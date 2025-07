La decisión del Aston Villa que adelanta la salida del Dibu Martínez

Marco Bizot es el nuevo arquero del Aston Villa

Por primera vez desde su consagración como uno de los arqueros más destacados del fútbol europeo, Emiliano Dibu Martínez atraviesa un escenario de transición en su carrera. En una señal clara que podría anticipar su salida, el Aston Villa oficializó la llegada del arquero neerlandés Marco Bizot, procedente del Stade Brestois de Francia. La incorporación del experimentado guardameta se produce en medio de negociaciones entre el club de Birmingham y el Manchester United, principal candidato a quedarse con el pase del marplatense.

Bizot, de 34 años, fue presentado en el centro de entrenamiento Bodymoor Heath, donde posó por primera vez con sus nuevos compañeros y brindó sus primeras palabras como jugador de los Villanos. El ex arquero del Stade Brestois llega con una sólida trayectoria en las ligas de Países Bajos, Bélgica y Francia, además de participación reciente en la Ligue 1 y la UEFA Champions League. Su incorporación no responde al perfil de un simple suplente, sino al de un arquero experimentado que puede asumir el protagonismo bajo los tres palos.

“Es una sensación increíble. Estoy impresionado por la profesionalidad del club y el esfuerzo que todos ponen. Estoy muy orgulloso y feliz de estar aquí”, declaró Bizot en diálogo con VillaTV. También calificó al Aston Villa como “un club increíble” y confesó que el contacto con la institución fue determinante para tomar la decisión: “Ha sido del más alto nivel que he experimentado en mi vida. Me facilitó la decisión de unirme”.

Con contrato vigente hasta junio de 2029, la permanencia de Martínez parecía asegurada. Sin embargo, su visible emoción al despedirse del estadio Villa Park tras el último partido de la temporada encendió las especulaciones. El contexto actual, sumado al arribo de Bizot, parece confirmar que el ciclo del arquero campeón del mundo con la selección argentina está cerca de finalizar.

De acuerdo con el diario británico The Sun, el Manchester United está en negociaciones avanzadas con Aston Villa por la ficha de Dibu Martínez. El arquero de 32 años estaría decidido a concretar su pase a los Diablos Rojos para cumplir el anhelo de representar a uno de los gigantes históricos de Inglaterra. En ese sentido, el medio inglés aseguró que Martínez “está intentando de manera desesperada concretar su sueño”.

El Dibu Martínez podría continuar su carrera en Manchester United (REUTERS/Chris Radburn)

La preferencia del técnico Rubén Amorim por el argentino es un factor clave. El portugués, que ya había mostrado interés por el arquero en 2020 cuando dirigía al Sporting Lisboa, pretende reforzar el liderazgo del plantel y busca incorporar “capitanes y líderes”. En esa descripción encaja Martínez, que también suma como ventaja su estrecha relación con Lisandro Martínez, compañero de la selección argentina y figura del United.

En paralelo, la posible salida del camerunés André Onana —quien es seguido de cerca por el Mónaco— liberaría el lugar para el desembarco del marplatense. Según los reportes, el valor de mercado del arquero ronda las 40 millones de libras esterlinas (53,5 millones de dólares), cifra que el Manchester United estaría dispuesto a desembolsar para cerrar la operación.

La contratación de Marco Bizot parece responder a la necesidad del Aston Villa de cubrir un eventual vacío en su arco. Más allá de que el club no ha hecho declaraciones oficiales sobre la situación de Martínez, el contexto indica que su salida es inminente. Con más de 200 partidos jugados y 70 vallas invictas en el club, el argentino fue una de las figuras del equipo dirigido por Unai Emery en las últimas temporadas, pero su ambición de mantenerse en la elite de la Premier League y su deseo de competir en lo más alto de Europa parecen empujar su carrera hacia otro destino.

Bizot, por su parte, se mostró comprometido desde su llegada. “Espero poder ayudar a los jóvenes y ser una buena persona para todos los porteros, contribuyendo a crear un ambiente cálido y agradable para el equipo”, aseguró. También expresó su deseo de sumar al proyecto desde su experiencia: “Tengo mucha experiencia en varios países y he jugado muchos partidos. Quiero aportar mis conocimientos al equipo y a todos los miembros de la familia Aston Villa”.

Con una semana de pretemporada ya en marcha y una gira por Estados Unidos en el horizonte, el neerlandés tendrá tiempo para integrarse y adaptarse al plantel. “No puedo esperar para empezar. Me encanta trabajar. Soy una persona sencilla, me gusta interactuar con la gente y me considero una persona normal”, soltó.

La decisión del Aston Villa de incorporar a un arquero experimentado como Bizot, con aspiraciones claras de competir por el puesto, deja entrever que el club ya se prepara para una nueva etapa.