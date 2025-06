El futuro de Edinson Cavani en Boca Juniors tras el Mundial de Clubes

El futuro de Edinson Cavani está ligado a Boca (REUTERS/Marco Bello)

El presente de Edinson Cavani está lejos de ser el soñado. Y su Mundial de Clubes estuvo por debajo de las expectativas generadas en el hincha, el certamen en general y las propias. El uruguayo arrastra problemas físicos que impiden que saque diferencias dentro del campo de juego y su 2025, al igual que el de todo Boca, por ahora es para el olvido. En busca de recuperarse desde el plano físico y futbolístico, el capitán aparece como uno de los pilares del plantel de Miguel Ángel Russo. Y hay certezas respecto a su futuro.

Los propios y ajenos que piden o debaten sobre su salida, no se darán el gusto. Cavani tiene contrato hasta fines de 2026 y tanto el cuerpo técnico como la directiva tienen la decisión tomada de seguir contando con él no solamente en lo que resta del año sino hasta que finalice su contrato. El Matador, que cumplirá 39 años en febrero, sueña con sacarse la espina de la final de Libertadores perdida con Fluminense en 2023. Y luchará por eso.

A muchos les hicieron ruido las declaraciones que brindó después del empate ante Auckland City y eliminación del Mundial de Clubes: “Es difícil enfrentar a un equipo que se mete todo en el área. Pensamos que el partido se iba a abrir un poquito, pero fue un equipo que nunca renunció a lo que ellos querían, que era defenderse". En la misma sintonía, dejó una reflexión que distó mucho de lo que expresó el hincha en general, al menos en las redes sociales: “No creo que haya sido tan decepcionante el partido”.

El Mundial de Clubes no fue el torneo soñado por Cavani (REUTERS/Carlos Barria)

Tras la eliminación, una voz vinculada a la delegación boquense en Estados Unidos, lo desligó de responsabilidades: “Siempre se busca un responsable, pero nosotros no lo hacemos. Él se comporta muy bien en el club”. Puertas adentro, Cavani sigue siendo referente y ejemplo para los más jóvenes, independientemente de lo que digan los fanáticos en las redes sociales y parte del periodismo que quizás se ensaña de más con él.

Hay una cuestión insoslayable a la hora de analizar su actualidad: el uruguayo, el sueldo más alto de la plantilla boquense, disputó apenas 54 minutos en el Mundial de Clubes y solo figuró en dos de los últimos siete partidos oficiales, por ser víctima de lesiones que lo marginaron de la consideración de los técnicos de turno. Un desgarro lo dejó afuera del Superclásico con River que derivó en la salida de Fernando Gago. Contra Independiente, en los cuartos de final del Apertura, entró poco más de media hora por Milton Giménez y se lo notó muy por debajo de su plenitud física. Ante Benfica y Bayern Múnich, en el Mundial de Clubes, no llegó a firmar planilla para ser contado como suplente. Y, frente al Auckland, tampoco se lo notó al 100% en lo físico y Russo lo reemplazó cuando llegó la noticia del triunfo de los portugueses que confirmó la despedida de Boca.

Las estadísticas marcan que marcó apenas dos goles en los 13 partidos que lleva disputados en el año. Y en la memoria del hincha está latente su insólita falla debajo del arco ante Alianza Lima, en una jugada que pudo haber evitado la tanda de penales que terminó con Boca afuera de la Libertadores en la Fase 2. Si se toma como referencia el último año calendario, Edinson anotó 8 goles en 31 cotejos. Y faltó a 20 encuentros oficiales por estar lesionado o ser preservado por el DT de turno.

Russo tiene diálogo diario con Cavani y lo considerará como puntal para la próxima campaña (Reuters/Steve Roberts)

Russo ya había advertido, sin ser explícito, que Cavani iba a tener poca participación en el Mundial de Clubes: “Es preferible perder un día más y no 20”. El Matador, en Estados Unidos, habló de su flamante entrenador en diálogo con DAZN: “Es un hombre que tiene mucha experiencia y recorrido. Sus palabras, por más básicas que puedan ser o más vieja escuela que se pueda ser, de detenerse a analizar y pensar las cosas y los momentos, un comentario y un consejo de un entrenador de tanta experiencia, te lleva a detenerte un poquito a pensar. Pocas palabras, pero en el momento de analizar, mucha sabiduría y enseñanza. He hablado mucho con él, me ha dicho muchas cosas muy buenas. Todo lo que pueda aportarle a él y para ayudar con el grupo y el equipo, yo siempre dije que estoy acá para aportar, donde me toque, lo mejor”.

Solamente de Cavani dependerá remontar el status que perdió en el último tiempo en el corazón de los hinchas. Su puesta a punto en lo físico será esencial para luego aportar en materia futbolística. Las cualidades de líder de vestuario son ponderadas y eso también fue considerado a la hora de su renovación de contrato anunciada en octubre de 2024. El plan del goleador es retirarse con la camiseta de Boca, disputar las últimas instancias de la Libertadores del año que viene y sacarse de encima una materia pendiente que arrastra desde su arribo a la Ribera en 2023: ganar un título con la camiseta azul y oro.