Los hijos de Fangio contaron anécdotas desconocidas de su padre y revelaron cómo ven a Colapinto en la Fórmula 1

Juan Carlos, Oscar, Juan Carli (presidente de la Fundación Fangio) y Rubén, en el homenaje a su padre (Gentileza: Javier Delle Rose)

Siempre hay motivos para homenajear a Juan Manuel Fangio. Esta vez fue por el 114º aniversario del natalicio del Quíntuple campeón de Fórmula 1 y en un evento llevado a cabo el martes por la noche en un local de San Telmo, estuvieron presentes sus hijos, Oscar, Rubén y Juan Carlos, e Infobae habló con ellos para conocer historias desconocidas del Chueco de Balcarce.

Fue en el marco del lanzamiento de un reloj que rinde tributo al balcarceño, campeón mundial en 1951, 1954, 1955, 1956 y 1957. Oscar Cacho Fangio (87 años) fue piloto y tuvo la posibilidad de compartir varios momentos en los autódromos acompañado de su padre. “Recuerdo una historia de cuando él ganó acá en Buenos Aires con un calor tremendo. Yo tenía 16 años en ese momento y me pidió que llevara un repollo que estuvo guardado en la heladera toda la noche. Era un día que hacía 40 grados de calor y cuando llegamos le pidió a uno de los mecánicos una bolsa con hielo y colocó ahí el repollo. Le sacó dos o tres hojas con el hielo y se las puso dentro del casco. Así logró ganar mientras que el resto de los pilotos sufrieron insolaciones“, recuerda sobre la victoria de su padre en el Gran Premio de F1 de la República Argentina de 1955, a bordo de un Mercedes.

Pero, ¿cómo pergeñaba Fangio para esas ideas? Cacho revela que “comencé a analizar las cosas raras que él hacía y suena muy común en los que nacimos en un pueblo. Por ejemplo, cuando era chico y estabas empachado, te llevaban a una curandera para que te ‘tirara el cuerito’, te ponían un adhesivo en la panza y arriba un repollo. Después te daban con una faja de algodón. Tenía que tenerlos tres días. Te sacaban la faja y el repollo se rompía todo y era porque el repollo te sacaba el calor del otoño. Eso fue lo que aprendió mi padre”.

“Beba” Barruet, la pareja de Fangio, lo refresca tras el agotador GP de Argentina de 1957. En 1955, pese a las hojas de repollo bajo el casco, por el fuerte calor sufrió quemaduras de segundo grado en una de sus piernas. En los años 50 y 70, la F1 corrió en enero en nuestro país y solía abrir las temporadas (Archivo CORSA).

En tanto que Juan Carlos (80) cuenta que “era un tipo muy bonachón. Muy gauchesco, campechano. Realmente era pintoresco hablar con él. Recuerdo una vez que yo iba en una camioneta Rural de la institución donde yo trabajaba. Al día siguiente lo tenía que ver para pedirle algo y cuando lo saludo en la concesionaria que estaba acá en Constitución, me dice ‘ayer venías en la Rural esa a paso de tortuga’. Yo iba al mango, a 140 km/h, pero ahí me di cuenta que él me había pasado con su auto y uno no se imaginaba que él ponía atención a todo”.

Rubén (83), por su parte, no llegó a conocer a su padre y debido a su gran parecido decidió iniciar el juicio de filiación y fue reconocido una vez que el análisis de ADN dio positivo, al igual que Juan Carlos. Tiene una excelente relación con sus dos hermanos y se los suele ver juntos en diversos eventos y esta vez no fue la excepción. “Yo sabía que él era mi padrino, pero no que era mi padre”, confiesa. Hasta que un día el ex empleado de ferrocarriles decidió ir más allá. “Trabajé también en gastronomía y ahí la gente me decía que era muy parecido. Un día en un hotel en Pinamar empecé a profundizar, averiguar y llegué a la conclusión de que no tenía ningún elemento. Pero sí la tenía a mi madre viva y ella fue la que me contó que sí, efectivamente, el Chueco era mi padre. Así que bueno, eso me pasó a los 63 años”.

El 4 de agosto de 1957 en Nürburgring, batió nueve veces el récord de vuelta del circuito y en siete oportunidades seguidas el suyo. Ese día logró su quinto cetro (Archivo CORSA)

Sobre cómo es llevar el apellido Fangio, afirma que “es una cosa pesada porque uno tiene que hacer buena letra y honor al apellido. Todos los amigos míos de toda la vida me conocen como Rubén Vázquez y esto fue una sorpresa para todos. La noticia del ADN fue una revolución no solamente en mi pueblo, Cañuelas, sino en toda la Argentina y en el mundo”.

Reconoce que “el automovilismo no le gustaba” y que “era más del fútbol”. Aunque desde que fue reconocido como hijo de Juan Manuel “voy seguido a la Fundación Fangio, al museo y le vas tomando cariño a algo que hace unos años uno lo ignoraba”.

Hoy la Argentina volvió a vivir el furor por la Fórmula 1 a pleno por la presencia de Franco Colapinto. Los tres hablaron del piloto bonaerense de 22 años que este fin de semana llevará a cabo en Austria su quinta carrera con Alpine.

Franco Colapinto fue elogiado por los hijos de Juan Manuel Fangio (@AlpineF1Team)

“Hay que darle tiempo, no hay que insistirle tanto. No hay que presionarlo para que demuestre lo que puede hacer. Hay que dejarlo tranquilo”, sostiene Oscar.

Mientras que Juan Carlos admite que “me gusta muchísimo. Probablemente yo lo vi correr desde que se inició, ya que cuando fuimos a Monza él había ganado en Fórmula 3. O también el año pasado cuando estaba con Williams y pasó un montón de autos en la largada (Singapur). Eso lo pinta por sí solo”. En tanto que sonriente y con un tono de broma agrega que “probablemente debería hablar un poquito menos”.

Y Rubén asegura “se ve que es un chico que tiene capacidad. Hoy no tiene la máquina. Pero bueno, yo cada vez que lo veo me acuerdo de Ayrton Senna por su parecido físico. Pero tiene talento y sé que van a llegar los buenos resultado a medida que le den una máquina competitiva. Tarde o temprano el chico lo va a lograr“.

El diálogo con los tres se terminó porque dio comienzo el show de tango, algo tan argentino como Juan Manuel Fangio. El próximo 17 de julio se cumplirán 30 años de su fallecimiento, pero sigue vigente por su inmensa historia y su legado vivo de la mano de sus hijos.