Del recuerdo de una foto de niño a la canción que eligió Alpine: los saludos de la Fórmula 1 a Colapinto por su cumpleaños

Los saludos a Franco Colapinto por su cumpleaños

Franco Colapinto cumple este martes 27 de mayo 22 años y lo celebra en uno de los puntos más altos de su prometedora carrera como piloto de Fórmula 1. Recientemente ascendido al puesto de titular en la escudería Alpine, el argentino fue protagonista de múltiples saludos y homenajes en redes sociales por parte de equipos, circuitos y organismos vinculados al campeonato mundial.

El piloto nacido en Pilar, provincia de Buenos Aires, viene de cumplir con solidez su segunda carrera como titular en la máxima categoría del automovilismo, al finalizar 13° en el Gran Premio de Mónaco, uno de los más exigentes del calendario. Su debut había sido una semana antes en Imola, donde cerró su primera experiencia con Alpine en la 16ª posición. La actuación en Montecarlo significó un paso más en la consolidación de su perfil dentro del paddock, al cumplir con el objetivo estratégico del equipo francés: completar la carrera sin errores.

El mensaje de Alpine para Franco Colapinto

Uno de los saludos más destacados provino del propio Alpine, equipo al que Colapinto se integró este año tras su salida de Williams. La escudería publicó primero un mensaje simple y directo: “¡Feliz cumpleaños Franco Colapinto!” acompañado de una imagen del joven piloto sonriendo con el uniforme del equipo. Sin embargo, no fue el único homenaje.

Poco después, la escudería francesa compartió un segundo posteo con un guiño emotivo: dos imágenes que contrastaban los inicios de Colapinto con su presente. En una se lo veía de niño con gafas, reflejo de sus sueños de infancia; en la otra, una fotografía reciente con el buzo ignífugo del equipo francés. El montaje fue acompañado por un verso de la canción Night Changes del grupo británico One Direction: “Does it ever drive you crazy just how fast the night changes” (“¿Acaso no te enloquece lo rápido que cambia la noche?”), en alusión al vertiginoso crecimiento de su carrera.

El Gran Premio de Australia, uno de los primeros saludos para Franco Colapinto

Debido a la diferencia horaria, uno de los primeros en saludar al piloto argentino fue el Gran Premio de Australia. A través de su cuenta oficial, escribieron: “¡Feliz cumpleaños, Franco! El argentino cumple hoy 22 años”. Otro circuito que se sumó a los mensajes fue el Gran Premio de Singapur, que además le deseó suerte de cara al próximo compromiso en el Gran Premio de España en Barcelona. “¡Le deseo al conductor de Alpine, Franco Colapinto, un muy feliz cumpleaños número 22! Todo lo mejor para el Gran Premio de España de este fin de semana”, expresó la cuenta del GP asiático.

La cuenta oficial de la Fórmula 1 también reconoció la fecha con una publicación sobria pero significativa: “Feliz cumpleaños, Franco Colapinto!”, escribió, sumándose al reconocimiento generalizado. Desde el Reino Unido, el circuito de Silverstone tampoco dejó pasar la oportunidad de saludar al argentino: “Esa sensación de cumpleaños. Que tengas un gran día Franco Colapinto”, fue su mensaje.

El cumpleaños encuentra a Colapinto en plena proyección internacional. Nacido en 2003, comenzó a competir en karting desde los 9 años y en 2019 se consagró campeón de la Fórmula 4 Española, título que marcó el inicio de su recorrido europeo. En 2024 debutó en Fórmula 1 con Williams, donde logró puntos en dos carreras –Azerbaiyán y Estados Unidos–. Esta temporada fue incorporado por Alpine, para luego reemplazar al australiano Jack Doohan.

Colapinto es el primer argentino en competir en la F1 desde la participación de Gastón Mazzacane en 2001, y sus recientes actuaciones han generado expectativa en la afición local e internacional.

Este fin de semana, Franco disputará su tercer Gran Premio consecutivo, en el Circuito de Barcelona, en el cierre del triplete europeo. Será una nueva oportunidad para seguir sumando experiencia y consolidarse como piloto titular. Mientras tanto, los saludos en redes sociales y el afecto de la comunidad del automovilismo marcan una fecha especial en su calendario personal y profesional.

LOS SALUDOS A FRANCO COLAPINTO:

