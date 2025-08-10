Deportes

Los secretos de la estatua de Zubeldía que emociona a Estudiantes: el guiño del destino, la foto de Verón y el aporte de Russo y Palermo

La obra del escultor Enrique Savio se concretó a partir de un proyecto del periodista y escritor Jorge Ocaña. La misteriosa pregunta en la puerta del estadio que disparó la necesidad de la “reparación histórica”. La reacción de los campeones del mundo

Pablo Cavallero

Por Pablo Cavallero

Guardar
La estatua de Zubeldía, junto al estadio de Estudiantes

“¿Dónde está Osvaldo?“.

Jorge Ocaña, licenciado en comunicación social, estaba en la puerta del estadio de Estudiantes de La Plata haciendo la encuesta que luego le dio forma a su libro “Quién es más grande, que buscó debatir sobre los parámetros que le inyectan la estatura a los clubes y también abrió la polémica. El mundo se hallaba en el umbral de la pandemia de COVID-19. Concentrado en su tarea, no pudo dejar de notar que una señora le tocaba el hombro y arremetía con la pregunta. ”¿Dónde está Osvaldo?“.

“Pensé que estaba perdida, o que buscaba al esposo. Pero en realidad buscaba a Zubeldía. Le respondí que no sabía, pero que entendía que sus restos estaban en Junín, porque era de allá. Ella iba siempre a la puerta del estadio para rezarle, pero no entraba a la cancha por el ruido. Rezaba, le dejaba una flor y se iba", le cuenta Ocaña a Infobae. En ese momento no se dio cuenta, pero ese diálogo inocente fue la semilla del eterno homenaje del club al histórico entrenador, que le dio títulos y sustento a una idiosincrasia.

“Esa escena me quedó dando vueltas en la cabeza por años. Por suerte la gente del club se lo tomó en serio”, remata. En consecuencia, desde el cumpleaños N° 120 de Estudiantes, la figura de Don Osvaldo se erige en las inmediaciones del hogar del club. Fueron los campeones del mundo los encargados de descubrir la obra y un video se hizo viral: el del Flaco Alberto Poletti llorando frente a la obra del escultor Enrique Savio.

Así descubrieron la estatua de Osvaldo Zubeldía

Desde la concepción a su concreción, la estatua tiene señas de épica pincharrata. “En 2024 fui a dar una charla al club sobre el libro y conté la historia. Me dieron el OK, armé el proyecto y le dimos para adelante”, explica. La idea no sólo prendió en la dirigencia: los hinchas se volcaron masivamente a hacer su contribución para materializar el reconocimiento al DT que en seis años revolucionó el fútbol del club, con seis títulos (incluyendo tres Copas Libertadores y una Intercontinental) y una identidad que se hizo carne.

“La idea era que Estudiantes no destinara fondos para la estatua. Nos propusimos recaudar el presupuesto en 90 días y en 25, gracias al club, lo conseguimos”, describe. Los fanáticos juntaron bronce a partir de la donación de llaves y cofres. Y también hubo aportes silenciosos de figuras icónicas de la institución, como Miguel Ángel Russo, Martín Palermo y su hermano Gabriel, el ex volante Gastón Córdoba, y hasta hinchas reconocidos como el economista Claudio Zuchovicki.

Con el material reunido y el artista elegido, faltaba un ítem clave: la foto a eternizar. Quien bajó el martillo fue Juan Sebastián Verón, ídolo y presidente del Pincha. La selección no resultó caprichosa o azarosa: en la estatua se lo ve con una bolsa de pelotas, en una pose rutinaria. “Nos dijo que la imagen hace alusión al trabajo. Y Estudiantes antes que éxito es trabajo”, resultó la justificación.

Ocaña, con la estatua. Y
Ocaña, con la estatua. Y la obra, la noche de su inauguración

La hora de la verdad fue cuando le quitaron el velo en plena fiesta. “Al artista, Enrique Savio, le interesaba especialmente la evaluación de los campeones del mundo, de Conigliaro, de Pachamé, de Poletti... Y cuando lo vieron se pusieron a llorar. ‘Estamos adelante de Osvaldo’, decían. Dos señoras familiares de Zubeldía estuvieron presentes y también se pusieron a llorar. Y nos comunicamos con la familia de Carlos Bilardo. Todos estaban contentos y orgullosos”, se emociona Ocaña.

Lo veo como una reparación histórica para Zubeldía, para alguien que construyó el ADN de Estudiantes y del fútbol argentino. Y la gente lo puede visitar sin entrar a la cancha; puede ir, sacarse una foto...”, convida el impulsor del proyecto, que sueña con un “paseo de notables” que acompañe a Don Osvaldo, pero antes tiene una cuenta pendiente para cerrar el círculo: “Estoy haciendo un llamamiento a través de los medios para dar con aquella señora que me preguntó por él, o con algún familiar. Como me condecoraron con una medalla, se la quiero dar. Ahora ya todos saben dónde está Zubeldía”.

El mensaje hecho con IA de Osvaldo Zubeldía en la fiesta de Estudiantes de La Plata
Zubeldía dirigió a Atlanta, Estudiantes,
Zubeldía dirigió a Atlanta, Estudiantes, San Lorenzo, la selección argentina, Huracán, Racing, Vélez y Atlético Nacional de Colombia. Como jugador, pasó por Boca, el Fortín, el Bohemio y Banfield

Temas Relacionados

Osvaldo ZubeldíaEstudiantesJorge OcañaAlberto PolettiEnrique SavioJuan Sebastián Veróndeportes-argentina

Últimas Noticias

8 frases de Gallardo tras el empate de River: de la racha de lesiones a su preocupación de cara al duelo de Copa Libertadores

El Muñeco hizo una autocrítica luego del 0-0 ante Independiente en Avellaneda y se refirió a la salida de Germán Pezzella por un dolor en su rodilla

8 frases de Gallardo tras

La lupa sobre los tres goles anulados en el empate entre Independiente y River Plate

El Rojo y el Millonario quedaron a mano en Avellaneda: buen arbitraje de Nazareno Arasa y sus asistentes

La lupa sobre los tres

El Rosario Central de Di María igualó 0-0 con Atlético Tucumán por la cuarta fecha del Torneo Clausura

El Canalla y el Decano no se sacaron ventajas. Por su parte, Fideo salió en el segundo tiempo. Al mismo tiempo, Belgrano le ganó 2-1 a Banfield en Córdoba. En el primer turno, Sarmiento le ganó 1-0 a San Martín (SJ)

El Rosario Central de Di

Independiente y River Plate empataron sin goles en un atractivo clásico en Avellaneda

El Millonario y el Rojo quedaron a mano. Franco Armani fue la figura de la cancha y Germán Pezzella se retiró lesionado

Independiente y River Plate empataron

Las frases de Gustavo Costas tras el empate de Racing ante Boca: del fichaje de Marcos Rojo a la queja por el arbitraje

El entrenador habló luego del 1-1 en la Bombonera

Las frases de Gustavo Costas
ÚLTIMAS NOTICIAS
Día Mundial del León: las

Día Mundial del León: las razones por las que está más amenazado que nunca, según expertos de la Universidad de Oxford

Cuál es el nuevo bono que prefieren los inversores con el dólar cerca del techo de la banda

Polémica en el Senado por un mail que presionaba por jubilaciones anticipadas y luego pidieron descartar

La dieta 90/10 de Clint Eastwood y su lema para alcanzar la longevidad: “Nunca dejes entrar al viejo”

Endeudómetro argentino: cómo evolucionó la deuda estatal neta durante los últimos 4 gobiernos

INFOBAE AMÉRICA
Día Mundial del León: las

Día Mundial del León: las razones por las que está más amenazado que nunca, según expertos de la Universidad de Oxford

“Estoy en un lugar soñado”: Indira Sas, la bailarina argentina que brilla en la Ópera de París

Juan José Becerra: “Como escritor, no llego ni a rozar la sombra de lo que quise alcanzar”

Cómo ver hoy en vivo la última transmisión del streaming de los científicos del Conicet en Mar del Plata y a qué hora empieza

El documental sobre Jeff Buckley pone el foco en la breve vida de un artista sensible

TELESHOW
Diva de blanco: el vestido

Diva de blanco: el vestido de ensueño de Mirtha Legrand para su programa

La tajante respuesta de la China Suárez a sus haters, inspirada en una canción de Taylor Swift

Eugenia Tobal se sinceró sobre su divorcio de Nicolás Cabré frente a Laurita Fernández: “Después mi vida fue bárbara”

Tras su separación de Peluca Brusca, Laurita Fernández explicó por qué no quiere casarse: “Soy pesimista”

Pampita celebró el cumpleaños de su hija Anita y se reencontró con Roberto García Moritán: todas las fotos de la fiesta