Una figura de River Plate rescindió su contrato y será refuerzo de Vélez

Rodrigo Aliendro seguirá su carrera en Vélez. Su último partido en River Plate fue ante Inter, por el Mundial de Clubes (REUTERS/Agustin Marcarian)

Rodrigo Aliendro, luego de un paso en donde alternó momentos destacados y caídas en el rendimiento, el mediocampista llegó a un acuerdo para desvincularse de River Plate y ya tiene todo listo para convertirse en nuevo refuerzo de Vélez Sarsfield. El club de Liniers, a pedido expreso de Guillermo Barros Schelotto, incorporará al volante de 34 años, quien firmará contrato hasta diciembre de 2026. El acuerdo verbal entre las partes se alcanzó el miércoles y hoy se concretará formalmente, destrabando una negociación que llevaba semanas de conversaciones.

La situación de Aliendro en River se venía definiendo desde que Marcelo Gallardo lo declaró prescindible junto a otros futbolistas tras la eliminación en el Mundial de Clubes. Aunque en la primera parte de la etapa del Muñeco y durante el ciclo de Martín Demichelis el ex Colón supo consolidarse como una pieza clave —y fue figura en el equipo campeón de la Liga Profesional—, su nivel decayó paulatinamente y este año no logró recuperar protagonismo.

En conferencia de prensa, Guillermo Barros Schelotto señaló: “Hay algunas particularidades de la negociación en las que yo no intervengo. No las sé. Conozco los nombres y en qué porcentaje más o menos estamos en cada momento de poder realizar la contratación. Con Aliendro había sido una situación inicial que la resolvimos bien, pero faltaba lo de River y no ha podido resolverlo. No hay nada concreto”. Horas más tarde, la dirigencia de River y los representantes del jugador llegaron a un acuerdo para rescindir los seis meses que le quedaban de contrato, mediante un resarcimiento económico.

En sus redes sociales, el futbolista se despidió de la institución con un carrusel de fotografías de su paso por el club y tres corazones con los colores blanco y rojo. En el posteo aparecen las firmas de varios de sus ahora ex compañeros, como Sebastián Boselli (“Lo mejor Rodri, gracias por todo amigo”), Pity Martínez (“Te vamos a extrañar amigo y te deseamos lo mejor, siempre”) o Fabricio Bustos (“Éxitos amigo”). También la cuenta oficial del club firmó “Muchos éxitos, Rodri”.

La despedida de Rodrigo Aliendro en Instagram

Aliendro se inclinó por Vélez luego de analizar otras alternativas. Recibió algunas propuestas por parte de otros equipos del fútbol argentino y un sondeo de Athletico Paranaense de Brasil. Sin embargo, el deseo de disputar la Copa Libertadores con Vélez y el insistente interés de Barros Schelotto inclinaron la balanza. Para el club de Liniers, la negociación exigió esperar la resolución de la situación contractual en River. El interés de Millonario por Maher Carrizo en una negociación paralela no prosperó, ya que el Fortín se mantuvo firme en no aceptar jugadores como parte de pago y sólo estaba dispuesto a negociar por la cláusula de rescisión o un valor cercano (también se barajó la chance de incluir a Manuel Lanzini).

El mediocampista surgido en Ituzaingó ya no volverá al River Camp de Ezeiza. Su último partido con la camiseta del Millonario fue la derrota ante Inter de Milán por 0-2 en el Mundial de Clubes. En total, Aliendro se despide de River con 109 partidos disputados. Su arribo al club de Núñez, a mediados de 2022, se dio en circunstancias particulares: estaba por firmar en Independiente cuando Marcelo Gallardo lo llamó personalmente para sumarlo al plantel.

Vale destacar que el club de Núñez también concretó la salida de varios jugadores que figuraban dentro de la nómina de prescindibles del Muñeco para crear espacio dentro del plantel. Leandro González Pirez firmó con Estudiantes de La Plata, donde transita su segundo ciclo. El chileno Gonzalo Tapia pasó a préstamo a San Pablo de Brasil y el paraguayo Adam Bareiro fue adquirido por Fortaleza de Brasil. Además, Héctor David Martínez, tras su paso por el Inter Miami de Lionel Messi, recalará a préstamo en Olimpia de Paraguay, donde será entrenado por Ramón Díaz.

Los otros deportistas que figuran dentro de esta nómina y podrían emigrar próximamente son el paraguayo Matías Rojas, Matías Kranevitter, Manuel Lanzini, Santiago Simón y Federico Gattoni.

En contrapartida, River Plate también se movió con fuerza dentro del mercado para sumar caras nuevas. Además de las recientes llegadas de Portillo y Galarza Fonda, el Millonario también sumó a Maxi Salas, Juanfer Quintero y Alex Woiski. Durante la ventana de transferencias también se confirmó el regreso de Lautaro Rivero y Sebastián Boselli, quienes reforzarán la última línea defensiva.