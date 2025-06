La emotiva dedicatoria de una figura de Las Leonas a su padre ex combatiente tras un partido ante Inglaterra: “Las Malvinas son argentinas”

El emotivo mensaje de Agustina Gorzelany tras anotarle dos goles a Inglaterra

Agustina Gorzelany fue protagonista de una jornada especial para Las Leonas en Londres. La defensora de la selección argentina femenina de hockey convirtió dos goles en la victoria 3-1 frente a Inglaterra durante la Pro League y rápidamente expresó un mensaje profundo y cargado de emoción ante las cámaras. Su dedicatoria, dirigida especialmente a su papá ex combatiente de Malvinas, se extendió a todos los héroes argentinos que pasaron por la guerra en las islas.

“Ya me largo a llorar”, avisó Gorzelany, conmovida. Tomó aire y compartió la razón detrás de su homenaje: “Se lo dedico a mi viejo, que es ex combatiente de Malvinas. Hoy me escribió y me dijo ‘hace 43 años era uno de los días más difíciles para nosotros, era la rendición, una de las noches más duras’”. La fecha del encuentro coincidió con un nuevo aniversario del final del conflicto bélico. “Mi dedicatoria es especial, en honor a mi viejo y a todos los ex combatientes que estuvieron en Malvinas. Porque las Malvinas son argentinas para siempre. Tengo este número acá, creo que no de casualidad”, sostuvo.

Entre lágrimas, Gorzelany continuó su agradecimiento: “Viejo, te amo. A toda mi familia, pero hoy en especial a vos, porque me hacés llorar y me emocionás cada vez que hablamos de eso. Porque sos un orgullo para mí y para todo el país. Así que nada, te amo inmensamente y estos dos goles fueron para vos”.

Antes de despedirse frente a los micrófonos de ESPN, una de las piezas más relevantes de Las Leonas agregó: “Me lo remarcó porque era un momento importante para Argentina y justo nos tocaba jugar contra Inglaterra. Se me puso la piel de gallina cuando me lo dijo y ahora me emociono, así que emoción plena”.

*El triunfo de Las Leonas ante Inglaterra con los goles de Gorzelany

La surgida en el Club San Martín tomó el número 3 que luce en la camiseta albiceleste de la parte de atrás del casco de su figura paterna. Lo más llamativo es que Alejandro lo había perdido en las Islas Malvinas y por un contacto vía Facebook con un inglés logró recuperarlo: 36 años después del conflicto bélico, el veterano británico Edward Goodall invitó a Gorzelany su casa en Plymouth para devolvérselo y crear un lazo de amistad.

“Perdí el casco cuando fue la rendición, después de varios días en los que nos tuvieron en unos galpones, caminamos por la ruta que iba al aeropuerto. Ahí había pilas de fusiles, municiones, cinturones y cascos de los soldados argentinos. Te obligaban a tirar todo y en el momento en el que me deshice del casco, me quedé con la funda”, relató Alejandro en una nota que le brindó hace algunos años a Infobae. Que Agustina utilice dicho número en la espalda ya es parte de una herencia familiar: “Los recuerdos de la guerra son la historia viviente que descansará en mi casa. Son la representación de lo que pasó para mis hijos, para mi familia y para los nietos que vendrán”.

El equipo dirigido por Fernando Ferrara mantuvo su impulso ganador tras el receso en la Pro League 2024-25. El pasado sábado superaron 3-1 a Inglaterra en Londres, por la 11ª fecha del certamen organizado por la FIH, con los mencionados dos goles de Gorzelany y uno de Julieta Jankunas.

Tras esa victoria ante las locales, el combinado que logró la medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos de París 2024 volvió a superar a las inglesas en la jornada del domingo (1-0) y este martes superaron 4-1 a la India con un triplete de Gorzelany y otro tanto de Victoria Falasco.

Con estos triunfos, Argentina suma 31 puntos en 14 partidos y se ubica en el 2° puesto de la clasificación detrás de los Países Bajos, gracias a ocho victorias, cuatro empates y dos derrotas.

Alejandro Gorzelany con el casco que usó en Malvinas y recuperó (REUTERS/Agustin Marcarian)