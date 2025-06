La dura crítica de un histórico de Boca a Cavani tras su polémica frase luego del empate ante Auckland City

Cristian Traverso criticó a Edinson Cavani tras la eliminación de Boca en el Mundial de Clubes

El ex futbolista Cristian Traverso lanzó fuertes críticas hacia Edinson Cavani luego del empate de Boca Juniors ante el Auckland City de Nueva Zelanda en el Mundial de Clubes, lo que además significó la eliminación en la primera ronda del certamen. La bronca del retirado marcador central que fue campeón del mundo y América con el Xeneize con Carlos Bianchi como entrenador estuvo enfocada a las declaraciones que realizó el delantero uruguayo post partido.

“La cena de esta noche tiene que ser cara de culo. Ahí no tiene nada que ver ni Riquelme, ni Russo, decir es toda nuestra, de los jugadores. Hoy no le ganamos al Auckland, no puede ser que nos dé lo mismo. Perdón Cavani... si a mí me dice que no está decepcionado... bueno listo. Si no te calentás por estas cosas... No se puede justificar este empate”, señaló Traverso en el programa Presión Alta, de TyC Sports.

El Matador, que fue titular junto con Miguel Merentiel en el último partido del grupo, fue uno de los pocos jugadores que habló luego de la eliminación y sentenció: “El partido más allá que hayamos tenido un empate, no creo que haya sido tan decepcionante como lo decís, por una cuestión que insistimos todo el partido. Nos encontramos un rival enfrente que se defendió todo el partido. Cuando te meten 10 jugadores dentro del área, no es fácil poder entrarle. Seguramente tenemos cosas para corregir y mejorar, pero Boca fue protagonista todo el tiempo. Intentó, generó, buscó tirando de afuera y, a veces, las cosas no se dan”.

El ex futbolista de 53 años, conocido por su fuerte personalidad tanto dentro como fuera de la cancha, profundizó en su análisis sobre la actitud que, según él, debe imperar en el vestuario de Boca. Para Traverso, la reacción de los jugadores tras el partido fue insuficiente. “Si no te enoja que tres compañeros se vayan antes del micro porque terminó su ciclo, hacé lo que quieras. Acá es se quedan todos y salimos todos juntos”, expresó.

En su análisis, Traverso agregó: “Boca retrocedió 20 casilleros de los que había avanzado en los dos primeros partidos de presentación. Cuando tuvo que ser protagonista y hacerse cargo del partido, le quedó enorme en este caso con el Auckland City. No me gustó el equipo y tampoco esperaba una actuación así. No sé cuántos centros tiraron”.

En su intervención, Traverso abordó el impacto psicológico que puede tener la falta de autocrítica en el rendimiento individual y colectivo. “¿Sabés que te quita? Confianza. Cavani va, después declara bien o mal. En la cancha decís ‘qué hago’, te llega ese segundo de duda de si la paro o le pego. No hay experiencia que valga, no hay carrera que te asegura que en Boca vas a triunfar”, afirmó, subrayando que la presión y las expectativas en el club trascienden la trayectoria previa de cualquier futbolista.

El ex defensor también hizo referencia a la gestión de Miguel Ángel Russo y la comparó con la de entrenadores anteriores como Diego Martínez y Fernando Gago. Además, fue claro al señalar que no existen excusas para el bajo rendimiento y que la autocrítica debe ser un motor de cambio. “Que Russo haga lo que no hicieron Martínez, Gago. Acá no hay excusas. Esto te tiene que hacer ruido”, agregó, insistiendo en la necesidad de una reacción interna que sacuda al plantel.

En su fuerte análisis, Traverso repasó casos recientes de incorporaciones al club, como el de Ayrton Costa. Reconoció que, aunque en su momento no habría apostado por su fichaje, entendía que el contexto de Boca Juniors representa un desafío distinto para cualquier jugador. “Cuando llegó Ayrton Costa yo dije que no lo pagaría, pero yo sabía que le resultaba más fácil que a Palacios o Velasco. Viene a Boca, y es otra cosa. Y no le vas a encontrar explicaciones”, sostuvo, aludiendo a la dificultad de adaptarse a la presión y las exigencias del club.

Boca quedó eliminado del Mundial de Clubes al quedar tercero en el Grupo C, que compartió con Benfica (clasificado primero), Bayern Múnich (segundo) y Auckland City. En su debut, los de Russo empataron 2-2 contra el equipo portugués, luego cayeron 2-1 en el cierre ante los alemanes y terminaron con un pálido empate 1-1 frente a los oceánicos.