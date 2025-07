El respaldo de Gasly a Colapinto tras el GP de Gran Bretaña: “El coche es muy complicado”

Pierre Gasly apoyó a Colapinto tras su decepción en el GP de Gran Bretaña

El Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 dejó sensaciones opuestas dentro del equipo Alpine, pero puso en el centro de la escena las palabras de Pierre Gasly sobre su compañero, el argentino Franco Colapinto, quien no pudo largar la carrera por problemas técnicos en su A525 tras un fin de semana signado por la frustración.

Mientras el piloto francés celebró el mejor resultado de Alpine en la temporada con un sexto puesto valioso en el mítico circuito de Silverstone, la actuación de Colapinto quedó marcada por las complicaciones desde la clasificación. El piloto argentino perdió el control de su monoplaza en la última curva durante la Q1 y golpeó el muro, lo que le impidió avanzar y lo forzó a una posterior largada desde el pit lane por un cambio en varios elementos de la unidad de potencia.

Al terminar su participación en Silverstone, Gasly se refirió abiertamente a las dificultades que enfrenta Colapinto en el contexto actual del equipo. “No vi lo que pasó en la carrera. Ni siquiera sé qué le pasó. Fue una pena lo de ayer. No estoy muy seguro (qué sucedió), no quiero hablar por él. El coche es obviamente muy complicado y es fácil cometer errores. No está siendo el momento más fácil”, declaró el francés, admitiendo la complejidad técnica del Alpine A525 y la presión sobre su compañero argentino.

La carrera del domingo reforzó esa tendencia: Colapinto ni siquiera pudo tomar la largada. El monoplaza presentó un fallo en la transmisión y el argentino, que ya se encontraba en el pit lane para la salida, permaneció sin poder ingresar a la pista. “No sé qué pasó, todavía lo están revisando. A trabajar para la próxima y evitar que vuelva a suceder. Necesitamos hacer un poco de reset y volver mejor”, explicó Colapinto sobre el incidente que lo dejó fuera.

*Colapinto abandonó antes de largar por un problema en su Alpine

En su análisis ante los medios, Gasly fue cauto al hacer referencia a la situación personal de Colapinto, poniendo en primer plano el desafío que plantea hoy el monoplaza de Alpine para sus pilotos. Respecto a la actualidad del equipo, Gasly señaló también la diferencia de rendimiento en relación a la temporada anterior y la importancia de sumar resultados en este contexto adverso. “El año pasado, el rendimiento general en comparación con los demás era mucho mejor. El coche estaba en un lugar más competitivo, y estar en el podio (en Brasil) fue increíble. Pero este año estamos peor. Los demás tienen un mejor paquete”.

Al mismo tiempo, valoró el resultado final conseguido en Silverstone: “Este sexto puesto probablemente vale tanto como aquel podio. Todos estamos muy contentos, especialmente por hacerlo aquí en Silverstone. Sé que hay mucha gente de la fábrica presente. Definitivamente necesitábamos este impulso”.

Para Colapinto, quien venía de una jornada de viernes positiva y buenas sensaciones en los entrenamientos, el desenlace del fin de semana supuso un golpe anímico. “Simplemente perdí la parte trasera en la última curva. Estaba acelerando y toqué el muro. Fue una lástima”, relató sobre el accidente en clasificación. Más tarde, amplió sobre su frustración y balance personal: “En las vueltas a la grilla el coche se sentía bien con las intermedias, y además estaba contento con el balance. Pero después no pudimos ni largar. Triste, un poco frustrado por cómo terminó el fin de semana, que había empezado bien. Creo que, con respecto a Pierre (Gasly) en especial, habíamos dado un paso adelante. Y nada… un poco triste por cómo terminó. Me hubiera encantado estar en la carrera, con las posibilidades que se podían haber dado con estas condiciones de pista”.