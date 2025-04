Ancelotti habló tras perder la final de la Copa del Rey ante Barcelona: su futuro en Real Madrid y el escándalo con los árbitros

Soccer Football - Copa del Rey - Final - FC Barcelona v Real Madrid - Estadio de La Cartuja, Seville, Spain - April 26, 2025 Real Madrid coach Carlo Ancelotti looks on before the match REUTERS/Borja Suarez

Real Madrid perdió una dramática final en la Copa del Rey ante Barcelona después de estar en desventaja, remontar el cruce en la segunda parte con un lúcido Kylian Mbappé y perder el título durante la prórroga con un gol de Jules Koundé a los 115 minutos. Instantes después de una caída dolorosa, el entrenador del Merengue, Carlo Ancelotti, ofreció sus sensaciones del pálido resultado ante la prensa.

Una de las consultas obligadas al director técnico de 65 años estuvo vinculada a su continuidad en el cargo, ya que los medios locales le daban un gran peso a la definición de este duelo, mientras aparece Xabi Alonso como posible reemplazante y la selección de Brasil toca a la puerta del experimentado DT. Luego de que le preguntaran si tenía “esperanzas” de continuar, manifestó: “Puedo seguir, puedo parar. Será un tema de las próximas semanas, no de hoy”.

Esta declaración ocurre dentro de un contexto en el cual se asegura desde Brasil que la Confederación Brasileña de Fútbol tiene “prácticamente seguro” a Ancelotti para que sea el reemplazante de Dorival Júnior. Así lo expresó el periodista de ese país, Lauro Jardim: “Las negociaciones con el actual entrenador del Real Madrid han avanzado. Pero la previsión es que no se anuncie nada hasta finales de este mes. Oficialmente, sin embargo, la CBF no confirma que existan siquiera conversaciones entre las partes”.

Más adelante, Carleto tuvo una tajante contestación a la hora de referirse al trabajo de Ricardo De Burgos Bengoetxea, de quien se había hablado mucho en la previa por antecedentes desfavorables como juez que fueron criticados por la Casa Blanca a través de su canal oficial. “No, no quiero hablar del árbitro”, expresó el italiano.

Este viernes, De Burgos Bengoetxea se quebró en conferencia ante una pregunta relacionada a su honorabilidad: “Cuando un hijo tuyo va al colegio y hay niños que le dicen que su padre es un ladrón, y llega a su casa llorando, eso es muy jodido”. A su lado, Pablo González Fuertes, encargado del VAR, acompañó su posición: “Más que lo que se dice, son las consecuencias de lo que se dice. Estamos viendo en redes sociales a gente anónima que insulta y amenaza sin ningún control”.

Horas más tarde, Real Madrid difundió un comunicado, en el cual definían esas palabras como “inadmisibles” y consideraron que tuvieron un “tono amenazante” que “distan mucho de los principios de equidad, objetividad e imparcialidad que deberían imperar a escasas horas de un acontecimiento futbolístico que centra la atención de cientos de millones de personas en todo el mundo”. Luego de versiones desde medios locales, en las cuales se decía que el club capitalino analizaba no presentarse al partido, el Merengue lo negó en un nuevo mensaje vertido en redes sociales.

Por otro lado, Carlo Ancelotti se refirió a la necesidad de levantarse rápidamente, ya que su equipo está a solo cuatro puntos del Barcelona en la Liga de España y todavía debe enfrentarlo en la recta final: “Hay que esperar y descansar. Tenemos tiempo para preparar los partidos ante Celta y Barcelona. Hay que seguir compitiendo hasta el final”.

MÁS DECLARACIONES DE CARLO ANCELOTTI

Su análisis de la final: ”Ha sido un buen partido. Hemos competido, el partido estaba bajo control. Ellos han buscado en un balón a la espalda y el partido ahí se ha complicado. Creo que el equipo compitió bien, ha hecho lo que tenía que hacer, estuvo muy cerca, pero hay que seguir peleando, luchando. Lo hemos hecho bien esta noche. Nada que reprochar para el equipo. Si ganábamos nosotros, no era un escándalo. En la segunda parte estuvimos más cerca nosotros que el rival. Nos vamos dolidos por no haber sido capaces de levantar la copa, pero nada que reprochar. El partido que teníamos que hacer, lo hemos hecho”

¿Por qué no jugó Mbappé como titular? “No tenía 90 minutos, he preferido meterlo en la segunda parte, cuando el ritmo bajó un poco. Entró bien, marcó el empate, tuvo muchas oportunidades. No podía aguantar los 90 minutos”.

El error de Brahim Díaz que terminó en el 3-2 de Koundé: “Son pequeños detalles, que a veces no cuestan nada o te cuestan mucho”.