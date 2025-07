Un ex Boca reveló qué le faltó al equipo para ganarle a River en la final de la Copa Libertadores 2018: “No te lo podés permitir”

La final de la Copa Libertadores 2018 marcó un antes y un después en la historia de Boca Juniors y River Plate, dado que fue la única vez que quedaron emparejados en la definición del anhelado trofeo. La serie a doble partido, ya extinta porque ahora todo se resuelve a partido único en sede neutral, marcó una vibrante y equilibrada eliminatoria, que se definió en tiempo suplementario en favor del Millonario en aquel duelo desarrollado en el Estadio Santiago Bernabéu. Y uno de los hombres que cayó derrotado y fue titular en ambos cruces dio su testimonio sobre qué le faltó al Xeneize para llevarse la mencionada edición del máximo torneo a nivel clubes de Sudamérica.

En charla con ESPN, Lisandro Magallán fue consultado sobre esos duelos, que tuvieron un inicio de película porque debía iniciar el sábado 10 de noviembre, pero la Bombonera no aguantó una lluvia de grandes dimensiones y se postergó un día. Todo terminó en un empate 2-2, aunque el Xeneize de Guillermo Barros Schelotto estuvo dos veces en ventaja por los goles de Ramón Ábila y Darío Benedetto. Los festejos de Lucas Pratto en una jugada sacando del medio de la cancha y Carlos Izquierdoz en contra pusieron tablas a la ida. Ese encuentro estableció un punto de inflexión en la voz de Magallán.

“Si hay algo que yo por ahí pienso es que tuvimos que estar más fuertes en La Bombonera. Estuvimos dos veces por delante y terminamos empatando. Eso en una final no te lo podés permitir”, confesó el zaguero central de 31 años, quien convirtió dos goles y una asistencia en 82 partidos con el cuadro Azul y Oro en sus tres etapas con la institución, que estuvieron divididas por sendos préstamos a Rosario Central y Defensa y Justicia.

Además, el flamante refuerzo de Vélez, en lo que será su regreso al fútbol argentino tras seis años, analizó: “La fortaleza que tuvimos en otras llaves, no la supimos mantener contra River. Hubiese sido lo más lindo para todos definir en el Monumental”. Los incidentes en la llegada del micro de Boca Juniors al estadio provocaron la suspensión del duelo.

Más allá de esos errores clave, Magallán hizo un balance de la final concluida el 9 de diciembre de 2018 en Madrid, España: “Yo creo que jugamos muy bien. Se perdió porque se perdió. Juanfer clavó un golazo al ángulo de otro partido”. Allí, hizo hincapié al grito anotado por el colombiano a los 108 minutos, que señaló el 2-1 y antecedió a la acción de Gonzalo Pity Martínez para el 3-1 final en el cruce de vuelta.

En marzo pasado, Lisandro Magallán se había referido a este singular episodio que terminó en su salida con rumbo al Ajax de Países Bajos: “Fue el momento más duro de mi carrera porque era una final contra el clásico rival. Yo me quedo con el proceso de trabajo durante todo ese año. Boca es más grande que un partido de fútbol”. “Yo no veo la derrota como un fracaso, pero sí entiendo la exigencia del club que es la Copa Libertadores”, destacó en diálogo con Radio Güemes (AM 1050).