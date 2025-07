Stevenson-Zepeda y Berlanga-Sheeraz, los combates estelares de la cartelera de boxeo en Nueva York: hora y dónde verlo

Shakur Stevenson vs William Zepeda, uno de los combates más esperados por el título ligero del CMB

Este sábado 12 de julio habrá cuatro combates que captarán la atención de los fanáticos del boxeo en Nueva York y una de las atracciones principales de la cartelera será la pelea por el campeonato de peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre el campeón defensor Shakur Stevenson (22-0) ante el retador invicto William Zepeda (32-0). La velada comenzará a las 19 (hora argentina) y será transmitida en vivo por DAZN PPV.

El estadounidense Stevenson se dirigirá a la Gran Manzana en busca de mantener su cinturón de campeón contra el temible mexicano Zepeda, que viene de vencer a Tevin Farmer. El retador se ha ganado las credenciales provisionales para aspirar a luchar por la gloria y será un rival complicado para el crédito local, que es el favorito para retener la corona.

“Cuando tienes un luchador que domina su propio estilo, siempre es el más peligroso. Zepeda ha dominado su estilo, entiende su estilo y lo que viene a hacer. Pero en esta pelea, no saben lo que voy a hacer. Tengo cosas diferentes en mi juego, tengo 100 cosas diferentes que puedo hacerle. No sabrá lo que le va a pasar. La gente que piensa que me limito a correr tiene una lógica equivocada de mí. Soy un luchador y lucharé”, afirmó Stevenson en la previa.

Por su parte, Zepeda expresó: “Estoy hambriento, estoy preparado y voy a ganar. Mucha gente sólo ve lo que pasa la noche de la pelea, no ven el sacrificio que pongo en el entrenamiento, el corazón que tengo, la voluntad que tengo. Todo eso me motiva. Tengo las habilidades, tenemos el plan para ganar”.

Edgar Berlanga vs Sheeraz Hamzah se medirán en Nueva York

En la continuidad de la velada, habrá otro combate estelar como el de Edgar Berlanga (23-1) y Hamzah Sheeraz (21-0), quienes se verán las caras para cerrar una fantástica noche neoyorquina en el Louis Armstrong Stadium. La pelea, que comenzará no antes de las medianoche es válida por la eliminatoria al título CMB de peso mediano.

Berlanga, pugilista de 28 años oriundo de Brooklyn, es conocido por su estilo agresivo, llega confiado y buscando un nocaut. En tanto que el británico de 26 años, a pesar de ser visto como el menos favorito, promete una victoria. “Voy a noquear a Sheeraz y demostrar que soy el mejor en mi casa”, afirmó el local.

Por su parte, Sheeraz mantuvo la calma, pero dejó claro que no está dispuesto a dejarse intimidar. Con una actitud tranquila y decidida, afirmó que está preparado para enfrentar a Berlanga en cualquier escenario y que su objetivo es consolidarse como una figura importante en la división de peso supermediano.

Este duelo es crucial para ambos, ya que Berlanga busca recuperar terreno tras una dura derrota en 2024 frente a Saúl Canelo Álvarez y Sheeraz quiere dar un paso firme hacia la élite mundial, subiendo de categoría con la mira puesta en grandes oportunidades.

En los otros combates de la velada neoyorquina que se verán por la plataforma DAZN por sistema de Pay-Per-View (PPV), se enfrentarán el campeón defensor Alberto Puello (42-3) y Matías Subriel (22-1) por el título de peso welter junior del CMB. El púgil dominicano, que se medirá ante el portorriqueño buscará retener la corona. Además, habrá acción en el peso semipesado con el combate entre David Morrell e Imam Khataev.