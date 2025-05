El deslumbrante elogio de un legendario delantero a Julián Álvarez: “Es de mis favoritos, nunca está cansado”

El Atlético de Madrid pagó más de 100 millomnes de dólares (contando los objetivos) para quedarse con Julián Álvarez (REUTERS/Isabel Infantes)

Thierry Henry, legendario ex delantero francés devenido comentarista, expresó su admiración por Julián Álvarez, el atacante argentino campeón del mundo y de América, que firmó una muy buena primera temporada en el Atlético de Madrid. Durante una conversación en el podcast ‘We Are The Overlap’, Henry no escatimó en elogios hacia el Araña, destacando su versatilidad y capacidad para anotar con diferentes recursos.

“Uno de mis 9 favoritos en este momento es Julián Álvarez. Hemos estado hablando de eso. Mete presión, juega solo, lo que sea que quieras hacer”, afirmó el exjugador del Arsenal, Barcelona y la selección de Francia. “¿Viste el tiro libre que marcó el otro día? Puede sostener el balón solo”, añadió, en relación al tanto contra el Betis, por la Liga de España.

El ex atacante, que incursionó como DT en Montreal (MLS), Mónaco, y en las selecciones juveniles de su país, resaltó también la resistencia física y mental de Álvarez. Henry mencionó que, a pesar de la intensa carga de partidos, el joven delantero no muestra signos de agotamiento. “Jugó los Juegos Olímpicos, jugó la Copa América… No lo escucho decir ‘estoy cansado’. Y la forma en la que juega, simplemente, me gusta”, comentó Henry, subrayando la dedicación y el compromiso del jugador argentino.

El ex punta de River, de 25 años, ha tenido una temporada destacada, anotando un total de 29 goles entre su participación en el club español y la selección argentina, a la que se sumará la próxima semana para disputar la doble fecha de Eliminatorias ante Chile y Colombia. Este rendimiento ha despertado el interés de varios equipos europeos, y se especula sobre posibles ofertas en el próximo mercado de transferencias. Según medios españoles, el talento del cordobés podría llevarlo a nuevos horizontes en el fútbol europeo. Arsenal, el Liverpool y el Barcelona son tres de los elencos más interesados.

Henry, de enorme delantero y entrenador a desempeñarse como analista en TV (Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press)

El Atlético no tiene intención de entrar en una guerra de salarios por Álvarez. El delantero percibe un salario de 7 millones de euros netos anuales, más 1 millón en variables por objetivos. Tampoco planea desprenderse de uno de sus “jugadores-franquicia”. Vale recordar que el Colchonero pagó 82 millones de dólares más 22 en objetivos para quedarse con el futbolista multicampeón, que venía de destacarse en el Manchester City.

En otro segmento del podcast, Henry reflexionó sobre la importancia de contar con un delantero de calidad en el equipo. Aunque reconoció que en ocasiones se ha cuestionado la necesidad de un “nueve” tradicional, destacó que jugadores como Álvarez aportan un valor incalculable al equipo. Y subrayó que el Arsenal de Mikel Arteta subestimó el rol esta temporada.

“Cuando miras las lesiones y miras a los jugadores que vinieron, él trajo jugadores. Consiguió a (Raheem) Sterling cuando todos querían un nueve”, explicó Henry. ”Tuvo tiempo para conseguir un nueve. No soy el entrenador, no sé cómo fue la discusión… todos han estado pidiendo un nueve, por cierto, excepto cuando ganamos. Cuando vencimos al Real Madrid, no necesitábamos un nueve”, concluyó su reflexión. ¡Será el conjunto de Londres el que más se mueva por quedarse con los servicios del astro argentino?