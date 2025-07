10 frases de Rodrigo De Paul: los gestos de líder desconocidos de Messi, el guiño a Beckham y el día que rechazó a Bochini

Los gestos desconocidos de Messi y cómo lidera con el ejemplo en la Selección Argentina (Simplemente Fútbol)

Rodrigo De Paul suele hablar a flor de piel. Entre otros temas, en esta oportunidad reveló cómo fueron sus primeros momentos junto a Lionel Messi en la selección argentina y por qué generaron tan buena química. Además, contó los gestos desconocidos del crack rosarino y cómo se distingue con su liderazgo.

“Enganchamos onda enseguida. Desde el primer entrenamiento en Madrid, en marzo de 2019. En la primera práctica comenzamos a trotar juntos”, recordó en una entrevista con el canal de YouTube de Simplemente Fútbol. También recordó otras dos anécdotas con Leo: “Después en el micro, me senté en el lugar que había ocupado en las convocatorias anteriores y en las que él no había estado, pero justo era el que Leo ocupaba. Le dije ‘uy, perdoná’, me quise correr y me dijo ‘no, está todo bien’. Se sentó al lado mío y seguimos hablando. Lo mismo me pasó en el primer vuelo que hicimos juntos con la Selección. Sin saberlo, me senté justo en el lugar que él solía ocupar y también nos sentamos juntos”.

El volante del Atlético Madrid, aseguró: “Messi hoy es mi amigo, hablo casi todos los días con Leo de un montón de cosas. Tiene cosas que nadie nunca se entera como gestos con la gente y los compañeros”.

Sobre la forma de conducir al grupo, sostuvo: “Messi no necesita hablar, él decide el juego y es líder desde el ejemplo. No levanta los brazos, no es vigilante, vamos a almorzar a la 1 y 12.58 él está sentado y, sin decirte nada, te obliga a estar 12.56. Lo mismo en los entrenamientos y cuando declara: nosotros lo escuchamos y vemos cómo tenemos que dirigirnos a la prensa”.

Respecto de la relación con sus entrenadores, indicó: “Simeone lo mejor que tiene es la manera de transmitir lo que siente. Tiene una manera de comunicarse que te hace creer de sus métodos. A veces también hincha huevos (risas)”. Mientras que, en el seleccionado nacional, agregó: “Con Scaloni me pasa que nos miramos y al más mínimo detalle ya sabemos lo que tenemos que hacer para que el equipo se rearme".

De Paul es uno de los referentes del proceso a cargo de Lionel Scaloni en el equipo nacional y estuvo desde las primeras convocatorias. Ganó los cuatro títulos del ciclo, la Copa del Mundo de Qatar 2022, las dos Copas América en 2021 y 2024, y La Finalissima ante Italia en 2022.

De aquella conquista ecuménica en Qatar 2022, contó lo duro que fue el golpe de la derrota en el debut ante Arabia Saudita. “Scaloni nos dio la tarde libre del otro día, pero con Leo (Messi) nos quedamos encerrados. No podíamos creer lo que pasó. Él porque se pensaba que era su último Mundial y yo porque llegué con muchas críticas y me había preparado por varios meses”.

En tanto que también contó cuáles son sus cábalas: “Antes de salir a la cancha pongo los mismos temas musicales. Los ordenamos según el horario que tengamos. En la Selección, son más conocidas con los caramelos y el mate o comiendo alguna cosa”.

También reconoció que se fija mucho en la forma de vestir y le envió un guiño a uno de los dueños del Inter Miami, justamente el club que se menciona que lo quiere contratar. “De chico me gustaba mucho la onda de Beckham (David). Cuando fui creciendo me fue gustando la moda, la analizo y la tengo cerca de mi vida”.

El oriundo de Sarandí, surgido en Racing e hincha de la Academia, también confesó que de joven tuvo la propuesta para cruzar de vereda y que el propio Ricardo Bochini le puso los ojos: “De chico rechacé a Independiente. En realidad fue mi viejo que le dijo que no al Bocha”.

Rodrigo De Paul, de 31 años, hoy disfruta de sus vacaciones luego de la eliminación del Atlético Madrid en el Mundial de Clubes. Luego comenzará la pretemporada con el equipo colchonero y en septiembre disputará la última doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con la selección argentina, que ya está clasificada para el Mundial de 2026 que se llevará a cabo en Canadá, Estados Unidos y México.