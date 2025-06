La impensada pelea entre Mauricio Pochettino y la principal figura de la selección de Estados Unidos: “No soy un maniquí”

Poch y Pulisic, frente a frente

Mauricio Pochettino, entrenador de la selección de Estados Unidos, enfrenta una creciente polémica tras su decisión de no convocar a Christian Pulisic, estrella del equipo, para los últimos compromisos. “No soy un maniquí”, declaró el técnico argentino, defendiendo su postura y subrayando que los jugadores no pueden imponerles sus condiciones al cuerpo técnico.

El conflicto surgió luego de que Pulisic, actual jugador del Milan, solicitó ser eximido de participar en los partidos de la Copa de Oro, pero expresara su deseo de estar presente en los amistosos frente a Turquía y Suiza. Pochettino, quien asumió el cargo hace menos de un año, rechazó esta petición y dejó al futbolista fuera de la convocatoria. Aunque Pulisic afirmó haber aceptado la decisión, también señaló que no la comprendía.

El entrenador explicó su postura en conferencia de prensa: “No puede ser que un jugador diga: ‘Quiero jugar’, ‘quiero esto’, ‘quiero aquello’. Firmé mi contrato con la federación y soy el entrenador principal; no soy un maniquí”. Además, el ex DT del Tottenham y el PSG agregó que, aunque respeta y entiende la posición del jugador, no considera necesario que comprenda las decisiones tomadas por el cuerpo técnico.

La controversia no se limitó a las declaraciones. Sin la presencia de Pulisic, el equipo estadounidense sufrió dos derrotas consecutivas en los amistosos programados. El pasado 7 de junio, cayó 2-1 ante Turquía, mientras que tres días después fue goleado 4-0 por Suiza. Estos resultados, sumados a un rendimiento que fue calificado como “abominable” por The Washington Post, han intensificado las críticas hacia Pochettino y su gestión, que enhebró cuatro caídas al hilo, algo que no sucedía desde 2007.

Sin embargo, el triunfo 5-0 ante Trinidad y Tobago, con goles de Tilman, Agymemang, Aaronson y Wright, le insufló oxígeno a Pochettino, quien reivindicó su determinación.

“Nuestra decisión fue optar por los jugadores que desean competir”, remarcó, tomando distancia del punta, de 26 años, que acumula 32 goles en 78 compromisos internacionales con el seleccionado norteamericano. “Es un buen jugador, sí; pero para mantener ese título, debe ofrecer un rendimiento constante”, volvió a arremeter el ex defensor.

En medio de la tormenta, el técnico argentino recibió el respaldo de Landon Donovan, exjugador y máximo goleador histórico de la selección estadounidense. Donovan cuestionó el compromiso de Pulisic con el equipo nacional y apoyó la decisión de Pochettino, destacando la importancia de mantener la autoridad del entrenador en situaciones como esta.

“Pochettino no podía quedarse callado. No puede dejar que su mejor jugador lo pase por encima así nomás. Tenía que responder”, lo apoyó. Lo mismo sucedió con Alexi Lalas, histórico ex zaguero, recordado por su presencia y por su barba. “No siento pena por Pochettino, pero era importante que se plantara y dejara claro que ningún jugador está por encima del equipo”, martilló.

Por el Grupo D de la Copa de Oro de la Concacaf, Estados Unidos volverá a jugar este jueves ante Arabia Saudita. Y el domingo 22 chocará ante Haití. Serán otras dos oportunidades para Poch y su plantel de probar que pueden componer un equipo sin la jerarquía de Pulisic.