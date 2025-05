Robinho recibió un duro revés por parte de la Justicia y rechazaron la baja de su condena de nueve años por violación

El exfutbolista brasileño Robinho está en prisión desde el 2024 (AP Foto/Víctor R. Caivano)

Robinho, reconocido jugador brasileño que tuvo una amplia trayectoria por importantes clubes de Europa, recibió un duro revés después de que el Tribunal de Justicia de São Paulo rechazara una solicitud presentada por los abogados del ex futbolista para reducir su condena de nueve años de prisión, según informó el Diario Oficial electrónico. La petición se basaba en un curso de 600 horas de electrónica básica que el ex jugador completó mientras cumple su sentencia en la Penitenciaría Dr. José Augusto César Salgado P2 de Tremembé, conocida como “la cárcel de los famosos”.

De acuerdo con la Ley de Ejecución Penal brasileña, los reclusos pueden reducir un día de su condena por cada 12 horas de actividades educativas. Robinho, cuyo nombre completo es Robson de Souza, realizó el curso entre abril y septiembre de 2024 en modalidad de educación a distancia, aprendiendo habilidades como la instalación de antenas. Sin embargo, el tribunal no autorizó la reducción de 50 días solicitada por su defensa. Según el portal local Ge Globo, los abogados del exfutbolista no han emitido comentarios sobre la decisión.

Robinho, de 41 años, fue condenado en marzo de 2023 por su participación en una violación grupal cometida en 2013 en una discoteca de Milán, Italia. La víctima, una mujer albanesa de 22 años, fue agredida por el ex jugador y otros cinco hombres. Aunque la sentencia original fue dictada en 2017 por un tribunal italiano, el caso se trasladó a Brasil debido a que la Constitución brasileña prohíbe la extradición de sus ciudadanos. Italia solicitó que la pena se cumpliera en territorio brasileño, lo que fue homologado por el Superior Tribunal de Justicia en 2023.

Una imagen de Robinho cuando fue detenido en marzo de 2024

En prisión, Robinho lleva una vida discreta. Según trascendió en medios del país brasileño, comparte una celda de ocho metros cuadrados con otro recluso condenado por inducir al suicidio. Su abogado, Mario Rosso, el ex futbolista se mantiene ocupado y es considerado un prisionero ejemplar. Además de completar el curso de electrónica, trabaja reparando radios y televisores, participa en un club de lectura, realiza tareas de jardinería y ha finalizado un curso sobre trabajo y ciudadanía. También juega al fútbol con otros internos, utilizando calzado deportivo que le prestan sus compañeros.

Las visitas a Robinho están restringidas a su familia cercana. Durante las festividades de diciembre, no recibió permiso para salir de la prisión, por lo que no pudo pasar la Navidad con su esposa Vivian ni con sus tres hijos. Su hijo mayor, Robson Jr., de 17 años, lo visita regularmente, llevándole alimentos, ropa, juegos de mesa y libros no pornográficos.

La Penitenciaría P2 de Tremembé, donde se encuentra recluido, es una cárcel de máxima seguridad que alberga a más de 2.500 internos, incluidos condenados por delitos de alto perfil como asesinatos y abusos sexuales. En este entorno, los reclusos han organizado actividades inusuales, como un sistema de citas por correspondencia con una prisión femenina cercana, facilitado por los guardias penitenciarios.

Uno de los clubes más importantes por los que pasó Robinho fue el AC Milan (REUTERS/Alessandro Garofalo)

El caso que llevó a Robinho a prisión ha sido ampliamente documentado. Durante el proceso judicial en Italia, se presentaron como pruebas conversaciones telefónicas interceptadas en las que el exjugador se burlaba de la víctima. Según el fallo del Tribunal de Apelaciones de Milán en 2020, Robinho mostró un comportamiento que “menospreció” y “humilló brutalmente” a la mujer. Este historial generó una fuerte reacción pública en Brasil cuando, en 2020, intentó regresar al Santos, el equipo donde debutó. La operación fue cancelada tras el rechazo de patrocinadores y aficionados.

Pese a esto, el Superior Tribunal de Justicia de Brasil revisará otra solicitud presentada por los abogados de Robinho, quienes buscan una revisión de los términos de su condena. Según la agencia EFE, la defensa argumenta que la pena de nueve años impuesta no se ajusta a las diferencias entre las legislaciones de Brasil e Italia. Los abogados sostienen que la pena mínima en Italia es de ocho años, mientras que en Brasil es de seis, y consideran que el tribunal no ajustó adecuadamente la sentencia al trasladarla al sistema judicial brasileño.

Robinho, quien tuvo una destacada carrera en equipos como el Real Madrid, el Manchester City y el AC Milan, además de disputar 100 partidos con la selección brasileña, enfrenta ahora un futuro incierto mientras cumple su condena. La revisión de su caso podría marcar un nuevo capítulo en un proceso judicial que ha captado la atención internacional desde su inicio.