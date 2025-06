El reproche de Alex Albon contra Colapinto tras la maniobra en la largada del GP de Canadá: “Soltó el freno”

*La largada de Colapinto en Canadá y la maniobra con Albon

El Gran Premio de Canadá no solo dejó emoción en la punta, donde triunfó el británico de Mercedes George Russell, sino que regaló una de las maniobras más comentadas del fin de semana en la pelea por la zona media. Allí, Alex Albon y Franco Colapinto, quienes el año pasado compartieron garaje durante nueve Grandes Premios en Williams, vivieron un cruce intenso después de la largada.

Ambos partieron desde la quinta fila de la grilla, con el anglo-tailandés ubicado en el noveno lugar, justo delante del argentino. Los dos ex compañeros se encontraron disputando rueda a rueda la primera parte de la vuelta inaugural, luego de que el piloto de Alpine lograra superar a Albon en los primeros metros.

La principal polémica llegó en la larga recta que conecta la salida de la curva siete con la chicana veloz formada por las curvas ocho y nueve. En ese punto, el Williams de Albon se emparejó con el Alpine de Colapinto. El argentino mantenía el flanco exterior, mientras que Albon buscaba el interior para intentar recuperar la posición.

La refriega terminó con Albon cortando la chicana por el césped para evitar un potencial choque y reincorporándose a pista adelante de su ex compañero. Esa maniobra obligó a Colapinto a girar el volante con rapidez para esquivarlo, justo antes de que ambos fueran superados por Nico Hulkenberg, de Sauber. El incidente no solo alteró el orden, sino que se convirtió rápidamente en objeto de análisis y versiones encontradas.

Colapinto salió desde el décimo lugar en el GP de Canadá (Reuters)

“Mi primera vuelta no fue buena. Necesito hacerlo mejor”, reconoció Albon a los medios tras una carrera que lo obligó a abandonar por problemas en la unidad de potencia. El piloto de Williams ofreció detalles sobre lo ocurrido en el choque con Colapinto y responsabilizó al argentino por la situación. “Personalmente, creo que últimamente hay una tendencia. Sin ánimo de ofender a nadie, Liam (Lawson) en Barcelona empezó a hacer esto de soltar el freno para la primera curva y luego sacar al otro coche de la pista”, señaló Albon, apuntando a una maniobra que, según él, comienza a ser frecuente en la categoría.

“Me pasó con Franco. Soltó el freno. Yo podría haber doblado y él recibía la penalización por no mantener el control y no darme espacio. Pero el reglamento dice que si no haces contacto, no pasa nada. Así que quise proteger el coche”, añadió el británico. En su relato, consideró que su maniobra buscó evitar perjuicios mayores para ambos: “Sabía que podía entrar en la curva y girar, pero él no iba a frenar. Así que tuve que cortar la chicana y perdí dos o tres posiciones. Así fue mi salida. Por desgracia, así fue”.

La versión de Colapinto difiere de la percepción de Albon y pone el foco sobre lo ajustado de la situación. Al ser consultado por los medios, entre ellos Motorsport.com, el argentino describió: “Creo que estuvo cerca. Simplemente fuimos uno al lado del otro, es una curva muy cerrada, y no pudimos completarla los dos juntos, por desgracia. Pero cuando se reincorporó, pensé que iba a volver a la línea de carrera porque se fue a fondo por el pasto. Y así perdí el puesto con Nico”.

Albon y Colapinto compartieron equipo en Williams (Reuters)

Los comisarios deportivos revisaron el accionar y concluyeron que los movimientos formaron parte del típico caos de la primera vuelta en una carrera, por lo que no avanzaron con una investigación formal ni sanciones.

El principal beneficiado fue Hulkenberg, quien aprovechó la situación para escalar posiciones. El alemán celebró la oportunidad, aunque descartó que su doble adelantamiento se debiera a la experiencia. “No, la verdad es que no puedo decir eso en este caso”, respondió a ServusTV. “Pero Franco me hizo un favor. Tuvo una pequeña pelea con Alex en las curvas 8 y 9, y ambos se pasaron un poco. Pude adelantar en la salida y básicamente matar dos pájaros de un tiro, lo cual fue estratégicamente importante para nosotros, creo, para tener aire limpio”, detalló Hulkenberg. “A partir de ahí, solo tenía a los mejores coches por delante, quienes obviamente se alejaron un poco. Así que salió bien. Creo que el ritmo fue respetable y sólido. Gestioné mi carrera, gestioné los neumáticos. El segundo stint fue bastante largo, aunque muchos de los que salieron con neumáticos duros dieron tantas vueltas o más”.

En la pelea por la punta, el británico de Mercedes consolidó su cuarta victoria en la Fórmula 1, con Max Verstappen y Andrea Kimi Antonelli completando el podio. La dupla de McLaren quedó fuera de la discusión cuando Lando Norris colisionó con Oscar Piastri, obligando a este último a abandonar cuando disputaban los puestos de privilegio.

En cuanto a Colapinto, su carrera fue sólida durante los primeros giros, pero una parada anticipada en la vuelta 14 para cambiar neumáticos condicionó su ritmo en los tramos finales, impidiéndole mantenerse en la zona de puntos y relegándolo al decimotercer lugar en Montreal.