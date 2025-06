Un reconocido exjugador de la NFL fue detenido por agredir a un oficial de policía

Adam “Pacman” Jones fue arrestado en Covington, Kentucky, por intoxicación pública, alteración del orden y agresión a un oficial. Crédito: Wikipedia/Sgt. Daniel Johnson - DVIDS

Según informaron ESPN, The Cincinnati Enquirer y The Athletic, la policía local de Covington, Kentucky, detuvo a Adam “Pacman” Jones, de 41 años, por los delitos de intoxicación pública, alteración del orden y agresión a un oficial. El arresto se produjo durante la madrugada del sábado 7 de junio.

De acuerdo con The Enquirer, un portavoz del Departamento de Policía de Covington confirmó que el exjugador de la NFL está acusado de agredir a un agente de la policía local. Según los registros públicos citados por los medios mencionados, Jones ingresó en la cárcel del condado de Kenton a la 1:51 a.m. del sábado. Más tarde, pagó una fianza de 10.000 dólares y recuperó la libertad alrededor de las 11:30 a.m. del mismo día.

Los últimos años de Adam “Pacman” Jones: cinco arrestos en ocho años

Los antecedentes recientes de Jones incluyen un episodio en 2023 en el Aeropuerto Internacional de Cincinnati/Northern Kentucky, donde fue arrestado tras ser considerado un pasajero problemático en un vuelo.

Pese a los cargos en su contra, la agente del exjugador de futbol americano insiste en que Adam es inocente (Crédito: Wikipedia/Jeffrey Beall)

Ese mismo año, en noviembre de 2023, la policía de Arlington, Texas, lo detuvo tras el combate de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul. En esa ocasión, enfrentó cargos por agresión a un agente de la paz, intoxicación pública, evasión y resistencia al arresto.

Según informó PEOPLE, la oficial que intervino intentó esposarlo mientras llegaban refuerzos, pero Jones logró escapar, lo que agravó su situación legal.

En respuesta a esos cargos, un representante del exjugador declaró a TMZ Sports que “niega rotundamente las acusaciones y espera poder explicar la verdad cuando llegue el momento”. No obstante, este episodio se sumó a una cadena de incidentes previos que han marcado la vida del exatleta fuera de los campos de juego.

Uno de los casos más destacados ocurrió en 2017, cuando Jones fue arrestado en el Millennium Hotel de Cincinnati. En esa ocasión, enfrentó cargos por agresión, alteración del orden, obstrucción a la labor policial y acoso con una sustancia corporal. Según confirmó la policía a PEOPLE, el exjugador se declaró culpable de un cargo menor de obstrucción a la autoridad.

Desde entonces, Jones ha estado involucrado en al menos cinco altercados similares. Aunque las situaciones no han derivado en condenas severas, la reincidencia podría derivar en consecuencias legales más graves, incluidas penas de prisión a largo plazo.

Jones acumula cinco arrestos en los últimos ocho años, incluyendo incidentes en aeropuertos y eventos deportivos.

De ser uno de los jugadores con mayor proyección a suspensiones y problemas fuera del campo

La trayectoria profesional de Adam “Pacman” Jones comenzó en 2005, cuando fue seleccionado en la sexta posición global del draft de la NFL por los Tennessee Titans. Su carrera en la liga se extendió hasta 2018, con un paso destacado por los Cincinnati Bengals. Durante ese período, fue suspendido temporalmente por la NFL en 2007, 2008 y 2009.

Aunque inició su carrera como uno de los cornerbacks más prometedores del fútbol universitario, terminó destacando por sus repetidos problemas fuera del campo.

Desde su retiro, ha sido protagonista de una serie de conflictos legales en aeropuertos, hoteles y eventos deportivos, documentados por medios como ESPN, The Cincinnati Enquirer y PEOPLE.

Los cargos recientes en Covington se suman a una lista de antecedentes que ha deteriorado significativamente la imagen del exjugador y podrían influir en decisiones judiciales futuras.