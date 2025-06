El álbum de las vacaciones de Gustavo Costas, su esposa Zully y su pequeño hijo: el mensaje a Racing a la distancia

En pleno receso, donde los protagonistas disfrutan de sus vacaciones, Gustavo Costas no puede sacarse de la cabeza una idea fija: la Copa Libertadores. El entrenador de Racing descansa junto a su familia en el Caribe, pero también planea el segundo semestre con mucho entusiasmo. Tal es así que en las fotos sigue apareciendo con indumentaria de la Academia.

En las postales junto a su hijo menor, Gustavito, se muestra con los colores que lleva en las venas. También con el tradicional toallón que representa el escudo de la entidad albiceleste. “Espero que todo el grupo esté disfrutando de estas merecidas vacaciones. Ya ganamos la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, ahora vamos todos juntos por el sueño de llevar al club a lo más alto y conseguir la Libertadores”, escribió el DT en su cuenta oficial de Instagram.

En diciembre del año pasado logró concretar el máximo sueño que Racing se forjó en la temporada: llegar a Asunción para jugar la final continental que terminó con victoria ante el Cruzeiro, y significó una conquista internacional después de 36 años (él había sido el capitán de la Supercopa de 1988 en el equipo que lideraba el Coco Basile).

Paraguay fue el país que le abrió las puertas para que adquiriera su primera experiencia como estratega del otro lado de las fronteras. Fueron tres temporadas en Guaraní, donde dejó su huella antes de emigrar hacia Alianza Lima de Perú. Sin embargo, la tierra del tereré le iba a pedir al ex defensor central que volviera para sacar campeón a Cerro Porteño. Amado por el pueblo paraguayo, Costas también llevó sus enseñanzas a Olimpia y tuvo un segundo ciclo en Guaraní. Sin dudas, el ídolo de Racing se convirtió en un profeta en tierras paraguayas.

Pero más allá de los logros deportivos y el cariño de los hinchas, el ídolo de la Academia encontró el verdadero amor en el país que lo adoptó como un referente local. Zully Ayala, una joven 32 años menor que él, se convirtió en su compañera de vida. “Un día me invitaron al cumpleaños de un amigo, apareció, me dio un abrazo de repente y, me hizo sentir algo distinto. Empezamos a conocernos y fui dándome cuenta de que tenía ese código de las chicas de antes, de amar, adorar a sus padres, a su gente, algo que hoy cuesta más encontrar”, recordó el propio Costas en una entrevista brindada a la revista Gente, cuando fue elegido uno de los personajes más influyentes del 2024.

El entrenador se relaja junto a su familia, pero mantiene un contacto constante con los jugadores. En las últimas horas sostuvo conversaciones con dos futbolistas que son pilares en su funcionamiento: Maximiliano Salas y Gastón Martirena, ambos con futuro incierto.

Además, el DT se contactó con Duván Vergara, un extremo izquierdo de 28 años de último paso por el América de Cali. Allegados al cuerpo técnico insinuaron que su llegada es inminente. Fuentes cercanas al Cilindro informaron que el club de Avellaneda pagará un millón de dólares por el jugador, y el monto será descontado de una deuda de 2 millones de dólares que la institución colombiana mantiene con Racing por el pase de Juan Fernando Quintero.

Otro posible refuerzo para el equipo es Alan Forneris, mediocampista de 20 años que actualmente milita en Colón de Santa Fe. Racing estaría dispuesto a desembolsar 1,2 millones de dólares por el 80% de su pase. El joven volante, quien ha disputado 14 partidos en la Primera Nacional, es considerado una apuesta a futuro.

La preocupación por el DT se instala en las posibles salidas de los intérpretes que hicieron historia. Entre los jugadores que podrían emigrar, destaca Gastón Martirena, por quien el Spartak de Moscú habría ofrecido 10 millones de dólares. Asimismo, Juan Nardoni, cuyo pase pertenece en un 70% a Racing y el resto a Unión, ha despertado interés en varios clubes de Europa, aunque hasta ahora no se han recibido ofertas formales. Otro nombre en la mira de potencias del Viejo Continente es el de Marco Di Cesare, quien también podría partir en esta ventana de transferencias.

En paralelo, Racing ya definió el lugar donde realizará su pretemporada. El equipo se trasladará al Complejo Internacional del Este, ubicado en Paraguay. Este centro deportivo, que cuenta con 20 hectáreas, 8 canchas de fútbol y dos hoteles, fue el mismo que el club utilizó el año pasado para su preparación, con resultados positivos. Mientras tanto, Gustavo sigue disfrutando del sol, la playa, el mar y una obsesión: la Copa Libertadores.