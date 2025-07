La historia de Solana Sierra, la tenista argentina que brilla en Wimbledon: del perro al que hizo famoso a su lugar en el mundo

La argentina Solana Sierra se clasificó a la tercera ronda de Wimbledon (Foto: REUTERS/Toby Melville)

En un país donde más de cuatro millones de personas juegan al tenis, la cantera argentina del deporte blanco vuelve a resonar entre las grandes figuras del circuito mundial. Este miércoles, las canchas de césped del All England Lawn Tennis Club fueron testigos del triunfo de Solana Sierra ante la británica Katie Boulter, con parciales de 6-7(7), 6-2 y 6-1.

Los últimos días de Sierra fueron bastante movilizadores. Tras quedar eliminada en la última ronda de la clasificación, cuando dispuso de un punto para partido, se enteró de que sería la primera opción para ingresar al cuadro principal en caso de que una jugadora se retirara del torneo. El lunes recibió el famoso llamado de la organización mientras almorzaba, informándole que la alemana Greet Minnen no se presentaría a disputar su encuentro contra Olivia Gadecki. En media hora, la marplatense se convirtió en su reemplazo y terminó venciendo en sets corridos.

Sierra, nacida en Mar del Plata hace 21 años, se encuentra en un cuento de hadas, viviendo su mejor momento tenístico desde que se convirtió en profesional. A los tres años, sus padres le pusieron una raqueta entre las manos y jamás la volvió a soltar. Desde pequeña, se destacó compitiendo en su ciudad natal y en torneos zonales. La joven albiceleste se describía por ese entonces como una tenista que disfrutaba por atacar, mover a sus rivales y poseía buenos golpes paralelos y un revés cruzado a dos manos. Además, admiraba a la canadiense Eugenie Bouchard.

Con el paso del tiempo, gracias a sus condiciones dentro de la cancha y su amor por el tenis, decidió que quería trabajar para convertirse en jugadora profesional. En su trayectoria por el circuito junior, dejó su huella en Roland Garros al alcanzar la final en 2022 y también fue finalista en el US Open en 2021. Su mejor posición fue la séptima, y cosechó tres títulos.

En cuanto a su carrera profesional se destacan sus 15 títulos en el Women’s World Tennis Tour: el más importante hasta el momento fue el WTA 125 de Antalya, Turquía. Pero no quedan dudas que a nivel sentimental fue el que conquistó en el W50 de Pilar, donde estuvo acompañada por Tino, su perrito caniche que posó con ella y el trofeo en la cancha central del Mayling Club de Campo. “Aunque sea una cosita tan chiquita me transmite un montón, siempre me encanta pasar tiempo con él”, supo decir la argentina.

Solana Sierra se coronó en el W50 de Pilar y contó en el torneo con la compañía de su perro Tino.

Cabe destacar que esa no fue la primera vez que el perrito apoyó en vivo y en directo a Solana: en 2023, la escoltó en su camino al desenlace del W25 de Bragado; y semanas atrás, aunque no lo dejaron acceder a la tribuna, estuvo en el predio de Los Lagartos Country Club cuando la argentina se coronó en el W35 de Pilar.

Cuando Sierra no está en una cancha de tenis, le gusta descansar en su ciudad natal, Mar del Plata, pasar tiempo con sus padres y su familia, y disfrutar de la playa. Desde muy joven, la jugadora de la Selección Argentina de Tenis Femenina ha representado los colores albicelestes. Para ella, esas semanas son especiales; comparte experiencias distintas a las que está acostumbrada cuando compite sola y siente que saca un plus extra en su tenis.

La argentina, que sueña con ganar un título de Grand Slam y convertirse en tenista top ten, ha escalado en su ranking en vivo de la posición 101 a la 77 en las últimas horas. Antes de su debut en Wimbledon, la página oficial de la WTA indicaba que Sierra había ganado 173.413 dólares en premios. Tras alcanzar la tercera ronda en el torneo británico, ha acumulado un total de 207.347 dólares. También, por jugar en las canchas principales, los sponsors se acercan a los jugadores por la visibilidad que tienen y en el partido de este miércoles lució dos parches de marcas en el frente de su remera.

La próxima parada de Sierra será el viernes, cuando enfrente por la tercera ronda a la española Carla Bucsa, con el deseo de seguir soñando y que nadie la despierte en el verde césped londinense.