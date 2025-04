Afirman que es “prácticamente seguro” el arribo de Ancelotti a la selección de Brasil: cuándo dejaría al Madrid y el millonario salario

La historia detrás de la impactante sanción a Leonel Pernía: los argumentos de la ACTC y una puja de poder La entidad rectora tiene un órgano que analiza penalidades y las aplica. Qué se buscó en el caso del ex futbolista. Su descargo y alternativas para reducir la medida

Un ex mundialista con la selección argentina dirigirá al Chelsea de Enzo Fernández Wilfredo Caballero, ex arquero de la Selección en Rusia 2018 y campeón del mundo con la Albiceleste Sub 20, conducirá al equipo londinense de manera interina: las razones