La llamativa crítica de un ex piloto de Fórmula 1 a Franco Colapinto: “Parece haber perdido la cabeza”

Piquet y Colapinto, cara a cara

Franco Colapinto se vio perjudicado por el rendimiento de su Alpine y no tuvo el regreso que soñaba a las pistas de la Fórmula 1. Fue 16 en Imola, 13 en Mónaco y 15 en el Gran Premio de España. La situación del piloto argentino, quien llegó al equipo como reserva para la temporada 2025 y reemplazó a Jack Doohan tras su pobre rendimiento, abrió un inesperado debate sobre sus capacidades.

El ex piloto de F1 Nelson Piquet Jr. ofreció una visión crítica sobre la situación de Colapinto, estableciendo un paralelismo con el caso de Daniel Ricciardo. En declaraciones vertidas al pódcast Pelas Pistas y recogidas por PlanetF1.com, el brasileño afirmó: “Colapinto parece haber perdido la cabeza. No es lento, ya lo demostró en sus tres primeras clasificaciones consecutivas sin experiencia en F1. No es tonto. Pero algo le afecta mentalmente y, lamentablemente, llega un punto en el que las mentes más fuertes, agresivas y confiadas son las que prevalecen”.

El brasileño, hijo del tricampeón de la F1, subrayó que, según su óptica, el problema del argentino no radica en la falta de talento, sino en una barrera psicológica que le impide rendir al máximo nivel. La comparación con Daniel Ricciardo resulta significativa, ya que el australiano vivió una etapa difícil en McLaren junto a Lando Norris, lo que lo llevó a regresar a Red Bull como piloto reserva antes de reincorporarse a la parrilla en 2023 con AlphaTauri. Sin embargo, Ricciardo no logró recuperar su mejor forma y fue apartado del equipo principal tras el Gran Premio de Singapur de 2024.

Piquet Jr. amplió su mirada: “Lo que diferencia a (Lewis) Hamilton, (Fernando) Alonso y Max (Verstappen), es que tienen un poco más de talento, pero la gran diferencia está en la cabeza. Daniel Ricciardo no perdió el talento, perdió la cabeza”.

De momento, ni Jack Doohan ni Franco Colapinto consiguieron sumar puntos para Alpine, que aparece último en el Campeonato de Constructores. Solo Pierre Gasly logró nutrir la cosecha de un elenco que no logró poner en pista autos competitivos.

El contexto ha abierto la puerta a rumores sobre posibles incorporaciones, entre ellas la de Sergio Pérez, quien dejó Red Bull tras la temporada 2024. El medio señala que las dificultades que enfrentaron Liam Lawson y Yuki Tsunoda tras la salida de Pérez contribuyeron a reposicionar el valor del piloto mexicano, sugiriendo que su descenso en el rendimiento no fue exclusivamente responsabilidad suya. A pesar de las especulaciones, Checo no figura actualmente como una opción para Alpine en 2025, lo que implica que la posición de Colapinto no estaría bajo amenaza inmediata. De hecho, podrían ser complementarios pensando en la parrilla de 2026.

Mientras, Franco ya está en Canadá para afrontar un nuevo desafío y buscar revancha. “Tuvimos muchos altibajos como equipo durante la triple jornada. No obtuvimos los resultados que buscábamos, pero podemos ver el potencial y el ritmo del coche cuando lo combinamos todo”, fue el esperanzador mensaje que dejó.

“Nunca he corrido en el Circuito Gilles-Villeneuve, así que será clave para mí familiarizarme lo más rápido posible para prepararnos bien para la clasificación. Es probable que el tiempo influya durante el fin de semana, como hemos visto en años anteriores, así que es algo a tener en cuenta. El objetivo es completar un fin de semana sólido y esperar sumar puntos en ambos lados del box”, agregó.

“Tanto Pierre como Franco están trabajando duro con los ingenieros para hacer avanzar al equipo. Tienen todo mi apoyo, y depende de nosotros y de nuestra responsabilidad como equipo darles un coche mejor y las herramientas con las que luchar. Aunque Franco todavía se está adaptando, estoy contento de cómo los dos pilotos y el equipo se están aplicando para salir de una situación difícil. Sin embargo, estoy frustrado por el inconsistente nivel de rendimiento del coche, que tenemos que resolver rápidamente”, fue el respaldo de Flavio Briatore, máximo referente de la escudería.

“Las mentes más fuertes, agresivas y confiadas son las que prevalecen”, fue una de las sentencias de Piquet Jr, quien disputó 28 GP en la Máxima. Colapinto apostará a probar que la suya tiene esas características, como ya lo hizo en los nueve Grandes Premios que corrió con Williams y a lo largo de su recorrido, que en el exterior comenzó alejándose de su familia a los 14 años para perseguir un sueño que alcanzó. Y que recién está empezando a escribir.