Las perlitas de la nota a Riquelme: su pase frustrado al United, la chance de Bianchi DT y ¿un fantasma pasó por la Bombonera?

Riquelme le concedió una entrevista al streamer Flavio Azzaro en la Bombonera

El de ayer fue un día agitado para Juan Román Riquelme. Luego de enterarse de que la Justicia había dictaminado la posible suspensión de las elecciones que estaban pautadas para este domingo 3 de diciembre en la Bombonera, el candidato a presidente del oficialismo convocó a una conferencia de prensa en el estadio. Allí dio sus pareceres al respecto y cargó contra la oposición liderada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri. Un par de horas más tarde, permaneció en el Alberto J. Armando para ser entrevistado por Flavio Azzaro en el programa El Loco y el Cuerdo, que hace junto al ex presidente de Independiente Andrés Ducatenzeiler. Allí se emocionó y también dejó otras perlitas.

· LA CHANCE DE QUE CARLOS BIANCHI VUELVA A SER TÉCNICO DE BOCA JUNIORS

Perlitas de la nota de Azzaro a Riquelme en la Bombonera

“Veremos qué entrenador vamos a traer, ya lo tenemos claro. Lo tenemos clarísimo. Vivimos tranquilos. Todos quieren dirigir a Boca. Eso para nosotros es fabuloso. ¿Si es el Virrey? No, no puedo decir nada. El domingo esperemos poder votar. El hombre anda bien, me habla seguido. Me quiere mucho, lo quiero mucho. Esto es real, a mí me trata como si fuese su familia. A mí me tiene mucho cariño el hombre, yo le tengo mucho cariño a él y eso para mí es fabuloso. Voy a la casa, tengo la suerte de que Margarita (esposa de Bianchi) me hace sentir muy bien. Le hago unos líos bárbaros cuando voy para ahí, pero la pasan bien. Me quieren demasiado. El Chelo (Delgado) se queda durito donde está, no se levanta ni para ir al baño. En mi humilde opinión, tuvimos la suerte de tener al mejor entrenador argentino de todos los tiempos. El día de mi despedida, cuando la gente le cantó a él fue increíble. Yo no quería que fuera mi despedida, quería que todos la pasaran bien. Eso fue lo que pasó y fue maravilloso”.

· EL PASE FRUSTRADO DE RIQUELME A MANCHESTER UNITED

“Ferguson me quiso comprar, pero me quedé en Villarreal. Acá no lo decían. Nosotros jugábamos la semifinal de la Champions League contra el Arsenal de Inglaterra y él fue hasta el hotel, porque en Inglaterra van los técnicos a hablar con los jugadores. Habló con el presidente del Villarreal y estaba Daniel (Bolotnicoff), que es mi representante. Me fue a comprar. Termina la reunión y Dani me dice que me quería saludar. Voy y el presidente del Villarreal me dice ‘te vino a comprar’. Entonces yo le digo ‘y bueno, ¿qué le dijo usted?’. Me respondió que estaba en venta la ciudad deportiva, (el estadio) El Madrigal, que estaba en venta todo menos Riquelme. Entonces le dije ‘bueno, yo estos 5 minutos no me los voy a olvidar nunca más en mi vida. Pero si el presidente del Villarreal no quiere venderme, yo me quedo en Villarreal’. Así que lo saludé y me fui a tomar un mate. Después nos tocó ir a jugar una copa con Boca a Alemania. Jugaba el Milan, que tenía a Ronaldinho, el Bayern Múnich y Manchester United. Y va Ferguson a la conferencia de prensa y un periodista le pregunta si era verdad que me había querido comprar cuando estaba en Villarreal. El hombre contestó ‘es verdad, y desde ese día lo único que quiero es que cada vez que vengan a comprar un jugador del Manchester United, contesten como contestó él y, si el Manchester United no lo quiere vender, que digan que se quedan en el club. Yo lo fui a comprar, el presidente de Villarreal me dijo que no estaba en venta y él dijo que se quedaba en Villarreal’. Lo pusieron ese ratito y nunca más lo repitieron”.

· ¿ACTIVIDAD PARANORMAL EN LA BOMBONERA?

Perlitas de la nota de Azzaro a Riquelme en la Bombonera

“Flavio Azzaro y Presi Duka hacían la previa a la entrevista con Juan Román Riquelme, de la que luego también participaron Marcelo Delgado y Raúl Cascini, y se predispusieron a cenar mientras aguardaban por el arribo del ídolo. El lugar elegido para la nota fue el sector superior de la Platea Baja de la Bombonera. Los usuarios de Twitter no dejaron pasar un detalle: una supuesta actividad paranormal en el anillo de tránsito de esa tribuna. A espaldas de Azzaro, se observa una figura oscura que recorre por unas milésimas de segundo ese lugar y desaparece repentinamente. Creer o reventar”.