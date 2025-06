El escándalo que sacude a una figura del tenis: le fue infiel a su esposa con una famosa modelo y tuvo que pedir disculpas

Kei Nishikori tuvo que pedir disculpas públicas por serle infiel a su esposa

El tenista japonés Kei Nishikori enfrenta uno de los momentos más difíciles de su carrera fuera de las canchas. Luego de que se difundieran imágenes y reportes que confirmaban una relación extramatrimonial con la modelo Azuki Oguchi, Nishikori emitió una declaración oficial en la que hizo pública su disculpa tanto a su esposa, círculo íntimo como a los aficionados del tenis y patrocinadores.

La situación salió a la luz después de que el medio japonés Shukan Bunshun informara sobre el vínculo prolongado entre Nishikori y Oguchi. La prensa japonesa señaló que la relación extramatrimonial habría comenzado en 2022, cuando el deportista y la modelo se conocieron en Honolulu, Hawaii.

Posteriormente, la infidelidad fue descubierta tras la publicación de fotografías donde se veía a Nishikori visitando el apartamento de Oguchi la semana pasada, mientras él se encontraba en Japón.

Las repercusiones públicas no tardaron en aparecer. Nishikori, de 35 años y finalista del US Open en 2014, emitió un comunicado en el que expresó: “Pido disculpas sinceras por causar molestias a todos los que me apoyan: aficionados al tenis, asociaciones, patrocinadores y otras partes relacionadas, y por su preocupación e inconvenientes debido a mi comportamiento deshonesto. Además, lamento profundamente haber lastimado a mi esposa e hijos”.

El entorno familiar del tenista ha estado en el foco desde la aparición del escándalo. Nishikori está casado desde 2020 con Mai Yamaguchi, quien también es conocida como Ako Mizuki. La pareja tiene dos hijos, uno de cuatro años y otro que nació en 2024. En Japón, Nishikori es un referente deportivo, siendo el único tenista japonés que ha alcanzado el top cinco del ranking ATP en la era abierta, y su trayectoria ha estado marcada tanto por logros deportivos como por lesiones recientes que lo obligaron a retirarse de Wimbledon y perderse otros torneos, incluido el Abierto de Francia.

Kei Nishikori enfrentó problemas físicos a lo largo del año (Reuters)

El escándalo también dejó consecuencias en la vida de Azuki Oguchi. Tras hacerse pública la relación, la modelo decidió cerrar su cuenta de Instagram ante la avalancha de atención mediática. Según se informó en el medio nipón, la relación entre Nishikori y Oguchi terminó brevemente en el pasado, luego de que el novio de Oguchi les confrontara para pedir explicaciones. En ese momento, Nishikori recurrió a la contratación de un abogado con el objetivo de evitar que el episodio trascendiera a la opinión pública.

No obstante, la relación se reanudó hace aproximadamente un año. Diversos medios citaron que Nishikori le manifestó a Oguchi que “ya no amaba a su esposa” y que mantenía la relación con Yamaguchi solo por sus hijos, lo que derivó en el acercamiento entre el tenista y la modelo. El asunto se tornó insostenible para Nishikori después de que nuevas fotografías confirmaran su vínculo y la situación fuera reportada ampliamente.

En su declaración, el tenista insistió en su intención de reparar el daño causado: “De ahora en adelante, para cumplir con mi rol como miembro responsable de la sociedad, me centraré exclusivamente en las competiciones de tenis y en lograr resultados. Haremos todo lo posible para recuperar su confianza”.

A pesar del escándalo, Nishikori mantiene su actividad en el circuito profesional de tenis, actualmente ocupando el puesto 61 del ranking ATP y lidiando con lesiones que han marcado su último año deportivo.

Por su parte, la prensa continúa cubriendo estrictamente el caso y las repercusiones familiares y profesionales para Nishikori, quien ahora afronta el desafío de recomponer su imagen y sus relaciones personales, mientras retoma su preparación deportiva de cara a sus próximos compromisos.