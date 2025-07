El áspero cruce entre un tenista argentino y otro chileno en pleno partido: “Fantasma, te veo afuera”

El áspero cruce entre Camilo Ugo Carabelli y Cristian Garín

Camilo Ugo Carabelli accedió este miércoles a los cuartos de final del ATP 250 de Bastad, Suecia, luego de vencer a Cristian Garín en un encuentro que finalizó al borde de los incidentes. “Te veo afuera, a ver si tenés huevos”, apuntó el tenista chileno tras el festejo que juzgó desmedido del argentino, quien pocos días atrás fue criticado por una serie de dichos mientras disputaba la primera ronda de Wimbledon.

El martes, las lluvias azotaron a la ciudad nórdica y la acción debió ser suspendida mientras se enfrentaban Ugo Carabelli y Garín en el Court 1. Al momento del parate, el oriundo de Buenos Aires caía por 2-3 en el set inicial, aunque justamente en ese sexto game poseía dos bolas de quiebre. A continuación de la victoria de Mariano Navone sobre Tomás Barrios Vera, la jornada retomó por la mañana de nuestro país y El Brujo aprovechó aquella oportunidad e igualó el score.

Si bien el trasandino tuvo tres breakpoints en el 4-4, un juego vital, que le podría haber otorgado la chance de intentar cerrar la manga con su servicio, el albiceleste reaccionó y, a base de actitud, mantuvo su saque. Posteriormente, el actual 59 del ranking mundial contragolpeó y se quedó con la primera manga por un ajustado 6-4.

En el segundo set, el argentino volvió a mostrar superioridad sobre el chileno, quien se encuentra 17 puestos fuera del Top 100. Luego de siete games parejos, en los cuales ambos tuvieron sus respectivas oportunidades, Ugo Carabelli quebró y se situó a un game de quedarse con el match. A pesar del espíritu de lucha de Garín, quien acortó distancias sobre el final, el argentino salió victorioso por un doble 6-4.

Luego de convertir el punto que le otorgó el pase a la ronda de ocho jugadores, su rival se acercó a felicitarlo y Ugo Carabelli festejó prácticamente en su cara, lo que provocó un acalorado cruce de declaraciones. La jueza de silla del partido, la local Louise Azemar Engzell, bajó inmediatamente y reconoció en voz alta: “No entiendo”. Mientras tanto, los sudamericanos discutían en su lengua madre.

“¿Por qué me dices bobo?”, fue el primer intercambio que captó la transmisión oficial. El chileno, sin recibir una respuesta, volvió a arremeter. “¿Por qué me dices gil? ¿Qué te pasa?“, se oyó mientras Ugo Carabelli, con la cabeza gacha y sin darle importancia, guardaba sus pertenencias en el raquetero.

“No sé ni qué te hice, pelotudo. ¿Pero qué te hice, weón?”, soltó Garín. El porteño no aguantó y, al instante, atacó: “Sos muy gil, no te quiere nadie”. Finalmente, el chileno explotó: “Fantasma, fantasma. Te veo afuera, dale, te veo afuera a ver si tenés huevos”. Según trascendió, la situación pareció haber quedado en la pista y no escaló a mayores en los vestuarios.

Este jueves, Camilo Ugo Carabelli buscará instalarse, por tercera vez en la temporada, en las semifinales de un evento del circuito ATP. En el primer turno del Court Central, aproximadamente, a las 06:00 de Argentina, se medirá al neerlandés Botic Van de Zandschulp, tenista que será rival de la Selección Argentina de Tenis YPF por los Playoffs de la Copa Davis en septiembre próximo.