Qué dijo Eduardo Domínguez sobre su futuro como DT de Estudiantes tras perder la Supercopa ante Vélez

Estudiantes dejó una preocupante imagen en el segundo tiempo de su caída 2-0 contra Vélez en la final de la Supercopa Internacional. Aunque había tenido un buen comienzo en Avellaneda, el Pincha bajó el ritmo durante el segundo tiempo y esto lo aprovechó un Fortín que golpeó en los momentos justos para llevarse un nuevo título.

En conferencia de prensa, Eduardo Domínguez analizó lo que dejó la definición en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini y puntualizó en el obstáculo principal que perjudicó al equipo durante la segunda parte: “Nos complicó la niebla y no fuimos certeros nosotros tampoco, tuvimos errores”.

“Estamos dolidos y con bronca, pero hay que levantarse mañana y trabajar, tenemos dos torneos por disputar”, agregó en referencia a la Copa Libertadores y el Torneo Clausura.

En su último intercambio con los periodistas, Domínguez había puesto en duda su continuidad en medio de la eliminación prematura en Copa Argentina. En ese entonces, aseguró: “Pasaron cosas no me gustaron y que no son claras”. Frente a esto, una de las consultas estuvo referida a cuáles serán sus próximos pasos y profundizó en sus razones para continuar en el banco platense: “Cuando las cosas son claras, me parece que todo funciona. Te puede ir bien o no, pero funcionan. Y mientras funcionen las cosas sigo agradecido que el club me sigue eligiendo. Estoy con la tranquilidad de dar lo mejor de mí para la institución y seguí porque tengo ese fuego interno de que podemos ser un mejor equipo".

“Tengo las ganas y la ilusión como si fuera mi primera semana de trabajo. Me entusiasma mucho el plantel, pero debemos tener los pies sobre la tierra. Un golpe como este no nos puede desestabilizar si tenemos dos torneos que son más que importantes para lograr. Hay que ser un mejor equipo, más competitivo, hay que ajustar la responsabilidad y el compromiso que tenemos con nosotros. A partir de ahí, vamos a ver un Estudiantes diferente que nosotros mismos nos lo debemos”, aseguró.

Vale destacar que Domínguez se alzó con tres títulos durante su paso por la entidad de La Plata: Copa Argentina 2023. Copa de la Liga 2024 y Trofeo de Campeones 2024. Además, perdió la final de la Supercopa Argentina 2024 ante el River Plate de Martín Demichelis. La gran deuda pasa por el ámbito internacional, categoría en la que no tiene trofeos como entrenador.

De igual manera, su estancia como DT del Pincharrata es la más larga en su carrera como entrenador. Tiene 59 victorias, 37 empates y 36 derrotas en 132 partidos. Sin embargo, la irregularidad marcó su último tiempo, ya viene de quedar eliminado en 16avos de final de la Copa Argentina ante Aldosivi por penales.

Estudiantes debutará este lunes desde las 21:15 ante Unión en Santa Fe por la primera fecha del Torneo Clausura y el próximo 13 de agosto iniciará su llave de octavos de final ante Cerro Porteño en Paraguay por la Copa Libertadores. Una semana más tarde, jugará la revancha en La Plata.