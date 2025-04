Las sorprendentes declaraciones de Alejandro Gómez a siete meses de cumplir su sanción por doping: “El Papu se jubiló, yo no”

Alejandro Gómez habló sobre su vuelta al fútbol, luego de una sanción por dóping (REUTERS/Bernadett Szabo/File Photo)

Alejandro Gómez se consagró campeón del mundo con la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, en medio de la competencia, mientras el plantel celebraba cada pase de ronda, la noticia de un doping por consumo de terbutalina lo preocupaba. Finalmente, fue sancionado en octubre de 2023. A siete meses de cumplir con la suspensión, afirmó: “El Papu se jubiló, yo no”

En diálogo con La Gazzetta dello Sport, el volante surgido de Arsenal de Sarandí dejó en claro que mantiene intactas sus ganas de competir en el alto nivel. “No fue fácil, pero estoy listo para volver. Entendí que el personaje del Papu tiene un principio y un final, mientras que Alejandro, a sus 37 años, todavía quiere expresar su opinión”, manifestó.

“Pasé por un período complicado; seguí entrenando sin saber cuándo, cómo y si tendría la oportunidad de volver a jugar. Durante el primer año de descalificación, no se permite frecuentar las instalaciones de los clubes profesionales y uno se siente marginado. Desde diciembre me uní a Renate (de la tercera de Italia) y gracias a ellos he vuelto a ver el campo, el vestuario y a mis compañeros. Y estoy bien”, agregó.

Su último club fue el Monza. El argentino fichó por la institución italiana en septiembre del 2023, un mes antes de recibir la sanción. “Algunos clubes han llamado a mi agente para saber cómo estoy, cuándo termina la suspensión y cuáles son mis intenciones. Quiero esperar hasta el final de la temporada para saber en qué equipo podría encajar y luego hacer la pretemporada y trabajar para estar en la cima en octubre”, indicó.

En ese sentido, manifestó: “Todavía puedo marcar la diferencia. Siempre tengo el pie caliente”. Además, al ser consultado sobre qué club podría verse beneficiado por su presencia explicó: “El Sassuolo, recién ascendido, juega con un estilo proactivo y divertido. En general, valoro a quienes forman con un centrocampista ofensivo y dos extremos: (Vincenzo) Italiano y su Bolonia, (Raffaele) Palladino, que está teniendo un buen desempeño en Florencia (Fiorentina). Y luego, obviamente, mi Atalanta”.

Vale recordar que Gómez jugó en el club de Bérgamo desde el 2014 hasta el 2021, cuando se marchó por diferencias con el entrenador, Gian Piero Gasperini y puso rumbo hacia el Sevilla de España.

Por otro lado, se refirió al papel que cumplió Lionel Messi en el certamen de Qatar, que terminó otorgándole a Argentina su tercera estrella. “En este último tiempo, él era el más grande del grupo. Entonces, para mí, en cuanto al carácter, todos vimos que dio un paso adelante. Y además, lo mostró enseguida. Y el argentino que ama a Maradona lo sintió. Fue como ‘che, nosotros amábamos a Maradona por esto, y él lo está haciendo ahora’“, expresó.

“Todos notamos ese cambio en la forma de ser, como que hubo un giro. No sé de dónde viene, capaz por el grupo que había en la Selección”, se explayó.

El que también recibió elogios por parte del Papu fue Lionel Scaloni. “Que bien manejó todo”, indicó en referencia al accionar del entrenador luego de la derrota de la Albiceleste ante Arabia Saudita, en el debut de la cita mundialista.

“Yo jugué un año con él y fue una persona muy importante cuando llegué al Atalanta, porque vivíamos en el mismo complejo de departamentos. Entonces estábamos siempre juntos. Y era así, te ayudaba con todo. ‘¿Tenés que hacer algo de la casa? Voy yo, hablo yo’. Te daba una mano en todo. Ya se notaba que le gustaba esto de ser técnico”, concluyó.