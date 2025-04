Los rumores sobre Carlos Bianchi que sorprendieron tras la salida de Gago: la postura de Boca

¿Bianchi tiene chances de dirigir a Boca?

“Vení, vení, cantá conmigo, que un amigo, vas a encontrar...”. Juan Román Riquelme, con un micrófono en la mano, canta a la par de los hinchas que colmaron la Bombonera para su partido homenaje a mediados de 2023. Carlos Bianchi, agasajado en ese momento, se ruboriza y mira al césped con la timidez de un hombre que no parece haber ganado la pila de títulos que ganó en Boca Juniors. La cancha se viene abajo en la que parece será la última vez que se encontrarán con la hinchada xeneize de fondo. Pero, ¿será la última vez?

En las últimas horas, corrió el fuerte rumor de un posible Last Dance de Bianchi en Boca tras el despido de Fernando Gago. El Virrey, quien dejó de dirigir en 2014, justamente el año en que Riquelme terminó su contrato en el club antes de afrontar su último semestre como profesional en Argentinos Juniors, acaba de cumplir 76 años. Según TyC Sports y ESPN, alguien cercano a Román tiró su nombre sobre la mesa. Y las redes sociales se hicieron eco de esta versión que dio para debatir.

Hay fanáticos que se ilusionan con un nuevo ciclo del Virrey, pero otros que piden que lo dejen en paz y consideran que su etapa como entrenador es cosa del pasado. La realidad es solo una. A Infobae le confirmaron que lo de Bianchi no corre. “Tiran por tirar, no hay nada”, aseguraron desde el Boca Predio, donde también aclararon que todavía no hay tratativas avanzadas con los principales candidatos a ponerse el saco de técnico que acaba de dejar Gago: Gabriel Milito y Gustavo Quinteros.

Carlos Bianchi, la última vez que pisó la Bombonera en la despedida de Riquelme

Vale mencionar que esta no es la primera vez que se menciona a Bianchi como posible DT de Boca desde que Riquelme es entrenador. Se lo vinculó a la chance de liderar un cuerpo técnico con gente que ya está trabajando en el club para afrontar el día a día. También circularon rumores de una posible asesoría para el Consejo de Fútbol, algo que jamás prosperó. A fines de 2023, luego de la final de la Copa Libertadores que Boca perdió ante Fluminense y justo antes de las elecciones en las que Román resultó elegido, el propio ídolo se refirió a la chance de contratarlo.

“Veremos qué entrenador vamos a traer, ya lo tenemos claro. Lo tenemos clarísimo. Vivimos tranquilos. Todos quieren dirigir a Boca. Eso para nosotros es fabuloso. ¿Si es el Virrey? No, no puedo decir nada. El hombre anda bien, me habla seguido. Me quiere mucho, lo quiero mucho. Esto es real, a mí me trata como si fuese su familia. A mí me tiene mucho cariño el hombre, yo le tengo mucho cariño a él y eso para mí es fabuloso", se limitó a decir Riquelme, en una entrevista con Flavio Azzaro realizada en la Bombonera. El apuntado en ese entonces era Diego Martínez.

Ante este panorama, las reuniones entre Riquelme y Bianchi persistirán, pero alejados de Boca. “Usted llegó en el 98 y es el culpable de que todos los Bosteros piensen que ganar la Copa Libertadores es muy fácil. La culpa es toda suya. Que la gente nos tenga cariño a todos nosotros es porque el señor nos enseñó a competir, nos enseñó a intentar ser los mejores. Así que solamente le tengo que decir gracias. Sabe que lo quiero mucho, que me siento parte de su familia y sé que usted me quiere mucho”, fue el último discurso que Román le ofreció a Carlos y con el que hizo emocionar a un pueblo xeneize que siempre guardará a ambos en su corazón.