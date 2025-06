Las lágrimas de Cristian Traverso tras la presentación de Russo como DT de Boca: “Me encanta que venga a poner el hombro”

Cristian Traverso no pudo contener las lágrimas. En plena transmisión en vivo de TyC Sports, el ex defensor campeón con Boca se quebró visiblemente al hablar del regreso de Miguel Ángel Russo como entrenador del club. El episodio ocurrió minutos después de que el entrenador diera su primera conferencia como técnico en este tercer ciclo, acompañado por el presidente Juan Román Riquelme.

“No puedo hablar, no puedo hablar”, dijo Traverso cuando le pidieron una reflexión sobre lo que había visto. Tomó agua. Hizo silencio. Su voz, entrecortada, tardó en aparecer. La emoción lo había superado.

La escena, inesperada por su intensidad, dejó al panel sin palabras durante unos segundos. Traverso, uno de los símbolos del ciclo más exitoso de Boca en los años 2000, explicó luego el motivo de su conmoción: “Yo lo conozco a Miguel. Uno de sus primeros proyectos fue en la U de Chile, en 1996. Me encanta que venga a ponerle el hombro a Boca. Si te eligen para dirigir a Boca no hay manera de decirle que no".

Aquel recuerdo activó una cadena emocional. Traverso fue parte de ese equipo chileno que alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores antes de ser eliminado por River, en una serie polémica. Desde entonces, mantiene un respeto profundo por Russo. “Uno, cuando pasa los 50, empieza a ver otras cosas de la vida. Y ver a Miguel acá, eligiendo estar en Boca pudiendo quedarse en su casa, me emociona”.

Russo, de 69 años, fue presentado oficialmente este lunes en el predio del club. En su mensaje inicial, dejó conceptos claros sobre el presente: “Hay que estar todos alineados. Boca es todos los días, a cada minuto. Es así. Es distinto”. Habló de orden, compromiso y estructura. “Sé lo que es el mundo Boca, sé lo que vamos a competir y jugar. Si sigo en esto es porque me siento capaz”, afirmó.

Traverso, aún conmovido, apuntó al valor simbólico del regreso del técnico: “Boca resetea. Después le puede ir bien o mal, pero reseteó. Yo necesito que a los jugadores les pase esto. Si no les pasa, si no tienen sensaciones, entonces van a repasar su carrera y dirán que jugaron en Boca, pero no lo van a haber sentido de verdad”.

También aprovechó el momento para enviar un mensaje al plantel actual: “Capaz muchos chicos no tienen idea quién es Russo. Él habla del respeto en el fútbol, de la gente y del jugador. Y eso es lo que más valoro. Miguel viene a ordenar desde lo humano. No va a empezar con lo táctico, sino desde lo sencillo. Con su experiencia, él ordena y ellos ejecutan”.

El cierre de Traverso fue directo: “Quiero que a Miguel y a Boca les vaya bien. Y que el mensaje de esta presentación sea el punto de partida para lo que viene”.

Las primeras imágenes de Miguel Russo en su vuelta a Boca Juniors