real Madrid.

El papel de Hazard en el Real Madrid

El exjugador también reconoció el papel determinante que tanto Courtois como Benzema desempeñaron en la conquista de la Champions League. “Los que nos hicieron ganar la Champions fueron Thibaut y Karim”, admitió, situando a ambos como piezas clave en el éxito europeo del club blanco. Hazard, por su parte, reivindicó su contribución desde un ángulo menos visible: “Y yo aporté a la atmósfera del grupo. Eso la gente no lo ve, pero es importante. Ese año fue impresionante”. Con estas palabras, subrayó la relevancia de la cohesión y el ambiente en el vestuario como factores decisivos en los logros colectivos.

El discurso de Mbappé en su presentación en el Real Madrid.

Al profundizar en su propio desempeño, Hazard mostró autocrítica respecto a su implicación defensiva, un aspecto que, según él, comparte con otros grandes atacantes. “Los buenos jugadores ofensivos a veces boicotean los esfuerzos defensivos. Yo soy uno de ellos. He jugado con Karim Benzema y te puedo decir que él tampoco siempre hace todos los esfuerzos físicos”, reflexionó, reconociendo que el talento ofensivo suele ir acompañado de ciertas limitaciones en tareas de sacrificio. La visión honesta de Hazard sobre su carrera y sus compañeros revela los matices que definen la vida en la élite del fútbol, donde el brillo individual se equilibra con la autocrítica y la importancia de la armonía grupal.

Temas Relacionados

Eden HazardThibaut CourtoisKarim BenzemaReal MadridChampions LeagueChelseaFútbolFútbol EspañaEspaña-DeportesEspaña Noticias

Últimas Noticias

Un futbolista recibió una brutal patada al intentar marcar un gol de cabeza y mostró las impresionantes consecuencias del golpe

Luke Armstrong fue el protagonista del partido tras marcar el 1-0 y retirarse lesionado tras el choque contra el arquero

Un futbolista recibió una brutal

Racing visitará a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Libertadores: hora, TV y posibles formaciones

El encuentro arrancará a las 21:30 en Montevideo. Será una de las llaves más atrapantes de la Copa

Racing visitará a Peñarol por

El escalofriante KO en UFC que es candidato al mejor del año: desvaneció a su rival con una toma de lucha libre, le dio dos golpes en el rostro y lo mandó al hospital

A los 22 años, Elijah Smith instaló su nombre en la principal empresa de MMA con una actuación de alto impacto ante Toshiomi Kazama que le valió un bono de 50 mil dólares

El escalofriante KO en UFC

La tajante respuestas de Charles Leclerc ante la crisis que atraviesa Lewis Hamilton en Ferrari

El piloto monegasco defendió a su compañero ante la ola de cuestionamientos después del resultado obtenido en la primera parte de la temporada

La tajante respuestas de Charles

Malena Santillán brilló con una actuación récord en la natación y Argentina ganó el segundo oro en los Panamericanos Junior

La joven nadadora, oriunda de Córdoba, se coronó campeona de los 200 metros espalda y logró el pasaje a Lima 2027

Malena Santillán brilló con una
ÚLTIMAS NOTICIAS
Vence mañana el Impuesto Inmobiliario

Vence mañana el Impuesto Inmobiliario Urbano de ARBA: cómo pagar con descuento la cuarta cuota

Los errores en el pago de los haberes previsionales y cómo reclamar: “Todas las jubilaciones están mal calculadas”

Detectan un brote de una infección alimentaria y la vinculan a un queso criollo

Los productos de alta gama que intentaba contrabandear la azafata de Aerolíneas Argentinas detenida en Ezeiza

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 12 de agosto

INFOBAE AMÉRICA
Un estudio revela que el

Un estudio revela que el biocarbón a partir de desechos humanos podría resolver la escasez mundial de fertilizantes

El deterioro silencioso de la fertilidad masculina: por qué la calidad del esperma está en caída

Estados Unidos excluyó a España de una ruta marítima estratégica

El Tribunal Electoral de Bolivia confirma el segundo debate de candidatos pese a ausencias clave

Crisis económica en Irán: el régimen aprobó un plan para eliminar cuatro ceros de su moneda nacional

TELESHOW
Eva Bargiela despidió a su

Eva Bargiela despidió a su perrita Frida en plena cuenta regresiva para ser mamá: “Me salvaste”

El cantante de Ke Personajes se animó a cantar una canción de Evanescence y conmovió a todos

Las fuertes indirectas del exnovio de Tamara Báez luego de confirmarse la reconciliación con L-Gante

La felicidad de Marta Fort por cumplir un sueño que esperó muchos años: “Se viene una nueva etapa”

Las románticas fotos de Benjamín Vicuña y Anita Espasandín en la noche porteña: besos, abrazos y miradas cómplices