La desopilante anécdota del Pupi Zanetti sobre el casamiento de Ronaldo Nazário y la sorprendente revelación sobre La Bombonera

Javier Zanetti es un ídolo indiscutido del Inter de Milán. El Pupi, con 858 partidos, ostenta el récord del jugador con más encuentros en la historia del elenco italiano y muchos de ellos los compartió con Ronaldo Nazário. Ahora, en su faceta de vicepresidente del Neroazurro, reveló una desopilante anécdota con el brasileño.

El ex defensor argentino, en diálogo con TyC Sports, fue consultado sobre cuál fue el mejor futbolista con el que compartió plantel. “(Lionel) Messi, el Fenómeno Ronaldo, Roberto Baggio...”, respondió el Pupi. Al nombrar al brasileño, a Zanetti le pidieron que cuente una anécdota con él y soltó: “La del casamiento. Tres días de casamiento en Ibiza. Te llega la invitación: el primer día de malla, todo de blanco, el tercer día recién formal. Eso es Roni”.

“Tres días duró el casamiento: viernes, sábado y domingo. Pero más allá de eso, estamos hablando de la persona que fue. Siempre positivo, sonriente. Un amigo que me dio el fútbol”, sentenció Zanetti.

Por otro lado, Zanetti también se tomó un tiempo para recordar un duelo contra Boca en su cancha, cuando él vestía la camiseta de Banfield, y dejó una particular definición sobre el estadio: “Cuando dicen que La Bombonera se mueve, es verdad. Me acuerdo de ese partido; antes el calentamiento no se hacía en la cancha, se hacía abajo de la tribuna, y nosotros estábamos ahí y latía. Increíble”.

Aquel encuentro, correspondiente al Apertura 1994, contó con una actuación brillante del Pupi, que fue fundamental para el triunfo por 2 a 1 del Taladro. “Era el primer partido del campeonato. Nosotros éramos un equipo humilde que llega a la Bombonera a tratar de sacar un buen resultado y ese día a nivel personal se me dio todo”, recordó Zanetti.

Luego, contó qué hizo una vez que finalizó el partido: “Vivía en Dock Sud en ese momento. En el Bajo, pasaba el 159, que nosotros le decíamos: ‘el blanquito’, yo me lo tomaba, pasaba el Puente de La Boca y ya estaba en mi casa. Hice eso, con mi papá y un amigo. Yo no tenía auto. Subo al colectivo, repleto de gente y me decían: ‘Vos recién estabas jugando ahí’, me sacaban fotos”.

Por otra parte, recibió la ya clásica pregunta sobre qué hizo con su primer sueldo y reveló: “Saqué un poquito para comprarme un jean y se lo di a mi vieja”. “La cosa más linda que me tocó vivir con los primeros contratos fue decirles a mis padres que dejaran de trabajar. Mi viejo, albañil; mi mamá, ama de casa: y poder decirles a ellos: ‘Basta no trabajen más, ahora acompáñenme a mí’, fue algo muy hermoso”, agregó con emoción.

“De albañil laburé cuando me dejan libre de Independiente. Justo me dejan libre el último día que cerraba el libro de pases y no me podía ir a robar a ningún club. Estuve un año parado. Creo que fue uno de los mejores momentos de mi vida: estar a la par de mi viejo, crecer con esos valores y ver lo que es el sacrificio... Porque el verdadero sacrificio lo hacían mi viejo y mi vieja, para que a mí y a mi hermano no nos faltara nada”, cerró el Pupi con mucho orgullo.