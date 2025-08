“Vi que tenía los ojos llorosos y quería hablar con él”: qué le dijo Zverev a Cerúndolo antes de que abandonara en Toronto

Francisco Cerúndolo se retiró por un problema abdominal cuando perdía ante Alexander Zverev en los octavos de final de Toronto (Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images)

Por los octavos de final del Masters 1000 de Toronto, torneo que se disputa sobre canchas duras, Francisco Cerúndolo se vio obligado a abandonar su partido ante Alexander Zverev por una molestia abdominal, cuando caía 6-4 y 1-0. La escena en el cambio de lado en el 5-4, antes de que el argentino se retirara, dejó un gesto de deportividad por parte del alemán, consciente del momento difícil de su rival: ¿qué fue lo que le dijo Sascha a Fran antes del apretón de manos final?

Cerúndolo, la mejor raqueta albiceleste, ocupa el puesto 24 y había mostrado problemas físicos en su victoria de la tercera ronda frente a su compatriota y amigo Tomás Etcheverry (60°). Sin embargo, ante esa adversidad, supo sobreponerse y ganar en sets corridos.

En la antesala al partido de los octavos de final, el hermano mayor de los Cerúndolo había jugado ante Zverev en tres oportunidades, todas sobre polvo de ladrillo: en el Argentina Open 2025 y en los Masters 1000 de Madrid de 2024 y 2025. El historial era favorable al argentino, quien dominaba el frente a frente por 3-0.

Francisco Cerúndolo estaba al saque 3-1 ante Alexander Zverev y sintió un fuerte dolor abdominal que le impidió culminar su partido de los octavos de final del Masters 1000 de Toronto (Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images)

En el inicio del partido, el albiceleste logró una mínima ventaja sobre su rival, adelantándose 3-1. Sin embargo, en ese mismo game, cuando estaba sacando en iguales 40-40, cometió una doble falta y le pidió al juez de silla que llamara al fisioterapeuta, mostrando signos de dolor abdominal. En el punto siguiente, una derecha se le fue larga y se tomó el rostro, apretando los dientes, como si se diera cuenta de lo que sería finalmente el desenlace del encuentro.

En el noveno juego, Cerúndolo volvió a perder el servicio, y antes de que terminara el tiempo de descanso, el germano se acercó al argentino, algo poco habitual de ver, y mantuvieron un diálogo. Con el triunfo en sus manos tras el retiro de Fran en el primer game del segundo parcial, Zverev comentó sobre ese momento en una entrevista con la televisión en cancha: “Es un jugador increíble, pero también una persona increíble. Tengo una relación muy cercana y buena con él. Vi que estaba realmente muy angustiado en el 5-4 y, claro, sé que con una lesión abdominal no podés acelerar bien con la derecha; no se puede hacer mucho. Vi que tenía los ojos llorosos y quería hablar con él. Me dijo: “La única razón por la que quiero seguir jugando es por la gente”, y le dije: “Mirá, a veces tenés que cuidarte, porque una lesión abdominal puede empeorar rápido, desde unos días hasta varios meses”.

Alexander Zverev tuvo palabras de elogios para Francisco Cerúndolo en los octavos de final del Masters 1000 de Toronto (Foto: John E. Sokolowski-Imagn Images)

Y continuó: “Sin duda, no quiero que esté afuera varios meses. Definitivamente quiero verlo en el circuito y bien, porque está teniendo una temporada increíble. Pero después voy a mantener el resto en privado; le tengo muchísimo respeto, es una gran persona y ya me ganó tres veces. No tengo ni una sola mala palabra para decir de él”.

La próxima parada para Cerúndolo es el Masters 1000 de Cincinnati que comienza el 7 de agosto, luego el circuito continúa en Winston-Salem y el 23 de agosto la gran cita del tenis mundial se muda al Us Open. En los próximos días se conocerá la gravedad de la lesión de Fran y junto a su equipo de trabajo tomarán la decisión de cómo sigue su calendario.