Un famoso periodista reveló detalles del llamado de Gallardo a Cristiano Ronaldo para tentarlo con jugar en River

El Muñeco Gallardo se habría contactado con Cristiano Ronaldo

Las especulaciones sobre una hipotética llegada de Cristiano Ronaldo a River Plate de cara al Mundial de Clubes revolucionaron el fútbol argentino. No solo por los rumores que hablaban de un posible contacto entre ambas partes, sino que el propio futbolista portugués confirmó que “he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes desde Argentina”. A pesar de que el sueño por el momento no prosperó, con el correr de las horas se revelaron detalles de una llamada del propio Marcelo Gallardo para hablar con el luso.

El encargado de confirmar esta última versión fue Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases de todo el mundo y que suele contar con información exclusiva de los traspasos más importantes del deporte. En medio de su programa en la cadena DAZN, su compañero Emiliano Raggi hizo hincapié en las especulaciones que dictaminaban que el Muñeco se había contactado con CR7. Sin dudarlo, el periodista italiano aseguró que dicha situación sucedió.

“Lo intentaron de River. Hay muchos clubes que le llamaron esta semana cuando salió el tema de que el futuro de Cristiano estaba abierto. Con la opción de jugar el Mundial de Clubes, muchísimos equipos intentaron contactar con Cristiano y con sus agentes para entender su situación. Pero, como ya hemos dicho en casos como el Al-Hilal, para River y muchísimos equipos, no hay opción”, comentó el gurú del mercado de pases, quien también confirmó la llegada de Franco Mastantuono al Real Madrid.

A estas afirmaciones, sumó: “De momento, la idea de Cristiano está muy clara y no va a jugar este Mundial de Clubes. Tiene muchísimas chances de renovar su contrato con el Al-Nassr. Se está negociando y hablando del plan del club para convencerlo de quedarse. Entonces, esto de River no se va a dar”.

La frase viral de Cristiano Ronaldo sobre Argentina y su cariño por Lionel Messi

El mundo del fútbol quedó en vilo tras un enigmático mensaje difundido por CR7 en redes sociales, sembrando dudas sobre su futuro profesional. Después de culminar la última temporada con su equipo en Arabia Saudita, el delantero escribió: “Este capítulo ha terminado. ¿La historia? Aún se está escribiendo. Agradecido a todos”. Este mensaje, publicado el pasado 26 de mayo, avivó las especulaciones sobre sus próximos pasos, donde sumergió el rumor de una posible llegada al Millonario.

Cuando este medio consultó en los pasillos del Estadio Monumental sobre esta situación, optaron por guardar silencio. No obstante, hay una serie de indicios que podrían llevar a creer que el Millonario buscó el pase del año. Y el primero de ellos tiene vinculación directa al entrenador y el jugador.

Varias versiones circularon sobre el próximo paso que va a dar el Bicho en su carrera profesional y, con la proximidad del Mundial de Clubes, muchas instituciones se rumorean como posibilidades. Incluso en la Argentina fue una pregunta obligada para Marcelo Gallardo después del 1-1 ante Universitario por Copa Libertadores. “No hago comentarios al respecto. No doy nombres del mercado de pases”, soltó, con una media sonrisa.

El día que CR7 posó con la camiseta de River

En un acontecimiento destacado de enero de 2023, el Muñeco fue convocado poco antes de finalizar su primer ciclo con River para dirigir el equipo del Riyahd Season. Este equipo incluía a figuras de Al Hilal y Al Nassr, entre ellas Cristiano Ronaldo, y se enfrentó en un amistoso al París Saint-Germain, donde todavía jugaba Lionel Messi.

Además, el vínculo de Cristiano Ronaldo con el elenco de Núñez parece ir más allá de simples rumores, encontrando raíces incluso en su entorno familiar. Georgina Rodríguez, la pareja del delantero, tiene origen argentino y comparte una profunda afición por River, una pasión que viene por tradición familiar. Este detalle no pasa desapercibido en el ámbito institucional del club albiceleste, cuyos dirigentes son conscientes de esta cercanía.

A esto se suma un gesto significativo de Gonzalo Higuaín, excompañero de Ronaldo en el Real Madrid entre 2009 y 2013, quien le regaló una camiseta de River. A partir de entonces, el goleador luso ha manifestado públicamente su interés por el equipo argentino, afirmando que el Millonario es su club sudamericano favorito gracias a Pipita.

Estos lazos podrían haber motivado un acercamiento del club hacia Ronaldo para explorar su situación actual. Sin embargo, la incertidumbre persiste. Por su parte, el astro portugués ha reconocido que es “muy difícil” que participe en el Mundial de Clubes, cuyo inicio está programado para el próximo sábado, mientras que la ventana de transferencias permanece abierta hasta el martes. ¿Y si River vuelve a hacer un intento en el corto plazo?