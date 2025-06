La reacción de Alpine tras la suspensión por una fecha que recibió un piloto de la Academia en Fórmula 3

Nicola Lacorte es parte de la Academia de desarrollo para jovenes de Alpine desde 2023

Nicola Lacorte, el piloto italiano de la Academia juvenil de corredores de Alpine, sufrió una dura sanción en la Fórmula 3 luego de alcanzar 14 puntos de penalización en las primeras fechas de la categoría: no podrá estar presente en la doble jornada que se celebrará a fines de junio en Austria.

El piloto de 18 años recibió la suspensión tras alcanzar el límite en el circuito de Barcelona. “Tras la conclusión de la Barcelona Feature Race, Nicola Lacorte ha sido suspendido para la siguiente ronda”, informó la Fórmula 3 en un comunicado.

“Después de recibir una penalización de 10 segundos de parada y arranque por múltiples variaciones delta, los comisarios determinaron que el conductor del auto 29 ha acumulado un total de catorce (14) puntos de penalización en su historial. De conformidad con el Artículo 39.3 del Reglamento Deportivo de Fórmula 3 de la FIA de 2025, cualquier piloto que acumule doce (12) puntos de penalización durante una carrera será suspendido para la siguiente Competición. Como el duodécimo punto se produjo durante la carrera principal de hoy, el piloto del auto 29 quedará suspendido de participar en la próxima competencia. Por lo tanto, Lacorte ha recibido una sanción de una ronda que deberá cumplir en Spielberg”, explicaron.

Desde Alpine se expresaron sobre lo sucedido con el rookie que integra la escudería de formación: “Como equipo, apoyamos plenamente las carreras de forma competitiva y segura y respetamos las decisiones de quienes controlan las reglas para garantizar la seguridad de los competidores. Tras los acontecimientos ocurridos en las últimas carreras de Mónaco y España, estamos trabajando con Nicola y su equipo para examinar los incidentes específicos que dieron lugar a puntos de penalización y las medidas a tomar para evitarlos en el futuro. Seguiremos trabajando con Nicola para brindarle apoyo y experiencia, y para ayudarle en su desarrollo como joven piloto de la Academia”, señalaron ante el medio especializado RacingNews365.

Este portal detalló que el corredor, que comanda un vehículo del equipo DAMS Lucas Oil en la F3, recibió siete puntos en Mónaco tras provocar una colisión e ignorar una bandera negra y sumó los restantes en España por estar involucrado en otros dos choques, al mismo tiempo de tener exceso de velocidad detrás del coche de seguridad.

“Creo que no es un secreto que no mostré mi mejor lado en Barcelona. Siento lo que pasó en la clasificación, y entiendo que fue un gran error de mi parte. Uno que no volverá a suceder. Como consecuencia del fin de semana, no voy a correr en Austria. Volveré para Silverstone y haré todo lo posible para convertirme en la mejor versión de mí mismo. ¡Nos vemos allí!“, escribió en sus redes sociales el piloto.

El certamen de la Fórmula 3 comenzó en Melbourne, donde Lacorte quedó 16° y 24° entre la Sprint y la Feature Race. En las siguientes ocho carreras entre Baréin, Imola, Mónaco y Barcelona, tuvo un 15° puesto como ubicación más destacada en la Sprint del trazado italiano.

El italiano había sido designado como integrante de la Alpine Academy en 2023 con 16 años y desembarcó en la Fórmula 3 para este 2025. “Es genial tener a Nicola uniéndose a nuestro programa de jóvenes pilotos para la temporada 2024. Seguimos ampliando el programa Alpine Academy y trayendo nuevos talentos para apoyarlos a lo largo de su carrera. Estamos deseando ayudar a Nicola a desarrollarse como piloto, tanto dentro como fuera de la pista. Al igual que con nuestros pilotos actuales, Nicola se beneficiará del apoyo y el conocimiento tanto de la Alpine Academy como del equipo más amplio BWT Alpine F1 Team”, había dicho Julian Rouse, Director Deportivo interino del equipo BWT Alpine F1, cuando firmaron a este corredor europeo.

Hay que tener presente que el programa de desarrollo de Alpine tiene en categorías menores a otros corredores como el italiano Gabriele Mini o el indio Kush Maini, más allá de contar con Paul Aron como reserva del team de F1. El último que dio el salto desde la Academia fue Jack Doohan, quien comandó el Alpine durante las primeras competencias de este año hasta que fue reemplazado por el argentino Franco Colapinto.