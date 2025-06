Una leyenda del fútbol y su hija: los impensados hinchas que tuvo Boca en su debut en el Mundial de Clubes

La foto que compartió Baggio junto a su hija en el estadio

El entusiasmo de Valentina Baggio en las tribunas del Hard Rock Stadium durante el debut de Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025 en Miami captó la atención de los fanáticos y de la prensa internacional. La joven, hija del legendario futbolista italiano Roberto Baggio, no solo acompañó a su padre al estadio, sino que se integró entre los hinchas xeneizes, vistió la camiseta azul y oro y compartió su pasión por el club argentino en sus redes sociales. Este episodio, que se viralizó rápidamente, puso en primer plano la historia de amor de la familia Baggio con Boca, una relación que se remonta a la década de 1990 y que sigue vigente en la nueva generación.

La presencia de Valentina y Roberto Baggio en el estadio no fue casualidad, sino la continuación de una tradición familiar marcada por el fanatismo por Boca Juniors. En una entrevista, Valentina supo explicar: “Mi papá no es hincha de ningún club, salvo de Boca. Nos criamos a pan, fútbol y Boca, con las canciones del club sonando a todo volumen a las 7 de la mañana, cuando nos llevaba al colegio”, relató entre risas. La joven, que se ha convertido en una figura influyente en redes sociales, compartió imágenes y videos donde se la ve alentando durante los 90 minutos del empate 2-2 frente al Benfica, celebrando cada jugada y mezclándose con los hinchas argentinos.

El vínculo de la familia Baggio con Boca Juniors tiene raíces profundas. El propio Roberto Baggio ha contado en varias ocasiones cómo nació su pasión por el club de La Ribera. En declaraciones recogidas por Il Bianconero, el exfutbolista recordó: “Estaba con unos amigos, no recuerdo si fue en 1994 o 1995, y de fondo pasaban un resumen de un partido del fútbol argentino. Un equipo ganaba 3-0 y mostraban una hinchada que festejaba. Entonces comenté que me parecía muy sencillo ser hincha cuando se ganaba por tres goles. Y me respondieron que esos eran los que estaban perdiendo. A partir de ahí lo empecé a seguir”. Este episodio marcó el inicio de una relación especial con Boca, que llevó a Baggio a visitar varias veces la Bombonera y a transmitir ese sentimiento a sus hijos.

Roberto Baggio y su hija Valentina, como espectadores de Boca

El debut de Boca Juniors en el Mundial de Clubes 2025 no solo fue relevante por el resultado deportivo, sino también por la presencia de figuras internacionales en las tribunas. Además de la familia Baggio, el Hard Rock Stadium recibió a futbolistas como Leandro Paredes, Paulo Dybala y Paul Pogba, todos con vínculos cercanos al universo xeneize. Anteriormente, también se encontró con Lionel Messi; el propio atacante del Inter Miami y la selección argentina mostró una imagen del cónclave en sus redes.

La pasión de Valentina Baggio por Boca Juniors se manifestó de manera visible durante el partido ante Benfica. Vestida con la camiseta azul y oro, la joven se sumó a los cánticos y celebraciones, generando una ola de reacciones entre los hinchas presentes y en las redes sociales. El propio Roberto Baggio compartió en su cuenta de Instagram una foto junto a su hija en el estadio, lo que desató la euforia de los seguidores del club argentino.

El próximo compromiso de Boca Juniors en el torneo está programado para el viernes 20 de junio, nuevamente en el Hard Rock Stadium, donde enfrentará al Bayern Munich. La expectativa entre los hinchas es alta, no solo por el desafío deportivo, sino también por la posibilidad de ver nuevamente a figuras como Valentina y Roberto Baggio en las tribunas, reafirmando el alcance global de la pasión xeneize.

Baggio posó en el estadio junto a Paulo Dybala

También estuvo con Messi y hasta le obsequió una remera de Italia

La hija del Divino, con la casaca de Boca, el dorsal 10 y su apellido

Su lugar en el palco del Hard Rock Stadium

Su amor por Boca, en el papel

Orgullosa de su casaca auriazul

El ex fantasista también posó con Mascherano