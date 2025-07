Una leyenda del fútbol italiano se metió en la crisis del Inter y criticó a Lautaro Martínez: “No era el momento de hablar”

Tras la eliminación en los octavos de final del Mundial de Clubes, frente al Fluminense, en el Inter de Milán estalló una crisis interna que los propios protagonistas se encargaron de hacerla pública. Aquel fracaso deportivo en Estados Unidos marcó la gota que rebalsó un vaso que ya había acumulado bastante en la goleada adversa frente al PSG, en el duelo que definió al campeón de la Champions League.

En este contexto, una leyenda de la selección italiana realizó un duro análisis de la situación y disparó varios dardos venenosos a los intérpretes. “Solo ellos conocen la dinámica interna. Sin embargo, no era el momento adecuado para exponerse de esta manera”, afirmó Francesco Totti en declaraciones brindadas a Sky Sports.

En este sentido, el ex delantero de la Roma sorprendió al dirigir su crítica hacia Lautaro Martínez, quien había encendido la polémica al cuestionar el compromiso de algunos compañeros después de la derrota ante por 2 a 0 contra el elenco de Río de Janeiro.

La noticia principal gira en torno a la crisis interna que atraviesa el Nerazzurro, detonada por las declaraciones de su capitán y la posterior revelación del presidente del club, quien identificó a Hakan Calhanoglu como el destinatario de los reproches del Toro. El mediocampista turco, ausente del torneo a causa de una lesión, publicó imágenes de sus vacaciones tras abandonar la concentración en Estados Unidos, lo que generó malestar en el vestuario y desató el escándalo.

“Quiero luchar por los grandes títulos. Quienes quieran quedarse en el Inter, bien, lucharemos. Quienes no quieran quedarse, que se vayan. Necesitamos jugadores que quieran estar acá. Llevamos una camiseta importante. Necesitamos la mejor mentalidad; si no, por favor, váyanse“, había dicho el bahiense en una entrevista con DAZN, tras la eliminación en la cita internacional.

“Lo siento por el grupo. Pero hay una cosa que quiero decir: hay que querer quedarse, ¿entienden? Aquí estamos luchando por los objetivos, así que el mensaje es claro: quien quiera quedarse, se queda; quien no quiera, que se vaya”, insistió el ex Racing. Y agregó: “No voy a dar nombres. Estamos aquí para hacerlo todo, pero vi muchas cosas que no me gustaron. Así que, como capitán, como líder del grupo, y luego está el entrenador primero, pero tengo que decirlo porque así soy. Estoy en un bando o en el otro: quiero luchar por los objetivos porque somos un gran equipo,hemos vuelto a la cima y quiero seguir. Así que el mensaje es claro: el que quiera quedarse y seguir luchando por cosas importantes que lo haga, si no que se vaya”.

Cabe recordar que el presidente de la institución, Giuseppe Moratta, confirmó que las palabras de Lautaro Martínez apuntaban a Calhanoglu, lo que intensificó la tensión en el plantel. La publicación de las fotos del turco durante el desarrollo de un partido decisivo para la continuidad del club en el certamen fue el detonante que colmó la paciencia de sus compañeros y provocó la explosión del conflicto.

En medio de la controversia, la opinión de Totti aportó una perspectiva externa pero relevante. El ídolo europeo profundizó: “Sinceramente, no sé qué tipo de relación tenían. En este caso, no solo habló el capitán, sino también el presidente. Cuando se reúnen todos esos comentarios es difícil, no es agradable, sobre todo para la gente del Inter. Lo mejor que pueden hacer es distanciarse“.

En las últimas horas, la crisis interna derivó en varias repercusiones. Según indicó el diario La Gazzetta dello Sport, el entrenador Cristian Chivu intervino de inmediato para intentar contener la situación. “El encuentro después de la tormenta”, tituló el medio deportivo en su sitio. ¿Qué dice el artículo que lleva la firma del periodista Filippo Conticello? Se informó que el rumano convocó a una reunión de todo el plantel en el hotel de Charlotte, antes del regreso a Italia, con el objetivo de encauzar el diálogo y buscar una reconstrucción del grupo.

El estratega rumano planteó una discusión abierta que involucró tanto a Lautaro como a Marcos Thuram y a los jugadores más experimentados, quienes intervinieron para analizar el momento que atraviesa el equipo y buscar alternativas que permitan reparar los daños en la convivencia interna. El entrenador, de larga trayectoria como mediador en vestuarios complejos, asumió la responsabilidad de liderar la recomposición, que el club considera “el primer paso hacia la serenidad”, aunque reconoce que será un proceso de largo alcance.

Luego de la aparición pública de Lautaro y Moratta, el extenso comunicado de Calhanoglu, quien defendió su compromiso con el Inter y dejó varios mensajes que el Italia interpretaron como una respuesta a Martínez, fue lo que detonó el escándalo que es noticia en toda Italia. “Palabras que dividen, no unen. La historia recordará a quienes se mantuvieron en pie, no a quienes alzaron la voz. ¿Y el futuro? Ya veremos. Nunca dije que no era feliz aquí, nunca traicioné esta camiseta”, escribió el ex jugador del Milan.