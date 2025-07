Fue clave para la designación de Scaloni en la Selección y quiere volver al país: lo busca Tevez para Talleres

Gaich, con la casaca de la selección argentina, en los Juegos Olímpicos de Japón (REUTERS/Molly Darlington)

El Torneo de L’Alcudia 2018 fue el trampolín de Lionel Scaloni para asumir en la Selección Mayor. El elenco Sub 20 logró el título con Adolfo Gaich como goleador y una de sus figuras. Luego, lo siguió teniendo en cuenta para la Mayor y para la Sub 23, con la que ganó los Panamericanos y disputó los Juegos Olímpicos, bajo la tutela de Fernando Batista.

El delantero que brilló en San Lorenzo está decidido a volver al fútbol argentino. Con 26 años, el cordobés pretende salir definitivamente del CSKA de Moscú y ya negocia con dos clubes que quieren relanzar su carrera: Talleres y Estudiantes de La Plata.

El presente de Gaich está marcado por una decisión firme: abandonar de manera definitiva el CSKA de Moscú. El delantero cordobés, que aún tiene un año de contrato con el club ruso, ha manifestado su intención de regresar a la Argentina para recuperar protagonismo y confianza en el terreno de juego. El punta ha pasado por cinco cesiones desde su llegada a Rusia, lo que ha dificultado su consolidación en un equipo y ha limitado su continuidad en el fútbol europeo.

Tras un ciclo de préstamos en clubes de Italia, España y Turquía, Gaich busca cerrar su vínculo con el CSKA y volver a su país natal.

En este escenario, Talleres de Córdoba y Estudiantes de La Plata se posicionan como los principales candidatos para incorporarlo. Ambos clubes han abierto conversaciones con el entorno del jugador, motivados por la urgencia de sumar un centrodelantero de jerarquía a sus planteles. La T atraviesa una etapa de reestructuración tras la llegada de Carlos Tevez como entrenador, quien asumió el cargo luego de la abrupta salida de Diego Cocca. El club cordobés, que busca salir de la zona baja de la tabla anual -viene de vencer a Independiente en Avellaneda-, cuenta actualmente con Federico Girotti como único 9 natural, lo que incrementa la necesidad de reforzar el ataque.

Por su parte, Estudiantes enfrenta un contexto similar. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez apunta a competir con fuerza tanto en el Torneo Clausura como en la Copa Libertadores, y la salida de Mauro Méndez y Luciano Giménez en el actual mercado de pases ha dejado al plantel con solo dos centrodelanteros: Lucas Alario y Guido Carrillo. El Pincha busca competir fuerte en el torneo y en la Copa, por lo que considera prioritaria la incorporación de un atacante que pueda aportar goles y experiencia en el frente ofensivo.

Surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo, el delantero debutó en el primer equipo en 2018 y rápidamente se ganó un lugar como una de las promesas más destacadas del fútbol argentino.

En 2020, Gaich fue vendido al CSKA de Moscú por casi 9 millones de dólares, una cifra significativa para un futbolista de 21 años. Sin embargo, su paso por el fútbol europeo no resultó como se esperaba. El delantero perdió continuidad en el CSKA y fue cedido en cinco oportunidades a distintos clubes: Benevento en Italia, Huesca en España, Hellas Verona en Italia, Rizespor y Antalyaspor en Turquía. En todos estos equipos, Gaich buscó minutos y regularidad, pero no logró asentarse como titular indiscutido.

Gaich festeja un gol con la casaca de San Lorenzo, el club que lo formó (Telam)

A lo largo de su carrera profesional, Adolfo Gaich ha disputado 199 partidos, en los que convirtió 36 goles y brindó 10 asistencias, acumulando un total de 8.232 minutos en cancha.

El deseo del delantero de regresar al fútbol argentino no es nuevo. Estuvo cerca de concretar su vuelta en varias oportunidades anteriores. Boca Juniors lo buscó en los mercados de pases de 2021 y 2022, aunque las negociaciones no llegaron a buen puerto. Más recientemente, Independiente también sondeó la posibilidad de incorporarlo, pero la operación no se concretó.

Hoy, Estudiantes y Talleres pujan por contar con sus 190 centímetros de pura potencia, en una pelea que deberá resolverse antes del jueves, cuando cierra el libro de pases en la Argentina.