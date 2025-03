Revelaron detalles de la vida de Robinho en “la prisión de los famosos”: su particular trabajo y quién es su compañero de celda

Robinho jugó 100 partidos con la selección de Brasil (Action Images / Michael Regan)

Robinho, ex futbolista del Manchester City, Real Madrid y AC Milan, cumple una condena de nueve años de prisión por violación en grupo en la penitenciaría Dr. José Augusto César Salgado P2 de Tremembé, en el estado de San Paulo, conocida como “la cárcel de los famosos”, donde intenta reducir su pena trabajando como electricista y participando en actividades educativas.

El brasileño de 41 años fue condenado en marzo de 2023, tras un prolongado proceso judicial iniciado por una agresión cometida en enero de 2013 en una discoteca de Milán, Italia. Robson de Souza, el nombre real del ex jugador, fue hallado culpable junto a otros cinco hombres de violar a una mujer albanesa de 22 años. Aunque la sentencia original data de 2017, el proceso se resolvió finalmente en Brasil luego de que el país se negara a extraditar al atacante, al ser ciudadano brasileño.

Robinho fue arrestado en la ciudad de Santos e ingresado a la prisión de Tremembé, donde comparte una celda de ocho metros cuadrados (86 pies cuadrados) con un recluso de 22 años condenado por inducir a otra persona al suicidio o a la automutilación, según informó el diario inglés Daily Mail.

En prisión, Robinho lleva una vida de bajo perfil. Su abogado, Mario Rosso, aseguró que “se mantiene ocupado” y que “es un prisionero ejemplar”. Es más, cómo parte de su nueva vida, el ex delantero del Merengue completó un curso de 600 horas de electrónica y, gracias a su nuevo conocimiento, trabaja reparando radios y televisores, y puede reducir su condena un día por cada 12 horas de trabajo, de acuerdo con el régimen penal brasileño.

Una imagen de Robinho cuando fue detenido en marzo de 2024

Además del trabajo técnico, el medio británico indicó que Robinho participa en el club de lectura, realiza tareas de jardinería y finalizó los diez módulos de un curso sobre trabajo y ciudadanía. También entretiene a otros reclusos con su habilidad para el fútbol, pidiendo prestado calzado deportivo a los demás internos para poder jugar.

Otro de los aspectos salientes de las horas del brasileño en la cárcel son las visitas: están restringidas exclusivamente a miembros de su familia cercana. Durante las festividades de diciembre, muchos prisioneros recibieron permisos temporales, pero quien supo ser uno de los futbolistas más desequilibrantes de su época no fue autorizado a salir, por lo que no pasó Navidad con su esposa Vivian ni con sus tres hijos. Entre los visitantes se encuentra su hijo mayor, Robson Jr., de 17 años, quien lleva alimentos, ropa, juegos de mesa y libros no pornográficos para compartir con su padre.

El espacio donde pasa sus días Robinho es considerada una de las cárceles de máxima seguridad en Brasil. Alberga a más de 2.500 internos, muchos de ellos con antecedentes de delitos de alto perfil. Entre los reclusos se encuentran personas condenadas por asesinatos y abusos sexuales múltiples. En este entorno, al que el actual presidente Lula da Silva casi es trasladado en 2019, los internos organizaron una versión no digital del servicio de citas Tinder con una penitenciaría femenina cercana, ubicada a cinco kilómetros de distancia. Los guardias penitenciarios actúan como intermediarios, facilitando el intercambio de cartas y fotografías entre los prisioneros.

En relación al caso que lo llevó a prisión, durante las investigaciones judiciales en Italia, las autoridades utilizaron como prueba las conversaciones telefónicas que fueron interceptadas entre Robinho y otros implicados, en las que el exfutbolista se burlaba de la víctima. Según el fallo del Tribunal de Apelaciones de Milán en diciembre de 2020, el surgido en el Santos FC “menospreció” y “humilló brutalmente” a la mujer.

Ese mismo año, Robinho había intentado regresar al Santos Futebol Clube, el equipo donde debutó, con un contrato por el salario mínimo. La operación fue cancelada tras una fuerte reacción pública y el retiro del apoyo de patrocinadores al club. Durante su carrera deportiva, Robinho disputó 137 partidos con el Real Madrid, 53 con el Manchester City, 144 con el AC Milan y 100 encuentros con la selección brasileña.