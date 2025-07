El inesperado cruce entre dos ídolos de Boca Juniors: Martín Palermo le contestó a Chicho Serna y reactivó un viejo debate

(Fotobaires)

“Uno hoy le da importancia y toma dimensión de lo que hicimos. A veces, por la vorágine en el proceso que va ganando cosas, uno no termina de ser consciente de lo que se logró”. Con estas palabras, Martín Palermo subrayó la magnitud de los títulos obtenidos en Boca Juniors, bajo la Era de Carlos Bianchi.

Al mismo tiempo, el Titán instó a recuperar la mística que caracterizó a aquel plantel. En medio de la polémica generada por las declaraciones de Mauricio Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme, el máximo goleador en la historia del Xeneize respondió a la sentencia del ex volante colombiano sobre el supuesto “malacostumbramiento” de los hinchas a la victoria.

La noticia principal gira en torno a la postura del ex delantero, quien defendió el legado de su generación y cuestionó la visión de su ex compañero sobre el presente y el pasado del club.

Es que Serna había manifestado en diálogo con TyC Sports que el Boca de Bianchi “malacostumbró a los hinchas a ganar siempre”. Aquel equipo, en el que tanto Chicho como Palermo fueron protagonistas, conquistó tres Copas Libertadores (2000, 2001 y 2003) y dos Intercontinentales, frente al Real Madrid en 2000 y al Milán en 2003. Estas conquistas consolidaron una de las etapas más exitosas en la historia del club.

La reacción de Palermo no tardó en llegar cuando se le preguntó sobre esa sensación: “¿Malacostumbrar al hincha a ganar? Más allá del periodo entre 1998 y 2007 que fue la última Libertadores, hay una historia detrás también”, sostuvo el Titán, quien pidió valorar el recorrido histórico de la institución.

En la polémica también intervino Jorge Ribolzi, ex jugador y multicampeón con el Xeneize, quien también le respondió a Serna con un tono más elevado, sumando otra voz crítica a la postura del colombiano. “Te aconsejo con humildad: no traten de pelotudos a los hinchas”, escribió el Ruso en sus redes sociales acerca de los dichos recientes del cafetero. Y agregó en su cuenta de X (ex Twitter): “Boca no comenzó en el año 2000. Falta de respeto a los ex jugadores que vistieron la camiseta de Boca. Interiorizate en la enorme historia de 1905 a 2025”.

Actualmente, Palermo se encuentra sin club tras su reciente paso como entrenador por Olimpia de Paraguay, donde obtuvo el Torneo de Primera División.

Su ciclo en el equipo paraguayo concluyó en abril, luego de una derrota por 4-0 ante Vélez en la segunda fecha del Grupo H de la actual edición de la Copa Libertadores.

Boca busca recuperarse después de una pálida participación en el Mundial de Clubes, en donde no pudo lograr ni siquiera una victoria y en el segundo semestre del año afrontará como máximo objetivo la conquista de la Copa Argentina y el Torneo Clausura, dado que por segundo año consecutivo también se quedó afuera de la Copa Libertadores.