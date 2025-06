Los lapidarios titulares de los medios de Chile tras quedar afuera del Mundial: “Desastre” y “Otra vez a mirarlo por TV”

La decepción de Chile y las portadas de los medios del país (EFE)

La selección de Chile quedó eliminada de la clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras caer 2-0 frente a Bolivia en un partido disputado en El Alto. Este resultado marca la tercera ausencia consecutiva de Chile en una Copa del Mundo.

Los goles del encuentro fueron anotados por Miguel Terceros y Enzo Monteiro, quienes mantuvieron vivas las esperanzas de Bolivia de alcanzar al menos el repechaje. Por su parte, Chile, con solo diez puntos acumulados en las Eliminatorias sudamericanas, quedó sin posibilidades matemáticas de clasificar, a falta de dos jornadas para el cierre del torneo.

El partido comenzó con un golpe temprano para los dirigidos por Ricardo Gareca, cuando Miguel Terceros abrió el marcador a los cinco minutos tras recibir un pase de Diego Medina y definir con precisión frente al arquero Brayan Cortés. A pesar de que Bolivia sufrió la expulsión de Lucas Cháves al minuto 18, el equipo local mantuvo su dominio y amplió la ventaja con el gol de Enzo Monteiro, sellando la derrota de Chile.

La eliminación de Chile no solo representa un revés deportivo, sino que también evidencia una crisis estructural en el fútbol chileno. Desde su última participación en un Mundial en 2014, donde cayó en octavos de final ante Brasil, el equipo no ha logrado recuperar el nivel competitivo que lo llevó a conquistar dos Copas América consecutivas en 2015 y 2016, bajo la dirección técnica de Jorge Sampaoli y Juan Antonio Pizzi. El recambio no apareció y el camino a Estados Unidos, México y Canadá 2026 se pareció más a un Vía Crucis.

La nota principal de La Tercera

Los medios chilenos no tuvieron piedad con su seleccionado y con Gareca, apuntado como uno de los máximos responsables de la crisis, aunque asumió con el certamen iniciado, reemplazando a su compatriota Eduardo Berizzo.

“Otro fracaso Mundial: Chile es un desastre en Bolivia y Gareca dice adiós como el peor DT en la historia de la Roja”, tituló el portal La Tercera el golpe sufrido por el combinado nacional.

“Tristeza histórica: Chile por primera vez queda fuera de tres Copas del Mundo seguidas compitiendo en cancha”, enfatizó La Cuarta, medio que cargó las tintas contra el DT argentino.

"Tristeza histórica", tituló La Cuarta

“Con una sola victoria en 10 fechas clasificatorias, apenas 6 goles anotados y un entrenador sin respuesta, la selección chilena completamente eliminada se encamina a cerrar el proceso rumbo a 2026 con desastrosos números históricos”, añadió en su análisis.

“Adiós a Gareca y el Mundial: Chile perdió con Bolivia y quedó eliminado en las Clasificatorias”, subrayó La Nación. Y remarcó: “La selección chilena se ausentará de una cita planetaria por tercera ocasión consecutiva luego de lo sucedido en su camino a Rusia 2018 y Qatar 2022, y apunta a tener su peor campaña en Eliminatorias en 29 años”.

La Nación también apuntó contra Gareca

“Otra vez a mirarlo por TV: Chile cae en Bolivia y queda fuera del tercer Mundial consecutivo”, lanzó El Mercurio.

“Era crónica de una muerte anunciada. Este martes se terminó la triste agonía de Chile en las Clasificatorias. Perdió (2-0) ante Bolivia y ya ni las matemáticas sirven de esperanza. La Roja quedó fuera del tercer Mundial consecutivo”, profundizó antes de martillar con dureza: “Colista absoluto de las Clasificatorias es un desastre por donde se mire”.

El Mercurio subrayó la tercera eliminación al hilo

“Se consumió la última llama de la Generación Dorada: Chile pierde 2-0 con Bolivia y proceso de Gareca finaliza con desastrosa eliminación del Mundial 2026. La Roja no pudo con la obligación de ganar en la altura para seguir con opciones al repechaje y de este modo sumó su tercera ausencia consecutiva al torneo planetario”, resaltó Publímetro.

“Se terminó el sueño: Chile cae ante Bolivia y queda eliminado del Mundial”, tituló Meganoticias.

Publímetro le puso punto final a la "Generación Dorada" que encabezó Arturo Vidal

La Hora advirtió la ola de bromas por el porrazo: "La Roja se llena de memes tras eliminación del Mundial: Chile es blanco de las burlas". Y tomó palabras de Alexis Sánchez para ilustrar el mal momento: “La Generación Dorada está enterrada”.

El conjunto trasandino cerrará las Eliminatorias visitando a Chile y recibiendo a Uruguay en septiembre. Un áspero doble desafío que deberá transformarse en el botón de reinicio para un fútbol que busca reinventarse.

La Hora se hizo eco de los memes