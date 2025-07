Las nueve bajas que siembran dudas en los All Blacks antes del debut contra Los Pumas en el Rugby Championship

Los Pumas lograron vencer a Los All Blacks tres veces en los último cuatro años (Photo by Grant Down / AFP)

El visitante aterriza en territorio hostil con un pronóstico incierto. Los All Blacks llegarán a Córdoba para inaugurar el Rugby Championship asediados por nueve lesiones que obligarán a su entrenador Scott Robertson a reconstruir sobre la marcha la alineación del plantel neozelandés.

“Este equipo es, en mi opinión, el peor favorito y el mejor tapado del mundo. Cuando no son favoritos, juegan un gran rugby. Cuando son los favoritos y se supone que ganan, no les va tan bien”, sentenció Jeff Wilson, exfigura de los All Blacks, abriendo un signo de interrogación sobre el rendimiento.

Caleb Clarke es uno de los jugadores que podría no llegar al debut con Argentina (Martin Hunter/Photosport via AP)

Wilson dejó en claro que hay un panorama cargado de dudas y expectativas que antecede al duelo entre Argentina y Nueva Zelanda. Las bajas y los partes médicos de figuras clave como Beauden Barrett, Scott Barrett, Tupou Vaa’i, Tyrel Lomax, Caleb Clarke, Luke Jacobson y Noah Hotham —junto con Wallace Sititi y Tamaiti Williams, ausentes desde antes del último test match—, transformaron la tradición inflexible de los All Blacks en una apuesta.

Al otro lado de la cordillera, la selección argentina afila la esperanza. El Estadio Mario Alberto Kempes será el primer escenario, el 16 de agosto, del Rugby Championship para los albicelestes. La ciudad respira una anticipación ansiosa: nueva edición del torneo, dos partidos en casa, y la memoria reciente de victorias y tropiezos que tallan el carácter de Los Pumas.

En el lado neozelandés, el parte médico neozelandés advierte que Tyrel Lomax, Caleb Clarke, Luke Jacobson y Noah Hotham están formalmente descartados, al menos para las primeras dos fechas contra los argentinos. Tupou Vaa’i y Beauden Barrett, uno conmocionado y el otro fracturado de la mano, aguardan luz verde médica para reincorporarse en las próximas dos semanas. Para Scott Barrett, Sititi y Williams, la fecha límite es ajustada: un posible regreso al plantel ampliado, con el reloj corriendo en contra y la gira argentina pisándole los talones.

Argentina jugará los dos partidos contra Nueva Zelanda como local (Photo by Marty MELVILLE / AFP)

El entrenador Scott Robertson ha debido ensayar alternativas en cada línea. No sólo debe elegir suplentes, sino diseñar un plan sin certezas sobre la recuperación de figuras que, hasta el mes pasado, eran la columna vertebral de los All Blacks.

En tanto, Los Pumas templaron ánimos, celebraron y lamentaron durante la última ventana internacional. El recuerdo de la serie de julio —derrota ante Inglaterra en casa, triunfo frente a Uruguay y una victoria reluciente ante los Lions—, exhibe la esencia argumentada por Wilson: un equipo capaz de lo extraordinario y de lo desconcertante. En su voz resuena la sentencia: “Son un poco como Francia, impredecibles, ¿no? Van y hacen eso contra los Lions, luego pierden contra un equipo inglés poco fuerte. Pero serán buenos. Siempre están a la altura de los All Blacks, sobre todo estando allí, habrá una gran multitud y su apoyo detrás de ellos. La fisicalidad del juego. Ellos traerán eso”.

Santiago Carreras fue titular en las tres victorias Argentinas frente a Nueva Zelanda (Photo by Marty MELVILLE / AFP)

El tablero táctico asume esa cualidad argentina de la metamorfosis. El exjugador Stephen Donald, en el programa The Breakdown, exhibió el cálculo neozelandés: “Obviamente, no va a ser fácil contra Argentina, pero hay que elegir. Creo que los dos próximos partidos serán lo que están construyendo de cara a la serie sudafricana”.

Nueva Zelanda pone parte de su experimentación en el cruce argentino, anticipando que la exigencia suprema vendrá contra Sudáfrica, pero sin descartar el riesgo de que Los Pumas arruinen cualquier plan previsible. La agenda no deja margen para el error.

Wilson, como si enseñara una carta marcada, apunta: “Siempre están listos para los All Blacks”. Y aunque en Wellington o cuando Los Pumas fueron anfitriones no siempre se tradujo en victorias, los recuerdos pesan. “Argentina lleva mucho tiempo siendo buena, pero sólo parecen golpearnos cuando la descartamos… Puede que no tengamos una Argentina consistente, pero puedes garantizar que en un partido estarán por las nubes”.

El festejo de Los Pumas en la última victoria en tierras maoríes (Photo by Hannah Peters/Getty Images)

La escena se completa con el eco de las tribunas, la promesa de un estadio encendido y la certeza de que cada pelota dividida será una batalla. El Rugby Championship arranca con una paradoja feroz: los All Blacks, heridos pero peligrosos, y Los Pumas, dueños de una capacidad capaz de dar vuelta cualquier guion.

Quedan días para el kickoff inicial en Córdoba. Queda la duda de si la suma de ausencias y la inestabilidad argentina confirmará la profecía de Wilson o engendrará un capítulo nuevo, tan impredecible como la historia misma de este torneo.