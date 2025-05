El sorprendente refuerzo de “emergencia” que sumó el Inter Miami: “Sé lo que representa Lionel Messi para el fútbol”

El arquero mexicano de 36 años, William Yarbrough, es flamante incorporación del conjunto de Mascherano

El Inter Miami CF ha incorporado al experimentado portero William Yarbrough como refuerzo para lo que resta de la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS). Según informó el club, el jugador mexicoamericano llega como agente libre tras su reciente paso por los San Jose Earthquakes, donde disputó 22 partidos en la MLS y la Leagues Cup durante la temporada 2024. Con esta contratación, las Garzas suplirán la baja de Drake Callender, operado de una hernia. Será alternativa a los argentinos Oscar Ustari y Rocco Ríos Novo.

En declaraciones difundidas por el club, Yarbrough expresó su entusiasmo por unirse al Inter Miami. “Estoy orgulloso y emocionado de unirme al Inter Miami. He seguido el crecimiento del Club y ser parte de ese camino es algo que realmente valoro. Tengo muchas ganas de aportar mi experiencia, competir a diario y hacer todo lo posible para ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos esta temporada”, afirmó el portero de 36 años.

El historial de Yarbrough incluye más de 350 partidos profesionales, distribuidos entre la MLS, la LIGA MX y la prestigiosa Copa Libertadores de la CONMEBOL, en la que participó en ocho encuentros. Además, ha sido parte de equipos como el CF Pachuca, el Club León y los Colorado Rapids, acumulando logros significativos como dos títulos de la LIGA MX, obtenidos con el León en los torneos Apertura 2013 y Clausura 2014.

Yarbruff habló también de lo que será contar con Lionel Messi de su lado: “Por supuesto, tenerlo con nosotros es una gran incorporación. Sabemos lo que representa para el fútbol, para la liga y también para este equipo. Para mí, es un gran orgullo. Pero, al mismo tiempo, el equipo en su conjunto es excelente. Puedo decir honestamente que estoy muy feliz de estar aquí, de unirme al grupo, y todos me han acogido de una manera maravillosa. Esto refleja la fuerte química que existe dentro del vestuario, lo cual es esencial. Desde el primer día que llegué, todos, y digo todos, me recibieron como si los conociera de toda la vida, lo que demuestra que hay un grupo excelente, y eso fue lo que más me llamó la atención desde el primer día”.

William Yarbrough, en San Jose Earthquakes, junto al ex jugador de Huracán Cristian Espinoza (Darren Yamashita-USA TODAY Sports)

Nacido en Aguascalientes, México, de padres estadounidenses, Yarbrough inició su carrera en las divisiones juveniles del CF Pachuca antes de unirse al Club León en 2012. Durante su etapa en León, se consolidó como un portero de alto nivel, desempeñando un papel crucial en los éxitos del equipo. Su desempeño en torneos nacionales e internacionales lo posicionó como una figura destacada en el fútbol mexicano.

En 2020, Yarbrough dio el salto a la MLS al fichar con los Colorado Rapids, donde jugó 107 partidos y se convirtió en uno de los líderes del equipo. Entre sus actuaciones más memorables se encuentra un partido de la temporada 2023 contra el Sporting Kansas City, en el que realizó 11 atajadas, la mayor cantidad registrada por un portero en la liga ese año.

El Inter Miami, que ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, busca aprovechar la vasta experiencia de Yarbrough para fortalecer su plantilla en un momento clave de la temporada. Según detalló el club, el portero estará vinculado al equipo hasta el final de la temporada 2025, aportando no solo su habilidad bajo los tres palos, sino también su liderazgo y conocimiento del juego.

Con esta incorporación, el Inter Miami refuerza su compromiso de competir al más alto nivel en la MLS, sumando a un jugador que ha demostrado su capacidad en diferentes ligas y torneos internacionales. En tanto, quedó descartada la posibilidad de sumar al argentino Nahuel Losada, que hace algunos meses había surgido como alternativa del mercado. El ex Belgrano de Córdoba continuará en Lanús.