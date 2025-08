Sanguinetti se convirtió en el segundo DT que deja su cargo en el Clausura: por quién lo reemplazó Sarmiento

El entrenador Javier Sanguinetti , en una fotografía de archivo. EFE/Andrés Larrovere POOL

Sólo transcurrieron 3 fechas del Torneo Clausura y dos entrenadores interrumpieron sus proyectos por diversos motivos. El primer caso, y más llamativo, fue el de Diego Martín Cocca en Talleres de Córdoba, quien fue reemplazado por Carlos Tevez antes de su debut. Es que el ex estratega de Racing y la selección de México, entre otros equipos, no estuvo de acuerdo con la planificación de la dirigencia y optó por dar un paso al costado.

“Yo fui muy claro cuando hablé. El escenario no era el que yo quería. Lamentablemente, por un montón de motivos no se pudo llegar a armar el plantel. Hay cosas que no están claras”, señaló el DT en una rueda de prensa improvisada en el aeropuerto.

Transcurridas las tres primeras jornadas del campeonato doméstico, se sumó el segundo estratega en confirmar su salida. Se trata de Javier Sanguinetti, quien dejó el cargo en Sarmiento de Junín a causa de la falta de resultados.

El Verde ocupa el puesto 25 en la tabla de los promedios con un coeficiente de 0,970, una cifra que lo mantiene entre los tres equipos más comprometidos en la lucha por esquivar el descenso, junto a San Martín de San Juan (0,684) y Aldosivi (0,895).

La derrota por 2-0 ante Lanús en el estadio Eva Perón marcó el final del ciclo de Archu, quien apenas había dirigido los tres primeros compromisos del segundo semestre del año. La dirigencia de la entidad bonaerense emitió un comunicado en el que confirmó la partida del entrenador y ya tiene todo acordado con el arribo de su reemplazante.

“El Club Atlético Sarmiento informa que ha llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato de Javier Sanguinetti como director técnico del plantel profesional. Si bien el entrenador había expresado su voluntad de percibir la totalidad del vínculo vigente, finalmente se logró un entendimiento entre las partes y se acordó el pago correspondiente a tres meses de contrato para poder acordar su salida”, informó la institución en sus canales oficiales de sus redes sociales.

El balance del ex defensor al frente de Sarmiento resulta elocuente: 24 partidos dirigidos, solo 3 triunfos, 13 empates y 8 derrotas, lo que arroja una efectividad de 30,55%. Aunque en algunos pasajes el equipo mostró cierta solidez, la falta de resultados positivos terminó por inclinar la balanza en su contra. El empate 2-2 frente a Independiente en el Eva Perón y la igualdad sin goles ante Godoy Cruz en Mendoza habían generado una expectativa moderada al inicio del Clausura, pero la caída ante el Granate agotó el crédito del entrenador.

El comunicado de Sarmiento por Sanguinetti

Será Facundo Sava el encargado de levantar a un plantel que cuenta con jugadores de experiencia de la talla de Juan Manuel Insaurralde, Gastón Sauro, Facundo Roncaglia, Federico Paradela, Nicolás Gaitán, Jonatan Gómez y Lucas Pratto.

“Facundo Sava es el nuevo director técnico de Sarmiento. Firmó contrato hasta diciembre de 2026 y tendrá su segundo ciclo en el club, luego de haber cumplido el objetivo durante su primera etapa ¡Bienvenido nuevamente al Verde, Colo!“, informó la entidad a través de su cuenta de X (ex Twitter).

En la tabla anual, el panorama ofrece un leve respiro, dado que el equipo de Junín ocupa el puesto 26 con 17 puntos, igualando la línea de Gimnasia y Aldosivi, y superando por escaso margen a Talleres (16) y San Martín de San Juan (15). No obstante, el margen de error se ha reducido al mínimo y el calendario plantea una exigencia constante, lo que obliga a la dirigencia a tomar decisiones rápidas para evitar que la situación se agrave en el temor de perder la categoría.

Sava, el nuevo DT