5 frases de Enzo Fernández tras la victoria del Chelsea: su rol como capitán y cómo vio a River en el Mundial de Clubes

Enzo Fernández y Cole Palmer festejan tras el pase de Chelsea a los cuartos de final del Mundial de Clubes (AP Foto/Chris Szagola)

El Chelsea le ganó por 2-1 al Palmeiras por los cuartos de final del Mundial de Clubes y avanzó a las semifinales. Una vez finalizado el encuentro, Enzo Fernández, capitán de los Blues, habló ante los medios.

“La verdad es que fue un partido duro, muy físico. Ellos tuvieron muchos duelos mano a mano en toda la cancha. Estoy contento por el esfuerzo del equipo. Creo que que fuimos justos ganadores”, analizó el futbolista de la selección argentina en diálogo con DSports.

Luego, el mediocampista que pasó por River Plate y Defensa y Justicia en la Argentina, explicó sobre la dificultad del partido con Palmeiras: “Tuvimos un montón de ocasiones en el primer tiempo, creo que muchas más que en el segundo, y no pudimos hacer el segundo gol. Pero bueno, esto es así. El fútbol es ahora cada vez más difícil. Ellos también defendían bien. Por suerte, faltando unos pocos minutos para que termine el partido, pudimos conseguir gol".

Ante la consulta sobre sus momentos complicados en el Chelsea, Enzo sostuvo que debió adaptarse con el tiempo. “Era todo un poco enquilombado, había muchos jugadores, un cuerpo técnico que venía, otro que se iba, pero con el tiempo fui creciendo, fui pasando momentos difíciles, me hice fuerte, me aferré a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos y me fui acomodando. Después, lo de liderar es algo que me tiene que salir natural porque forzando creo que no va. Siempre lo que hago para ayudar a mis compañeros lo hago de corazón“, expresó sobre su rol de capitán.

Enzo Fernández jugará la semifinal ante Fluminense con el Chelsea, que quiere levantar un nuevo trofeo en el Mundial de Clubes (JUAN MABROMATA / AFP)

Por otro lado, Fernández agradecido al cuerpo técnico y a Enzo Maresca por darle la oportunidad de ser el capitán del equipo. “Siempre trato de cada día demostrar lo que soy y entreno cada día de la mejor manera, trato siempre estar para mis compañeros y creo que eso es la base en el día a día”, sostuvo.

Cerrando la entrevista, el campeón del mundo no se olvidó de su querido River, que quedó eliminado en la primera ronda del Mundial de Clubes. “Lo vi bien, tuvo mala suerte, pero ha hecho un gran torneo. Para Chelsea, lo que viene obviamente va a ser un partido difícil con Fluminense pero vamos paso a paso. Como vinimos a este campeonato a jugarlo era también ir paso a paso y creo que lo estamos consiguiendo. Ahora tenemos que descansar, pensar en lo que viene, festejar la victoria de hoy, que fue muy dura y ya pensar en Fluminense", concluyó.

Desde el arranque en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el duelo entre Chelsea y Palmeiras exhibió la iniciativa del club inglés. Apenas transcurrían cuatro minutos cuando Cole Palmer obligó a Weverton a reaccionar ante un disparo peligroso. Poco después, el conjunto europeo mostró superioridad en la banda derecha, con incursiones de Christopher Nkunku y Pedro Neto que pusieron en aprietos a Vanderlan. Sin embargo, la primera ventaja nació por el centro: Trevoh Chalobah conectó con Palmer, quien se deshizo de tres rivales, dejó atrás a Agustín Giay y, con zurda precisa, abrió el marcador a los 15 minutos.

Para el segundo tiempo, la formación brasileña encontró su oportunidad. Richard Ríos avanzó por la izquierda y asistió a Estevao, quien a sus 18 años y próximos a incorporarse al Chelsea, venció la marca de Levi Colwill y sorprendió a Robert Sánchez desde un ángulo cerrado, estableciendo la igualdad a los 52 minutos.

El festejo del segundo gol del Chelsea ante Palmeiras (CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

Palmeiras apostó al juego directo, explotando la velocidad de Estevao mediante transiciones rápidas, mientras entregaba la posesión al conjunto londinense. No obstante, Chelsea mantuvo la presión y, ya cerca del final, encontró el gol definitivo. A los 82 minutos y tras un córner cobrado con rapidez, Enzo Fernández habilitó a Malo Gusto en el área; el envío del francés, tras tocar en Agustín Giay y Weverton, cruzó la línea de gol y estableció el 2-1 definitivo.

Con este triunfo, según los reportes, Chelsea avanzó a las semifinales del Mundial de Clubes, enfrentando este martes a Fluminense en el Estadio MetLife de Nueva Jersey desde las 16 (hora argentina). La fase de cuartos de final se completará el sábado con los choques entre Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, además del cruce entre Real Madrid y Borussia Dortmund.