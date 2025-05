Ancelotti habló por primera vez desde el anuncio de su mudanza a Brasil: la leyenda a la que convocó como ayudante

El entrenador intenta enfocarse a sus últimos días en el banquillo de Real Madrid

La designación de Carlo Ancelotti como nuevo entrenador de Brasil en lugar de Dorival Júnior ha causado una revolución en el mapa del fútbol a nivel mundial. Su alejamiento obligado del Real Madrid a final de temporada dejará un hueco a llenar en el último campeón de la Champions League 2023/24 y, en sus primeras declaraciones a la prensa, el director técnico se mostró incómodo ante las preguntas de los periodistas en la previa al cruce de este miércoles contra Mallorca en el Estadio Santiago Bernabéu.

A principio de este mes, Ancelotti había manifestado que ofrecería detalles sobre su futuro el 25 de mayo, día de la finalización de la Liga de España, pero el anuncio oficial de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) precipitó su futuro, aunque tenía contrato con la Casa Blanca hasta 2026. En España es un secreto a voces que será reemplazado por Xabi Alonso, quien a su vez ya comunicó que no seguirá en el Bayer Leverkusen.

“Soy muy feliz, si hoy no tuviera la rueda de prensa sería fantástico, pero hay cosas que no quiero explicar ahora porque tengo la camiseta del Real Madrid hasta el día 25. No quiero que nadie me pregunte sobre otras cosas porque respeto mucho esta camiseta. La quiero respetar hasta el último día. Quería ganar la Liga, la Champions, pero soy muy feliz”, contó el DT italiano de 65 años con un aire de quebradez en su voz.

Faltan doce días para el final de su estadía en la capital española y el comienzo de su ciclo con el Scratch, con el cual debutará en junio próximo contra Ecuador y Paraguay por las Eliminatorias al Mundial 2026. Con vistas a esos duelos, Carleto parece que empezó sigilosamente el armado del cuerpo técnico y el periodista de la CNN Brasil, Benjamin Back, anunció que ya se puso en contacto con Kaka para que sea uno de sus colaboradores.

Es el DT más ganador en la historia del Real Madrid con 15 títulos entre sus dos etapas en el club (REUTERS/Susana Vera)

El ex futbolista ganó el Balón de Oro en 2007, cuando jugaba en el Milan de Ancelotti, y ambos coincidieron en el tramo inicial de la temporada 2013/14 en el Real Madrid. Incluso, le dedicó un caluroso mensaje en redes sociales después de su nombramiento: “¡Bienvenido, señor Carlo Ancelotti! Que Dios te bendiga”. En su andar por la Selecao, convirtió 29 goles y 23 asistencias en 92 partidos. Fue campeón del mundo en 2002 y bicampeón de la Copa Confederaciones.

Más allá de estas cuestiones, el conductor europeo se mostró centrado en el cierre del ciclo con el club español, con el cual cayó en la final de la Copa del Rey, en los cuartos de la presente Champions y viene de perder contra Barcelona, que se podría coronar como campeón de la Liga este jueves: “Desde el 26 voy a ser el entrenador de Brasil y es un reto muy importante, pero quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aquí. Sé que les interesa lo que pienso y lo que quiero hacer, pero los tiempos son lo que me queda aquí, por el respeto que tengo a esta afición y a estos jugadores”.

Ante la consulta sobre si dio un paso al costado con los Blancos porque no lo apreciaban, señaló: “Nunca he sentido que el Madrid no me quería. El Madrid me quiere. También si el 25 me voy a Brasil. El Madrid siempre me quiere. Siempre me ha mostrado cariño. No podría ser entrenador del Madrid toda la vida. Esto se acaba por muchas cosas. Puede que el club necesite un nuevo impulso. No hay que hacer un drama de esto. Mil gracias a este club. Y seguiremos. Seré del Madrid toda la vida. Es un período que se acaba. Espectacular. Nunca pensé que podría entrenar al Madrid seis años y ha pasado”.

Real Madrid se medirá este miércoles al Mallorca. Está a siete puntos del líder Barcelona a falta de nueve unidades por disputar (REUTERS/Susana Vera)

Ancelotti se refirió a la falta de resultados a lo largo de la temporada y respondió si su mensaje no les llegó de la mejor manera a sus jugadores: “Todo puede ser, puede ser que fuera el momento de hacer un cambio y lo tomo con absoluta normalidad. Ha sido una decisión común de acabar aquí“.

“Siempre tuve en cuenta que un día se acaba. Yo lo he pasado muy bien y creo que todos, pero hay un momento en que se acaba. El fútbol es como la vida, algo empieza y acaba, lo he pasado muy bien y el día 26 es otro desafío. Nunca he tenido un problema con el club y nunca lo tendré. Un día tenía que acabarse y hemos ganado mucho y se quedará en un recuerdo de por vida”, expresó.

El entrenador más ganador en la historia del Real Madrid con 15 títulos contó sus sensaciones a pocos días del final del camino: “Frustración no, porque el día que llegué, si me decían que ganaba once títulos en cuatro años, lo firmaba con mi sangre. Ha sido una etapa inolvidable”. Por otro lado, esbozó que “cada uno ha actuado como mejor quiere actuar”, en un intento por poner paños fríos al apuro de la CBF por anunciarlo en el banco de la Verdeamarela y aclaró que, a partir del 26 de mayo, se enfocará de lleno en su primera lista de convocados como DT de Brasil.