12 frases de Miguel Russo: la desmentida sobre Rojo, su charla con Paredes y el “golpe” que sufrió Cavani

Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa en la antesala al debut de Boca Juniors en el Torneo Clausura ante Argentinos Juniors en el Estadio Diego Armando Maradona de La Paternal este domingo desde las 18:45.

El primer tema consultado al entrenador tuvo relación a la reciente presentación de Leandro Paredes en una Bombonera repleta. El estratega aseguró que trabajó este viernes con el grupo y evitó dar precisiones sobre cuándo será su debut con esta camiseta: “Entiendo que tengan el apuro natural y necesario (los periodistas), pero iremos viendo como evoluciona y todo lo demás con el paso de los días”.

A continuación, calmó los ánimos ante la posibilidad de que sea capitán del equipo: “Van muy rápido. Primero tiene que ponerse bien, es algo interno nuestro y nada más”. En este sentido, remarcó que todavía no habló con él sobre la posición en la que lo imagina y reveló detalles sobre estas conversaciones: “Hablamos de lo que es Boca, lo que necesitamos nosotros y lo que él quiere. Quiero que el tiempo pase, que se ponga de la mejor manera y llevándolo de menor a mayor, como corresponde”.

*Russo habló del partido contra Argentinos

Con vista al próximo duelo contra el Bicho, Russo puso en duda a Edinson Cavani: “Hasta ayer estaba bien. Tuvo un golpe, una caída. Habíamos arreglado que hiciera 20 minutos (de fútbol) porque los voy cuidando, llevando de menor a mayor, de acuerdo con las perspectivas”.

Ante la inmediata pregunta sobre si estará en la lista de concentrados, fue cauto: “Estamos en julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre hasta el 15 o 20. Están muy apurados ustedes, yo estoy tranquilo. Mañana te diré si concentra. Será mañana cuando hablemos y entendamos todo como es”.

Por otro lado, desmintió la información que circuló en relación con la situación de Marcos Rojo, quien no tiene minutos y le sacaron el dorsal 6 para dárselo a Rodrigo Battaglia, quien tenía la 5 pero se la cedió a Paredes. “Es mentira que Battaglia tenía el número 6. Tiene el 29 para que sepan. Entiendan que puede cambiar el número en todas las fechas del fútbol argentino. Hay que informarse para saber y no hablar tantas cosas sin saber la realidad”, lanzó Miguelo. En las tiendas oficiales vía online ya se comercializa la camiseta de Battaglia con la 6.

Bajo este escenario, Russo se refirió a las situaciones de Rojo, Ander Herrera y Milton Giménez, luego de que hayan entrenado de manera diferenciada: “Entrenan normal, sin ningún tipo de problema y los paramos cuando tienen algo. Siempre les digo que no busquen el dolor, sino la sensación”.

*Su mirada sobre el recibimiento a Paredes en la Bombonera

MÁS FRASES DE MIGUEL ÁNGEL RUSSO

La bienvenida de la Bombonera a Paredes: “El recibimiento fue único. Nosotros estamos contentos de que esté en el club. Hoy trabajó tranquilo, hablamos. Él también está contento y convencido”.

La visita a La Paternal: “El domingo vamos a una cancha difícil. Es un equipo duro y fuerte con buenos jugadores. Tenemos que ser inteligentes”.

Su día a día con el plantel y la posibilidad de buscar más refuerzos: “Vemos que estamos bien. He tenido charlas personales muy importantes con algunos, que los conozco desde hace mucho tiempo, en las cuales confío en ellos o están bien. Se alargó el libro de pases, veremos qué sucede, no es tan simple traer un jugador a Boca. Tiene que ver con la elección y otras cosas, pero no tengo apuro”.

Su objetivo en el segundo semestre: “Siempre tenés que pensar en un título en Boca. Esa es la realidad. Tenés que salir campeón permanentemente en este club”.

La posible formación contra Argentinos: “Hoy paré un equipo, todos van a decir que es ese y, por ahí, el domingo tienen sorpresas. Siempre me tomo todo el tiempo porque me gusta ver muchas cosas en la forma y la manera”.