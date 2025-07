La impactante oferta de un club árabe por Mateo Retegui y el millonario monto que recibiría Boca si se concreta la venta

Mateo Retegui es seguido por un club árabe que estaría dispuesto a pagar 60 millones por su ficha (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El club Al-Qadsiah de Arabia Saudita prepara una oferta formal para intentar fichar a Mateo Retegui, goleador de la última temporada de la Serie A y actual delantero de Atalanta. La operación surge después de los intentos fallidos del conjunto saudita por incorporar a otros futbolistas como Moise Kean (Juventus), Riccardo Orsolini (Bologna) y Jonathan David (LOSC Lille), este último próximamente transferido a la Juventus. Tras estos rechazos, la dirigencia de Al-Qadsiah redobló los esfuerzos en el mercado europeo y puso el foco en uno de los atacantes más determinantes del campeonato italiano.

La propuesta de Al-Qadsiah por Retegui será enviada a Atalanta este jueves 3 de julio y rondará entre los 50 y 60 millones de euros, según informó el periodista especializado en mercado de pases europeo, Gianluca Di Marzio. Se trata de una cifra considerable que busca seducir a ambas partes en plena ventana de transferencias. El interés saudita por referentes ofensivos del fútbol italiano no es nuevo. En el mercado anterior, este mismo club estuvo cerca de fichar a Paulo Dybala, aunque esas negociaciones no llegaron a buen puerto y el atacante argentino continuó en la Roma.

Mateo Retegui, de 26 años, viene de ser el goleador de la Serie A y parte de la selección nacional italiana, lo que aumenta su atractivo en el mercado. En la temporada 2024/25, el delantero fue la gran figura del Atalanta: jugó 49 encuentros, anotó 28 goles y brindó 9 asistencias. Su desempeño lo ubicó como una de las figuras principales del fútbol europeo durante la temporada pasada, motivo por el cual equipos de diversas ligas siguen de cerca su evolución y posibilidades de transferencia.

Al-Qadsiah, recientemente ascendido a la Saudi Pro League tras una importante inversión económica, busca afianzar su proyecto deportivo con la llegada de un delantero de jerarquía internacional. De concretarse el traspaso, se convertiría en uno de los movimientos más relevantes del mercado de fichajes 2025 en Europa y Medio Oriente.

Mateo Retegui no tuvo continuidad en Boca Juniors y fue cedido a varios equipos del fútbol argentino antes de ser transferido a Europa

Boca Juniors está expectante con lo que pueda ocurrir, ya que recibiría poco más de un millón y medio de euros por el mecanismo de solidaridad debido a que fue el club que lo formó y quien lo hizo debutar en Primera en 2018, bajo la conducción de Guillermo Barros Schelotto.

River Plate, que también participó en su etapa formativa de inferiores, es otro de los clubes que se vería benefiado con unos 300 mil euros. Tan tanto, Estudiantes de La Plata, Talleres de Córdoba y Tigre también recibirían unos 150 mil euros, ya que contribuyeron en su desarrollo antes del salto del delantero italo-argentino a Europa.

No es la primera vez que Mateo Retegui, con contrato vigente en Atalanta hasta junio de 2028, figura en el radar de equipos poderosos del mundo. El mes pasado, trascendió que Milan tuvo reuniones con el entorno del delantero con el objetivo de incorporarlo como reemplazante de Tammy Abraham. Estas conversaciones se mantienen en una etapa exploratoria y la posible transferencia podría alcanzar los 50 millones de euros. Desde la prensa europea, no descartan que el pase pueda concretarse en breve, aunque aún no se formalizó ninguna oferta concreta.

El contexto de Milan explica el interés en sumar un atacante de jerarquía. El equipo finalizó octavo en la última Serie A, acumulando 63 puntos en 38 partidos, con 18 victorias, nueve empates y 11 derrotas. Este rendimiento lo dejó fuera de las competiciones europeas y perdió la final de la Copa Italia frente a Bologna. Por esta razón, los directivos del club intentan renovar el plantel y buscan refuerzos en ofensiva, motivo por el cual Retegui encabeza la lista de prioridades para el próximo ciclo.