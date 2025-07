La pretemporada de lujo de Mauro Icardi con el Galatasaray en un spa termal en Austria

La pretemporada de Icardi con Galatasaray en Austria

Mauro Icardi sigue en el centro de la escena mediática en la Argentina y Turquía por su relación con la China Suárez. Mientras tanto, el delantero que supo ser capitán del Inter de Milán continúa la recuperación de una lesión ligamentaria que lo mantuvo alejado de las canchas durante ocho meses. En medio de eso, el atacante viajó a la pretemporada del Galatasaray en Austria, donde el equipo se prepara en un entorno de lujo y ya celebró su primer amistoso en el “Summer Series Upper Austria“.

Según reportó el club en sus sitos oficiales, el plantel que dirige Okan Buruk viajó por unos pocos días (del 19 al 23) a la localidad austríaca de Windischgarsten, rodeado de montañas y lagos, mientras ajusta detalles para el inicio de la Superliga de Turquía y afrontó una serie de amistosos internacionales.

El retorno de Icardi al Galatasaray no se produjo en el marco del primer amistoso de la pretemporada, disputado ante el Admira Wacker en el Raiffeisen Arena. El equipo turco se impuso por 2-1, en un encuentro que sirvió para medir el estado físico y futbolístico de sus principales figuras. Derrick Köhn abrió el marcador a los 10 minutos tras una asistencia de Yunus Akgün, mientras que Arda Ünyay amplió la ventaja en el minuto 57 con un remate de cabeza a centro de Yusuf Demir. El conjunto austríaco descontó un minuto después por intermedio de Schmidt, pero el resultado no se alteró hasta el final.

La alineación inicial del Galatasaray incluyó a Jankat Yılmaz, Metehan Baltacı, Carlos Cuesta, Derrick Köhn, Eyüp Aydın, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Yusuf Demir y Nicolo Zaniolo. Durante la primera mitad, el equipo dominó el juego y generó varias ocasiones de peligro, con intentos de Zaniolo y Torreira, y una llegada de Gabriel Sara que rozó el poste. En los minutos finales, el Admira Wacker estuvo cerca de igualar, pero el poste evitó el empate.

Icardi junto a Torreira en una de las piletas del spa termal

Tras el encuentro, el entrenador Buruk destacó la evolución de Icardi tras su larga ausencia y también su impacto en el grupo a pesar de todavía no ver acción. “Ha empezado a trabajar poco a poco con el equipo. Lo hemos empezado a usar más en los entrenamientos. Tiene muchas ganas y está muy motivado. Su papel como capitán, su trato con los jugadores y su actitud positiva en el campo tienen un impacto en nuestro equipo. Ha demostrado claramente su calidad en nuestros entrenamientos con balón. Lo está haciendo bien. Claro que le queda mucho camino por recorrer. Necesitamos prepararlo. Estamos haciendo todo lo posible. Sus primeros entrenamientos y su juego con balón son buenos, pero necesitamos mejorar su físico”, afirmó Buruk en declaraciones que publicó el portal oficial del club turco.

La preparación del Galatasaray en Austria no solo se distingue por la exigencia deportiva, sino también por el entorno en donde decidió trabajar. El equipo se hospedará hasta este miércoles 23 en el Spa Resort Geinberg, un hotel de cuatro estrellas superior que ofrece 192 habitaciones climatizadas y libres de emisiones, cinco categorías de alojamiento, desayuno buffet y cenas de cinco platos en su restaurante, así como una piscina privada disponible para los huéspedes durante los meses de mayo a septiembre.

El complejo cuenta con un spa termal que incluye cinco piscinas y tres áreas acuáticas diferenciadas, además de una sauna caribeña con once espacios temáticos y baños de vapor. La ubicación, en plena naturaleza y rodeada de montañas y lagos, proporciona un ambiente ideal para la concentración y el trabajo físico, según detalla el sitio del hotel.

El delantero argentino se recupera de una lesión ligamentaria en una de sus rodillas

En sus redes sociales, Icardi compartió imágenes de la experiencia en Austria, mostrando momentos de esparcimiento junto a Lucas Torreira, Álvaro Morata, Nicolò Zaniolo y otros integrantes del plantel. En una de las fotografías principales, el delantero aparece bajo una cascada, reflejando el clima distendido y la camaradería que reina en la concentración. A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el futbolista de 32 años dejó ver su entusiasmo por la pretemporada y su determinación para dejar atrás la lesión, fortalecer su rodilla y recuperar su mejor forma futbolística.

En este sentido, la recuperación de Icardi ha sido uno de los focos principales de la pretemporada del Galatasaray. Buruk subrayó la importancia del delantero argentino no solo por su aporte en el campo, sino también por su rol como líder y capitán. El entrenador también se refirió al proceso de armado del plantel y a los desafíos que enfrenta el club en el mercado de fichajes. “Tenemos un número ligeramente mayor de jugadores. Estamos entrenando con una gran cantidad de jóvenes. Contamos tanto con los que se quedarán como con los que se irán. Estamos teniendo una buena concentración. Estamos muy contentos con el ambiente y la organización. Tomaremos una decisión. Uno de los beneficios más importantes de la concentración y los partidos amistosos es ver el estado de nuestros jugadores. El mayor reto para nosotros será la cantidad de jugadores extranjeros en la plantilla. Decidiremos con qué jugadores utilizaremos nuestros derechos de jugadores extranjeros”, explicó el ahora DT y ex futbolista.

El técnico anticipó que el proceso de fichajes será clave en las próximas semanas. “Tras la concentración y el inicio de la temporada, hay un proceso de fichajes crucial. Empezamos la liga el 8 de agosto, pero el mercado de fichajes finaliza el 12 de septiembre. Nuestra fecha límite para la lista de la Champions League es el 2 de septiembre. Por lo tanto, tendremos fichajes después del inicio de la liga. Estamos haciendo nuestros planes. Tenemos posiciones que queremos reforzar. Evaluaremos a los jugadores que tenemos en el mercado de fichajes. Veremos quiénes recibirán ofertas y quiénes no; quiénes se quedarán con nosotros y quiénes se marcharán. Tenemos mucho tiempo para esto. No tomaremos decisiones de la noche a la mañana. Claramente necesitamos vender jugadores. No siempre se trata de comprar. Necesitamos crear un presupuesto para poder usarlo en futuros fichajes", detalló el entrenador.

El Galatasaray afrontará una intensa agenda en la recta final de la pretemporada. Este miércoles 23 de julio, el equipo se medirá ante el Cagliari de Italia en un nuevo amistoso. Tras ese encuentro, la delegación regresará a Turquía, donde el sábado 26 disputará otro partido preparatorio frente al Racing de Estrasburgo, esta vez como local.

El inicio de la Superliga de Turquía está programado para el 8 de agosto, mientras que el mercado de fichajes permanecerá abierto hasta el 12 de septiembre. Además, el club deberá definir su lista de jugadores para la Champions League antes del 2 de septiembre, lo que añade presión al cuerpo técnico y a la dirigencia para tomar decisiones sobre altas y bajas en el plantel.

Una postal del hotel en Austria donde Galatasaray está de pretemporada