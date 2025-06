La sentencia del Cholo Simeone sobre las polémicas en la eliminación del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes

El Mundial de Clubes 2025 ya se tomó su primera víctima de peso: Atlético de Madrid quedó eliminado en la fase de grupos y Diego Simeone recibió un duro golpe ante la prematura caída en el certamen internacional. A pesar de que el cuadro Colchonero logró imponerse por la mínima sobre Botafogo con gol de Antoine Griezmann, la derrota por 4-0 frente al París Saint-Germain en la primera jornada fue el punto de inflexión que delimitó su camino en el torneo.

Una vez finalizada la acción en el terreno de juego del Rose Bowl de Los Ángeles, el Cholo Simeone enfrentó a los micrófonos e hizo hincapié en algunas situaciones polémicas del juego, donde se resalta un penal anulado desde el VAR sobre Julián Álvarez. “La frustración de no haber podido pasar. Hacer seis puntos en el grupo no era malo. Al final terminó condenándonos el partido con el París, donde cualquier decisión que se tomó, nos perjudicó”, comenzó el entrenador argentino en una entrevista brindada segundos después del pitido final.

Al mismo tiempo, agregó: “En el partido de hoy, creo que en el primer tiempo tuvimos situaciones para poder adelantarnos. Estuvo el penal ese que... Revisó una jugada anterior para que no cobre el penal que fue. Más de lo mismo. Tranquilidad, nosotros tenemos más que claro lo que tenemos que mejorar y todo esto nos ayuda para poder mejorar”.

Diego Simeone se mostró muy disconforme por las decisiones arbitrales en los partidos del Atlético de Madrid (REUTERS/Mike Blake)

Cuando al Cholo Simeone le repreguntaron sobre la polémica acción en la que no le cobraron penal, el director técnico optó por esquivar la coyuntura. “No me voy a detener en ese episodio. Voy a felicitar al rival, que trabajó muy bien: con honestidad, trabajo y valentía. Defendió como hay que defender. Y cuando uno defiende bien, y después ataca bien, está claro que tiene más posibilidades de ganar”, argumentó el técnico albiceleste, quien destacó la clasificación de Botafogo a los octavos de final.

Además, se mostró conforme con el trabajo realizado por sus pupilos y se refirió a la actuación del equipo a lo largo de los tres partidos de la fase de grupos: “Orgulloso del trabajo de los chicos. Dimos absolutamente todo lo que tuvimos. De tres partidos, ganamos dos... Tristemente, nos quedamos afuera”.

Por su parte, ya en la conferencia de prensa, Diego Simeone profundizó en sus declaraciones. “Veníamos haciendo los mismos puntos que el campeón de la Champions y que el campeón de la Copa Libertadores. Creo que el partido de hoy fue el más completo de los tres. Pudimos jugar en campo rival en mucho tiempo, con mucho espacio para atrás para defender. Fue un partidazo de Llorente y Lenglet. Pero no pudimos concretar las jugadas que tuvimos para acercarnos al marcador que se necesitaba”, aseguró.

Atlético de Madrid quedó eliminado en la fase de grupos del Mundial de Clubes (REUTERS/Mike Blake)

En esta misma línea, volvió a hacer hincapié en las polémicas arbitrales: “Está claro que el partido del París, del 2-0 al 4-0, con el penal que no nos cobraron, o, mejor dicho, que nos anularon en el primer tiempo. Hoy, cuando fueron para atrás para cobrar una acción que no se sabe cuál fue. Está claro que las situaciones que hubo dentro de los episodios de los partidos no nos favorecieron. Esto es parte del fútbol también. A veces te favorecen y, como en esta oportunidad, no hubo ninguna decisión arbitral a nuestro favor”.

Por otro lado, Simeone se refirió al momento de la temporada en la que se está disputando el Mundial de Clubes: “Sabíamos de antemano que era un torneo muy entusiasmante, pero que a nosotros, los europeos, nos agarra en el final de la temporada. Eso no es una excusa, es una realidad. A los equipos sudamericanos los agarra en el pleno de la temporada. En el primer partido no me gustó, más allá del resultado. En el segundo partido, en el primer tiempo, mostramos una buena cara. Y hoy, jugamos un partido como solemos jugar. Con situaciones que no nos favorecieron y hubo acciones en las que pudimos haber sido más contundentes”.

“Estamos en la zona en la que estaba el París y Botafogo. Hicimos los mismos puntos que el campeón de Champions y Libertadores, pero nos quedamos afuera. Es la parte hermosa del fútbol, que te dice que estamos cerca, pero nos falta un poco más”, subrayó sobre sus rivales en el Grupo B.

Además, ante las críticas que recibió por quedarse afuera en primera ronda, el Cholo Simeone destacó la participación de su equipo y se mostró optimista de cara al futuro del Atlético de Madrid: “Creo que es una grandísima oportunidad la que tenemos para seguir evolucionando como equipo. Tener en claro como club cuál es la búsqueda para seguir mejorando. Más que claro no puede estar con el juego que muestra el equipo”.